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Такер Карлсон: американцев убивают не русские
14:39 19.07.2023

Twitter
США

Американцев пытаются отучить мыслить самостоятельно, в их головы намеренно внедряют тезисы о "плохой" России и "хорошей" Украине, заявил Такер Карлсон в Twitter. Поводом для такого резкого заявления послужили слова кандидата в президенты США Майка Пенса о необходимости поставок кассетных бомб Киеву.



И уж конечно, СМИ вам об этом ничего не расскажут. Вспомните конфликт на Украине. Да, могут быть разные мнения и оценки, можно обсуждать, например, какие виды оружия стоит отправить в виде помощи, но вам с самого начала сказали что? Что Россия - враг. Все, что нам внушают об этом конфликте, сводится к тому, что с одной стороны - "плохие", а с другой - "хорошие".

Полагаю, многие могут придти к такому выводу сами по себе, я не спорю. Нет ничего такого в том, чтобы считать, что Россия, допустим, плохая, а Украина хорошая. Но и не соглашаться с этим тоже в порядке вещей. Ведь если ты американец, ты сам решаешь, кого тебе ненавидеть. Это твое личное дело. Твое неотъемлемое право.

Никто не может тебя заставить ненавидеть кого-то против своей воли. Ты взрослый? Значит, тебе и решать. Критерии могут быть вообще любыми. Так что нет никакого криминала сказать: такой-то - нормальный человек, у меня к нему нет никаких претензий. Нормально относиться к кому-то, кого тебе велят ненавидеть, - это не уголовщина.

Поэтому это не признание в любви к России сказать, что русские, например, не убивают американцев. Это ведь не бред какой-то, а самая что ни на есть правда. Я об этом заявил на днях одному кандидату в президенты.

Послушайте, я никогда не был в России, даже туда не собирался. Я не говорю по-русски. Я родился в Америке и, наверное, здесь умру - по-крайней мере, надеюсь.

Но давайте сядем и подсчитаем трупы. Сколько всего американцев убила Россия? Допустим, за последние три года. Я не дока в математике, но подозреваю, что около нуля - примерно в этом диапазоне. Я, по крайней мере, таких не знаю.

Зато я знавал целых двоих - и довольно близко - кого отправил на тот свет фентанил мексиканского производства, который сюда завозится с одобрения мексиканского же правительства.

Я не против Мексики - я рос неподалеку и, наоборот, люблю Мексику. Но правительство этой страны с этим даже не борется. И от этой отравы каждый год гибнут свыше 100 000 американцев. Не от передозировки, нет. Их отравили. Они думали, что это другой препарат, а это был фентанил. Целых 100 000,каждый год!

Это сотни тысяч мертвых американцев - в основном молодежь. Или даже больше. Это ваши соотечественники. Которым было, допустим, всего 23. Уверен, у многих американцев есть друзья или знакомые или знакомые знакомых, которые погибли от этой отравы. Это не какая-то абстрактная эпидемия. А ее масштабы таковы, что каждый кого-то да знает.

Знаете, на пике пандемии одна еретичка - кажется, моя жена - спросила: ну и сколько из твоих знакомых умерло от COVID? Я такой: ну, например, бабушка с дедушкой одной моей приятельницы. Им было крепко за 80. А сколько твоих знакомых изувечила вакцина? Кучу народа.

Так что рано или поздно ты берешь и делаешь выводы. Строго ли это научно? Нет. Да это и неважно.

Что касается России, то, если начать разговор с того, что это злая и кровожадная страна, которая хочет извести Америку, и поэтому мы должны с ними воевать, тогда вроде как и спорить тут не о чем, правда?

Не будем же мы оправдывать нацистскую Германию. От ее рук погибли десятки тысяч американцев. Этому нет оправдания. Ни один порядочный человек не возьмется это отстаивать.

Но что касается России, тебе даже подумать не дают. А раз тебе не дают подумать, ты всецело в чужой власти - того, кто тебе это внушил. Я лично стараюсь не вестись на пропаганду. Можно сказать, что это моя жизненная цель. Смотреть непредвзято и думать своей головой.

