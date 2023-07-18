 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Книга рекордов Китая: от самых быстрых поездов до самых мощных компьютеров
12:40 19.07.2023

В каких сферах деятельности Поднебесная уже завоевала мировое лидерство

Людмила ПЛОТНИКОВА

На момент своего создания в 2016 году этот компьютер в городе Уси был самым мощным в мире. Но с тех пор построили ряд еще более быстрых машин.

Китайцы лишены тщеславия, но благосклонно воспринимают упоминания о том, что немало значительных изобретений человеческой цивилизации, например, порох, бумага, компас, впервые появились на свет именно в Поднебесной. При этом современный Китай всячески пытается избавиться от сравнения себя с огромной фабрикой, на которой производится все, что угодно, без претензий на инновации и открытия. Напротив, сегодня слоган Made in China (Сделано в Китае) зачастую означает "самое большое", "самое длинное" или "первое в мире". Вот лишь несколько примеров.

Искусственный мозг

Еще в 2016 году КНР вытеснила США с вершины рейтинга стран с самым большим количеством суперкомпьютеров. Формально американцы продолжают владеть самым мощным суперкомпьютером в мире, но он часто выходит из строя. И китайский Sunway TaihuLight из-за этого время от времени возвращается со второго на первое место.

Сам по себе суперкомпьютер, выполняющий квадриллионы вычислений за секунду, - уже не является чем-то уникальным. Но китайцы используют его для особых целей: если в других странах с помощью суперкомпьютеров ищут далекие галактики или пытаются понять, как зарождалась Вселенная, китайцы создают цифровой аналог… человеческого мозга. Заодно они собирают еще один суперкомпьютер, который будет вычислять с невиданной доселе скоростью – более одного квинтиллиона операций в секунду.

Все выше и выше

Квантовый спутник с виду выглядит неказисто, но на самом деле это огромный прорыв в науке.

Китайцы вступили в космическую гонку сравнительно поздно, но почти сразу стали лидерами, не только отправив на орбиту тайконавтов (так называют китайских космонавтов), но и запустив первый в мире квантовый спутник. Не углубляясь в тонкости физики и астрономии, ясно одно: отправив на орбиту уже несколько таких спутников, китайцы получили защищенные каналы связи, полностью неуязвимые для хакеров. А сейчас перед Китаем стоит еще одна суперзадача в космосе: обогнать США в Лунной гонке и первой основать обитаемую базу на спутнике Земли.

Не просто куча бетона

Для заполнения водохранилища пришлось переселить более 1 миллиона человек. Искусственный водоем оказался в полтора раза больше Рыбинского водохранилища.

Взрывной рост потребления, уровня жизни и производства заставил китайцев искать прорывные способы добычи электроэнергии. Поэтотму там возвели крупнейшую в мире ГЭС "Три ущелья".

Ее построили на реке Янцзы, и теперь эта ГЭС производит рекордные 22,5 гигаватт электроэнергии, оставаясь еще и крупнейшим в мире сооружением по своей массе: только сплошная бетонная плотина весит более 65,5 млн. тонн. Довольными от строительства этой ГЭС остались не только китайцы, но и иностранные туристы, полюбившие речные круизы, ранее недоступные на Янцзы из-за ее постоянных обмелений. Теперь река полностью открыта для судоходства, в том числе и пассажирского.

Кстати, охраняют плотину круче, чем какой-либо военный объект. Если она будет подорвана, то в зоне затопления окажутся более четверти миллиарда человек! Так что китайская армия усиленно патрулирует "Три ущелья", используя для этого дирижабли, вертолеты и даже роботов.

Больше стали

Этот затяжной спор ведут Россия, Южная Корея и Китай – каждая из стран настаивает на том, что обладает самой большой доменной печью в мире. Кто-то указывает на высоту печи, кто-то – на ее объем, а вот китайцы утверждают, что их доменная печь Shougang, где производят 5 млн тонн стали в год – самая производительная. Только одна она обеспечивает порядка 5% годового потребления стали в Китае. И закрывать ее китайцы, как это делают другие, не собираются, хотя во всем мире от доменных печей постепенно отказываются из-за ущерба, который они невольно наносят окружающей среде.

Сверхскорости

Поезда-пули стали обычным делом даже в самых труднодоступных районах Поднебесной.

Сверхскоростные поезда прочно ассоциируются у всех с Японией. И действительно, первый сверхскоростной пассажирский поезд отправился в путь почти шесть десятков лет тому назад именно в Стране Восходящего Солнца. Но пока японцы рекламировали свое изобретение, в Китае построили самую протяженную в мире систему высокоскоростных железных дорог. Теперь в КНР их – 27 тыс. км, а в Японии – всего лишь 2,8 тыс. км.

Более того, именно в Китае, между Пекином и Шанхаем курсирует самый быстрый поезд в мире, развивающий скорость в среднем до 329 км в час, а китайскую столицу и Гонконг соединяет самая длинная в мире сверхскоростная колея; ее длина составляет 2230 км.

Открытия в небе

Со свойственной китайцам поэтичностью этот гигантский телескоп они назвали "Небесный глаз".

В Китае недолго думали – для чего стоило бы приспособить одну из самых больших в мире карстовых впадин. И построили в ней крупнейший в мире радиотелескоп FAST. Диаметр его чаши – 500 .

Допуск иностранных астрономов к FAST Китай разрешил не сразу. Три года этот радиотелескоп, как скупо сообщали китайские власти, "работал в тестовом режиме". Что за это время успели найти на просторах Вселенной китайские ученые, остается только гадать. Единственное, о чем рассказали китайские астрономы, так это то, что только за период тестовых испытаний они обнаружили в небе 102 новых пульсара, а это больше, чем астрономы США и Европы обнаружили за последнее десятилетие.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689759600


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