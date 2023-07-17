Турецкий кульбит: против кого сегодня дружит Эрдоган, - Малик Керимов

11:45 19.07.2023

Турецкий кульбит: против кого сегодня дружит Эрдоган

Европа готова стать частью новой Османской империи?

Вера Жердева Global Look Press)

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Малик Керимов



После победы президента Турции на выборах отношения между нашими странами начали заметно ухудшаться. Сначала Эрдоган отправил на Украину отморозков из "Азова"*, причем без каких-либо условий. Потом снизил градус принципиальности в обсуждении вопроса о вступлении Швеции в НАТО. Далее выразил в Вильнюсе горячее желание побеседовать тет-а-тет с президентом США. И, наконец, Турция поддержала Украину, пытающуюся пролезть в Альянс. США, Германия, да и вообще большинство стран-членов - в задумчивости, а Турция с Прибалтикой и Польшей - "за".



А ведь большинство российских политологов были уверены в том, что именно Эрдоган, периодически заверяющий Россию в дружественных намерениях, будет тормозить антироссийские поползновения партнеров по НАТО. И теперь они ищут объяснение "предательскому" поведению президента Турции. Предположений высказывается много. Одни склоняются к тому, что Эрдоган опасается прослыть "российской марионеткой". Другие напоминают, что натовские кульбиты Турции могли быть "ответкой" на то, что сирийские вооруженные силы нанесли ощутимый удар по турецким "прокси". Понятно же, что Дамаск без согласования с Москвой вряд ли отважится на подобные действия. И турки обиделись. Третьи усматривают попытку заручиться поддержкой западных партнеров, чтобы преодолеть экономический кризис с наименьшими потерями. Курс лиры ведь обвалился до исторического минимума.



Многие в сердцах называют Эрдогана предателем, обвиняют его в том, что "подложил России свинью", и пророчат резкое ухудшение отношений между Москвой и Анкарой. Однако с турецкой стороны ситуация видится иначе.



Победив на выборах, Эрдоган не отказался от сотрудничества с Россией и, по возможности, продолжает дружественную политику в отношениях с ней, считает доктор политических наук Малик Керимов (Стамбул).



- Президент Эрдоган после избрания на очередной срок, действительно, стал проводить более жесткую политику по ряду вопросов. Но это не его личная прихоть, а реакция на то, что оппозиция в ходе выборов набрала 48 процентов голосов. Ведь это почти половина участвовавших избирателей. Которые, получается, поддерживают более жесткий курс по многим направлениям, в том числе - в отношениях с Россией. Так что Эрдоган вынужден учитывать мнение и желание оппозиции. Но, в целом, он - сторонник очень дружественных отношений с Россией, так что охлаждения и, тем более, конфронтации между Россией и Турцией возникнуть не должно.



"СП": Но теплые чувства Эрдоган проявляет как-то странно. Он позволил боевикам "Азова"* вернуться на Украину. А ведь они не скрывали намерений продолжить воевать против России. Жест явно недружественный.



- Проблемы, связанные с проведением СВО и с украинским кризисом как таковым, выходят за рамки двусторонних отношений Турции и России. В период президентских выборов коллективный Запад оказывал сильнейшее давление на Анкару, чтобы убрать действующего президента с политической арены. Главному оппозиционеру Кемалю Кылычдароглу выделили 300 млрд долларов для победы на выборах. Уход Эрдогана с президентского поста мог поменять политику страны в сторону Запада и оставил бы Россию в одиночестве в борьбе против всех западных стран. Не добившись успеха в этих выборах, Запад продолжает все больше давить на Турцию для ослабления ее экономики, особенно лиры, да и в других вопросах. Поэтому необходимо было сделать шаг в сторону Запада, чтобы укрепить в его глазах имидж Эрдогана и повысить доверие к нему как к переговорщику с Россией. Из-за дружбы с Путиным (особенно после поддержки президентом России кандидатуры турецкого коллеги на выборах) имидж Эрдогана сильно пострадал. Пятеро освобожденных "азовцев"* соотношение сил на передовой не изменят никак. Но то, что они были переданы Украине, должно убедить Киев и западных партнеров в нейтральной позиции Эрдогана по урегулированию конфликта.



"СБ": А что со вступлением в НАТО Швеции, Финляндии и, самое скандальное, Украины?



- Из-за дружественных отношений с Москвой и в собственных интересах Анкара поставила жесткие условия для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Напомню, что Турцию в этом вопросе поддержала Венгрия, в то время как славянские страны - члены альянса согласились на членство новичков без раздумий. Хотя понимают, что это противоречит интересам России. По изложенным выше причинам президенту Турции очень сложно стало пойти против желания Финляндии, Швеции и особенно Украины выступить в блок НАТО. Если бы Турция не поддержала на саммите в Вильнюсе Украину, то это открыто показало бы, что она не допускает в альянс Швецию и Финляндию именно в интересах России. И это стало бы концом нейтральности Турции.



"СП": Некоторые эксперты предполагают, что охлаждение отношений с Россией - своеобразное условие для вступления Турции в ЕС. Насколько это обосновано?



- Не думаю, что тут есть взаимосвязь. Общеизвестно, что США, поддерживая Украину против России, заставили и Евросоюз выступить на стороне киевского режима. А это привело к истощению экономики ЕС. Участвуя по указке США в антироссийских санкциях, Европа ударила не только по России, но и по себе тоже. Так что ЕС, по всей видимости, пытается усилиться в союзе Турцией против давления США. Скорее всего, переговоры о выступлении Турции в ЕС начались как раз поэтому.



"СП": Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития российско-турецких отношений?



- В Турции есть понимание того, что в связи с последними событиями доверие к Эрдогану в глазах россиян снизилось. Однако, думаю, что большинство все-таки верит в искренность дружбы президентов двух стран. К тому же Эрдоган весьма полезен как нейтральный переговорщик в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Так что отношения между Москвой и Анкарой будут оставаться вполне дружественными.



*Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) "Азов" решением Верховного суда РФ от 8 февраля 2022 г. признан террористическим, его деятельность на территории России запрещена.



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