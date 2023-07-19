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Казахстан закупает турецкое оружие для геополитической переориентации на Запад, - Айнур Курманов
11:09 19.07.2023

Айнур Курманов. 19.07.2023

Многие СМИ облетела новость о том, что правительство Казахстана готовит постановление на приобретение 834 бронеавтомобилей ARMA у турецкой компании Otokar. Восьмиколесная машина будет стоить казне РК примерно в $4.4 миллиарда или 2 триллиона тенге. Но на самом деле это подтверждение прежних договоренностей Астаны с Анкарой.

Мы об этом уже писали также два года назад, и этот факт лишь подтверждает избранный курс на дальнейшую "евроинтеграцию" через сближение с Турцией, в том числе и в военной области. Еще в октябре прошлого года во время визита Реджепа Эрдогана в Астану за закрытыми дверями обсуждалась и тема развития казахстанской военной промышленности через ее кооперацию с турецкой.

Многие СМИ облетела новость о том, что правительство Казахстана готовит постановление на приобретение 834...

И движение в сторону османов не остановили даже явные неудачи украинского "контрнаступа" в июне и июле этого года в Запорожье, когда на поле боя была сокрушена масса натовской техники, в том числе произведенной и в Турции. Что интересно, но этот шаг сейчас осуществляется даже вопреки мнению и желаниям самих казахстанских военных.

Так, мы в прошлом нашем материале приводили слова начальника генштаба РК генерал-лейтенанта Марата Хусаинова на совещании в ведомстве в Астане 12 июня. Есть смысл их сейчас привести снова.

"Мы много брали техники у Америки, у Запада. Сейчас понятно, что это ошибка. Она в реальном бою проигрывает, а стоит до… [очень много]".

Хусаинов привел конкретные примеры неудачных образцов:

"ПВО "Пэтриот" и "ИРИС" ни… [ничего] не могут. Русские их валят "Ланцетами", как в тире. От "Байрактаров" уже сами украинцы отказываются. Немцы рекламировали все свои "Леопарды"… Да не леопарды они, а… [навоз] мамонтов. Русские их размотали на Юге. Целое кладбище лома. "Леопарды", "Брэдли", "Макспро". Трупов куча… Смысл нам все это брать за свои же деньги?".

Интересно, что начальник генштаба при этом отметил силу и мощь ВСУ, но в тоже время она, по его мнению, все равно уступает российской армии, так как последняя обладает более превосходной техникой. Лучшую оценку во время доклада он дал пулеметам КПВТ и "Корд", новым образцам БТР, БМГ и автоматических пушек.

В связи с этим Хусаинов даже предложил продумать вопросы заключения соглашений о закупке данных вооружений для нужд ВС РК на предстоящей выставке "Армия-2023" в Москве. Это свидетельствует о том, что в головы казахстанских генералов начали приходить трезвые мысли и стали постепенно исчезать иллюзии в отношении западного вооружения.

poxipol.ru
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Но как говорится "не долго музыка играла…" и правящая элита в Астане осталась верна себе и своей ориентации на Турцию через дальнейшее развитие Организации тюркских государств и подтвердила сделку, которая обсуждалась и планировалась еще при Назарбаеве. То есть Касым-Жомарт Токаев лишь продолжает прежнюю политику экс-Елбасы, полностью сохраняя как преемственность проституированного многовекторного курса, так и нынешнюю вывозную колониальную модель экономики через подчинение Западу.

На сцену же выпустили уже ручных генералов, которые стали восхвалять в СМИ западную технику и угрожать отказом от "устаревшей" российских и советских образцов, фактически поддерживая пропагандистские установки Запада и "незалежной".

Таким в частности стал заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-майор Махмут Тлегусов, который в своем интервью изданию Orda.kz сказал следующее:

"Украина с помощью Запада подпитывается более мощным, современным вооружением, что позволяет ей успешно противостоять российским войскам на протяжении 1,5 лет с момента начала военного конфликта.

Надо избавиться от устаревшей модели зенитно-ракетного комплекса С-300, что до сих пор стоит на вооружении наших зенитных подразделений. Дело в том, что запчасти к нему закупаются в России, которая гипотетически в любой момент может отказаться от поставки необходимых комплектующих. Вместо С-300 можно было бы купить зенитно-ракетные комплексы производства стран-участниц НАТО, которые отлично зарекомендовали себя в ходе последних военных конфликтов. Например, американский "Пэтриот" или американо-германо-итальянский MEADS".

Но что же в итоге Казахстан получит в результате соглашений с турецким ВПК на сегодняшний момент? Это далеко не только бронеавтомобиль ARMA, а еще и гусеничный бронетранспортер TULPAR той же компании OTOKAR.

Более того, в РК будет построен еще и завод по сборке турецкой бронетехники, который должен выпустить несколько тысяч единиц.

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Кроме этого, уже пару лет назад в республике открыто первое предприятие за рубежами Анатолии по сборке стратегических БПЛА ANKA, несущих большую бомбовую нагрузку и способных поражать противника за тысячи километров. Интересно для чего, или вернее против кого могут быть использованы стратегические наступательные ANKA, если доктрина Казахстана сугубо оборонительная? Наверняка против нынешних союзников и соседей.

В этом же ключе надо рассматривать и приобретение и целой группы дорогостоящих новейших турецких беспилотников Bayraktar Akinci (Байрактар Акинджи), способных нести 1350 кг бомб и вооружений на высоте в 12 километров и использованных в Карабахе и сейчас на Украине Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3, которые уже в зоне СВО показали свою неэффективность.

Не зря Астана закупила и американские самолеты King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и соответствующего оборудования по ориентировочной стоимости в 128,1 миллиона долларов.

Интересно, что эти игрушки уже должны собирать и предоставлять собранную информацию по периметру границ России и Китая напрямую министерству обороны США.

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И закупки производятся в рамках новой программы перевооружения с частичной ориентацией на образцы техники стран НАТО, в том числе, и в системах связи и координации вооруженных сил, которые заимствуются у Пентагона и отрабатываются в рамках "учебных центров", построенных в РК и ежегодных учений "Степной орел".

Турецкая армия и ВПК таким образом всего лишь ступень и прикрытие в такой военной интеграции казахстанской армии Западом.

И неважно, что миф о непобедимости и сокрушительной мощи западной и турецкой военной техники был развеян на полях боев в рамках СВО, так как это в первую очередь геополитическое решение Астаны. Как и строительство транспортного маршрута через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России, как и нынешние заявления казахстанских чиновников о нежелательности строительства Росатомом АЭС на юге республики.

Подобное призвано в первую очередь вдохнуть реальную силу в британский проект армии "Турана", как прообраз "тюркского НАТО", который в реальности может стать составной частью Североатлантического альянса, так как его деятели уже заявляли о распространении его в Азию. И расчет среднеазиатских элит строится как раз на том, что Кремль отвлечен сейчас событиями на Украине и не сможет всерьез отреагировать на данные вызовы.

Поэтому автор этих строк с самого начала писал, что Организация тюркских государств является основой по формированию империалистического военно-политического блока под эгидой Запада и направлена как задумка Лондона против Москвы и Пекина для их окончательного выдавливания из Центральной Азии.

И в Астане готовы на то, чтобы все преференции от этого получала Турция и в конечном итоге Запад, так как казахстанский правящий слой устраивает роль периферии и младшего партнера "большого брата", что означает на деле окончательную потерю суверенитета в пользу османского султаната.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689754140


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