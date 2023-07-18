Никакой "Альтернативы", Власти Германии пытаются задавить протестное движение, - К.Логинова

13:07 19.07.2023

Никакой "Альтернативы": Германия рискует остаться без крайне правых

На фоне популярности АдГ партию решили запретить



Ксения Логинова



В последнее время в Германии все активнее растет рейтинг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Сейчас у нее второе место после оппозиционного блока ХДС/ХСС, и она опережает каждую из партий, входящих в правительственную коалицию. До недавнего времени немецкие власти вели себя так, будто АдГ вообще не существует. Однако ситуация изменилась. Теперь в ФРГ хотят остановить рост популярности ультраправых, пытаясь запретить партию. Подробности - в материале "Известий".



Популярнее партий власти



"Согласно недавним опросам общественного мнения исследовательского института Ipsos, рейтинг популярности "Альтернативы для Германии" продолжает расти. Сейчас он составляет 22%, это новый максимум для АдГ. На 4% ее опережает блок ХДС/ХСС, 18% у СДПГ, 14% - у "Зеленых" и 7% - у СвДП", - сообщает немецкий журнал Focus.



По данным издания, АдГ уже опережает по популярности каждую из партий, входящих в коалицию. При этом в начале 2022 года рейтинг "Альтернативы" составлял всего 10–11%, в конце - уже 15%. Он оставался на таком уровне вплоть до мая 2023 года, однако после популярность резко пошла вверх, достигнув пиковых значений.



Как показал ежемесячный опрос ARD-DeutschlandTrend, 65% респондентов назвали политику в области энергетики и изменения климата главной причиной поддержки правых. Еще 47% выбрали партию из-за проблем с миграционной политикой, а 43% - из-за нынешней экономической политики.



В поисках "Альтернативы": почему партия АдГ в Германии демонстрирует резкий рост

И что это значит для правящей коалиции и канцлера ФРГ Олафа Шольца



Первая победа



25 июня 2023 года впервые в истории правые популисты победили на выборах в ФРГ. Кандидат от АдГ, 50-летний юрист Роберт Зессельман, выиграл выборы ландрата (руководителя администрации) в расположенном в Тюрингии округе Зоннеберг. Население района насчитывает 56 тыс. человек.



Зессельман набрал 52,8% голосов и стал государственным чиновником, который считается единоличным исполнительным органом местного самоуправления.



А уже 2 июля представителя "Альтернативы" Ханнеса Лота выбрали бургомистром небольшого города Рагун-Йесниц в федеральной земле Саксония-Анхальт.



Надо запретить



На фоне побед в Германии заговорили о возможности запрета партии. Последние два года АдГ находится под наблюдением спецслужб. А после того как стало известно о рекордных рейтингах популярности партии, Немецкий институт по правам человека (DIMR), финансируемый бундестагом, опубликовал 72-страничный доклад историка Хендрика Кремера под названием "Почему АдГ может быть запрещена".



Венгерский синдром: Запад обеспокоен ростом оппозиционных настроений в Центральной Европе

В Австрии, Словакии и Германии к власти рвутся "пророссийские" силы



Ученый в публикации отмечает, что партия нарушает основной закон страны, поскольку активно и систематически действует "для реализации своих расистских и правых экстремистских целей", пытается сместить границы принятого в обществе, чтобы люди привыкли к выражению расистских позиций в общественной и политической сферах.



Он также призывает общество и политические силы Германии "осознать исходящую от АдГ опасность". При этом Кремер подчеркивает, что ни он, ни Немецкий институт по правам человека не выступают за закрытие партии.



За евроскептицизм и против мигрантов



"Альтернатива для Германии", основанная в 2013 году, впервые попала в бундестаг в 2017-м и в настоящий момент представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель. У "Альтернативы" 83 места в бундестаге, это вторая по величине оппозиционная сила в стране. Наибольшей популярностью АдГ пользуется в восточных землях. В Бранденбурге, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии партия набирала свыше 20% на местных выборах.



"Альтернатива" известна своим негативным отношением к иммиграции, евроскептицизмом, а также осуждает политику нынешних немецких властей по украинскому вопросу. В частности, раскритиковала поставки Киеву тяжелого вооружения.



Нашли кого искать: кто такие QAnon и в чем их обвиняют в Германии

Как виртуальная идеология завоевала реальный мир и чуть не свергла немецкое правительство



Партия предлагала увязать военную поддержку Украины с ее готовностью к мирным переговорам, которые бы учитывали интересы безопасности России. В июне 2023 года "Альтернатива для Германии" потребовала прекратить помощь Киеву, если будет доказана его причастность к подрыву "Северных потоков".



При этом в состав правительства федеральных земель партия, несмотря на свои результаты на выборах, не попадала ни разу. АдГ считается нерукопожатной силой из-за правого крыла, которое придерживается неонацистских идей. Так что среди немецких партий существует негласное правило не вступать с ней в коалицию.



