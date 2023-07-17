 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Менять не девочек, а стратегию". России нужна жесткая политическая воля, - Елена Панина
11:48 19.07.2023

"МЕНЯТЬ НЕ ДЕВОЧЕК, А СТРАТЕГИЮ": РОССИИ НУЖНА ЖЕСТКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ

Шаблонная реакция общества вкупе с шаблонными реакциями руководящих и управляющих групп - самое уязвимое наше место.
Очередной удар по Крымскому мосту вызвал в обществе и экспертных кругах шаблонную реакцию, сводящуюся к простому совету - "Надо жестче". Жестче реагировать, смелее действовать инициативно, прекратить проявлять мягкотелость и нерешительность и все прочее в этом духе.

Шаблонная реакция общества вкупе с шаблонными реакциями руководящих и управляющих групп - самое уязвимое наше место. Наши реакции просчитаны, и их легко предвидеть. Создается впечатление, что нас как рыбу поймали на крючок и водят за блесной. В элитах, обществе и армии это вызывает раздражение и недоумение. Тем самым власть ставят в узкий коридор возможных действий, и так расставляют провоцирующие инфоповоды, когда все реакции предсказуемы и неизбежны.

Возникает ложное ощущение слабости России, и эта слабость усилиями провокаторов все больше ассоциируется с узкой группой лиц во власти, принимающих ключевые решения по СВО. Их загоняют в ловушку и компрометируют, не оставляя возможности уклониться и выбраться. Это ведет к падению рейтинга власти. Однако довод о том, что для более жесткой реакции нам не хватает технических, управленческих и мобилизационных ресурсов, ошибочен.

Нам не хватает консолидации политического центра, именно потому затруднено проецирование жесткости и инициативное применение силового ресурса.

Элитные группы хватают друг друга за руки, не давая проводить ту или иную политику, и центр вынужден колебаться, выбирая компромиссы, являющиеся полумерами. В спорте для передачи усилия требуется правильная структура частей тела, понимаемая как определенная скелетно-мышечная конструкция, по которой потечет сила. Если структуры нет, сила сломает тело спортсмена. В политике проецирование силы требует политической структуры, где фрагменты взаимно подпирают и усиливают друг друга. Если такой структуры нет, усилие передать невозможно.

Имеющийся сейчас в России т. н. "консенсус элит" на самом деле разрушает политическую структуру, делая проекцию силы невозможной. Усилие или компенсируется встречными усилиями, или рассеивается, не давая результата. Под давлением обстоятельств центр будет вынужден сместиться в ту или иную сторону. Если этого не сделать заранее, накопление пропущенных ударов приведет к разрушению способности центра управлять координацией действий.

Нам нужна не столько техническая составляющая силы, сколько ментальная, психологическая, волевая.

Если дальше продолжать только отвечать на удары, тщательно дозируя силу, можно проиграть все. Нарастание деструкции опасно коллапсом управления. Есть старый анекдот про то, что если у известного заведения дела не идут, то меняют "не кровати, а девочек". Можно добавить: менять нужно и стратегию подхода к делу. Кадровые решения уже вторичны и либо позволяют стратегию реализовать, либо мешают этому. Россия не сможет проецировать силу и быть жестче ни вовне, ни внутри, пока ее центр расконсолидирован и представляет собой некое "Временное правительство" с разными партиями.

Колебания центра ради иллюзии "консенсуса элит" на практике приводят к недовольству, возмущению в обществе и отсутствию инициативы на ТВД. Коалиция элит парализует политику и делает возможными мятежи типа Пригожинского. Россия не вышла из зерновой сделки, а приостановила в ней участие, будучи готова туда вернуться в случае уступок Запада, которые невозможны. Это и есть проекция нестабильного консенсуса. Можно не сомневаться, что Запад продолжит давить в этом направлении, углубляя наметившийся раскол. Они нащупали слабое звено. Оппортунизм элит возможно и решит их проблемы - но на какое-то время. В долгосрочном же плане накопление негатива и купирование его последствий не дадут результата. Опора центра преимущественно на либеральное крыло - опасная практика. Вместо стабильного равновесия сохранится стабильная неустойчивость. Ведь получается, что все наши ответы известны заранее.

17.07.23

Источник - russtrat.ru
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