От правила отступили лишь однажды, в 2020 году, и это вылилось в тяжелый политический кризис. В Тюрингии по итогам выборов в местный ландтаг голоса депутатов от АдГ помогли ХДС утвердить на пост премьера Томаса Кеммериха из "свободных демократов".



Когда эта информация просочилась в СМИ, Кеммерих ушел в отставку. Своего поста лишилась и глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, считавшаяся преемницей канцлера Ангелы Меркель.



Бундескризис: почему Германия снова оказалась в рецессии

Спад в экономике лидера европейской промышленности может оказаться долгим



Еще одна попытка запрета



Попытка ограничить ультраправые партии в Германии уже предпринималась. Например, Национал-демократическую партию (НДП) пытались запретить несколько раз (2003 и 2016 годы), хотя она не играла особой роли на политической сцене ФРГ. Согласно 21-й статье Конституции, такой запрет был реален. Однако в тот момент в дело вмешался Конституционный суд, посчитав основания для обвинения недостаточными.



К тому же партии могут оспорить запреты в надзорных органах ЕС, в частности в Страсбурге.



Директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер считает, что высокие рейтинги АдГ "вызывают волнения в экономике". "Правые популисты выступают за изоляцию, ксенофобию и нежелание меняться. Это очень тревожный признак, особенно в данный момент времени. Мы сталкиваемся со старением населения. Нам нужно много людей со всего мира, которые будут рады внести свой вклад в развитие Германии. Но им определенно не посылают хороших сигналов", - уверен эксперт.



Он считает, что снизить рейтинг популярности партии можно, только обратившись за помощью к избирателям. "Мы должны не ругать их, а спросить, какое решение мы можем принять вместе", - считает Хютер.



Научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов считает, что на фоне роста популярности партии "Альтернатива для Германии" немецкое правительство будет предпринимать попытки ограничить ее деятельность за счет мер правового характера.



"В Германии ожидается рецессия"

Глава комитета бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст - о риске деиндустриализации ФРГ и последствиях введения порога цен на нефть



- В этом смысле сообщение о том, что федеральный канцлер Олаф Шольц поставил перед главами министерства внутренних дел и ведомства по охране Конституции задачу о поиске легальных способов запретить деятельность АдГ на всей территории страны, абсолютно закономерно, - считает германист.



По его мнению, рост популярности АдГ вынуждает немецкие власти искать новые возможности для ограничения ее работы. Одной из них стало давление на партию ведомства по охране Конституции и МВД.



- Во-первых, под наблюдением ведомства долгое время находятся как отдельные партийные организации, так и руководство АдГ в целом. Партии вменяют праворадикальные и правоэкстремистские идеологические положения. Однако, несмотря на это, рейтинг АдГ продолжает расти, - пояснил политолог.



Во-вторых, как показала победа кандидатов от партии АдГ на местных выборах в округах в Тюрингии и Саксонии-Анхальт, правоохранительные органы не нашли легальных преград, чтобы помешать победившим правым вступить в должность, подчеркнул эксперт.



Переворотный момент: как радикалы в Германии хотели захватить власть

Что стоит за этим инцидентом и при чем тут гражданка РФ



- В сложившихся условиях очевидно, что немецкое правительство будет искать новые подходы к работе с АдГ, с привлечением полиции и ведомства по защите Конституции. Медийный эффект в немецком обществе от таких инициатив будет ограниченный, поскольку основной электорат АдГ не склонен доверять официальным немецким СМИ, - полагает специалист.



Он добавил, что партия уже показала успехи на местном уровне, и власти опасаются, что на выборах в земельные ландтаги в следующем году местные правоохранители будут сочувствовать АдГ.



- Скорее всего, в ближайшее время мы увидим попытки провокаций в отношении АдГ и попытки поместить партию и ее руководство в атмосферу неприкрытого административного давления со стороны Берлина. Это нужно, чтобы подготовить основу для ее возможного запрета. С другой стороны, непонятно, как этот запрет отразится на политической ситуации в Германии, ведь рейтинг АдГ выше 20%, - пояснил германист.



Соколов отметил, что в отношении России "Альтернатива для Германии" занимает позицию невмешательства во внутренние дела другой страны, АдГ заинтересована в установлении конструктивных и взаимовыгодных отношений между РФ и ФРГ.



От ворот разворот: как в Германии меняют политику в отношении Москвы

Правящая партия решила ставить на собственную мощь ФРГ



- При этом было бы ошибочным считать АдГ пророссийской партией, поскольку в "Альтернативе" действует активное националистическое крыло. Позиция этого крыла расходится с российскими взглядами, например, в вопросах "политики памяти". В целом же позиция партии конструктивная, но она в первую очередь оппозиционна по отношению к антироссийскому курсу Берлина, - резюмировал эксперт в беседе с "Известиями".