И если позволять пропагандистам ставить условия - допустим, вы играете в футбол, и правила будут такие: мой гол считается, а твой нет, - вряд ли ты выиграешь. Но вчера я сидел, смотрел и сдерживался изо всех сил. В конце концов, не от меня же зависит, кого там выдвигает Республиканская партия. Я же всего лишь безработный телеведущий, меня это не касается. Но я задал вопрос, совершенно оправданный.

Вот на Украине швыряют в тюрьму священников. Монастыри закрывают, монахов и монашек выгоняют, батюшек - в наручники и за решетку. Можно сказать: подумаешь, это же не моя страна. В мире варварства хватает, нельзя же из-за всего сон и покой терять. Меня, мол, происходящее в Эль-Пасо волнует больше, чем в Киеве.

С другой стороны, если я за это плачý - а мне еще и нотации читают, выставляя агентом Путина, то вполне по-честному полюбопытствовать: кидать священников в тюрьму - это нормально? Ну я и спросил об этом того самоназначенного христианского лидера. Вот, говорю, вы всю жизнь отстаивали религиозную свободу, и что же вы обо всем этом думаете - о рейдах по монастырям и так далее? А он и глазом не моргнул: мол, у них не те взгляды.

Ах вот оно что. Простите, пожалуйста, мне и невдомек, где простираются границы дозволенного. У тебя есть свобода слова, вероисповедания или собраний, но говорить и думать можно лишь дозволенное. Иначе как миленький полетишь в тюрьму. Ничего себе свобода! Делай, что тебе велят, а иначе марш за решетку! По-вашему, это свобода? Ничего подобного. Это бред.

Ну я и разозлился. И спросил: а вам не кажется, что как христианскому лидеру вам полагается замолвить хотя бы словечко, ведь христианское духовенство сажают в тюрьму за взгляды. Нет! Как вы вообще посмели такое предложить?! И его поддержал целый хор так называемых правых: "Да заткнись уже!".

Журнал The National Review целую статью по этому поводу выдал, чтобы заткнуть мне рот - оказывается, я "предвзят" и "нетерпим". А я считаю так: вас лично это может не касаться, но христианский лидер обязан как минимум возмутиться, когда единоверцев бросают в тюрьму. А если ты молчишь - то так себе из тебя лидер.

Кстати, я не сомневаюсь, что мой собеседник - действительно верующий и вообще порядочный человек. Я бы позволил ему, например, посидеть с моими детьми. Недолго, но, допустим, за ужином позволил. То есть никакой это не серийный убийца с Лонг-Айленда. Но он мне об этом заявил и глазом не моргнул.

Что Украине действительно нужно, сообщил мне этот предводитель христиан, - это побольше кассетных бомб. Да вы прекрасно знаете, кто это был. Я подумал: так-так, кассетные бомбы. Я не великий знаток Библии. Но я прочел все четыре евангелия и почти уверен, что, допустим, евангелист Лука о граде кассетных бомб на головы детей не взывал.

Я не теолог, но осмелюсь предположить, что стержневой призыв Нового Завета - наоборот - да будет мир! А этот человек чуть слезу не пустил от того, что у правительства, которое швыряет христиан за решетку, маловато ракет и танков. Опять же, нормальная позиция, вот только не для самопровозглашенного христианского лидера. Это просто отвратительно!

Мало того, он мне еще сказал, что это наша обязанность, потому что именно в этом и заключается роль лидера. Я и близко не дипломат. Я многодетный отец. У меня нет на этот счет диплома, но я хорошо знаю, что значит быть родителем. И что значит быть отцом тоже. Если дети дерутся, то даже если ты считаешь, что один из них прав, а другой нет, это совершенно неважно. Ты что, будешь бегать вокруг подначивать: "Давай же, врежь еще, поколоти его хорошенько!". Нет, конечно, ты скажешь: "Так, ну-ка быстро перестали!". Ты же здесь главный - не дети же.

Поэтому перво-наперво надо остановить драку. А потом как угодно: разведи их по комнатам, читай мораль, наказывай. Но драться в любом случае нельзя. Ты дома этого не допустишь. Не знаю, может роль мирового лидера и не имеет ничего общего с ролью главы дома с четырьмя детьми и четырьмя псами, но последнее, что ты должен делать - это сеять хаос!

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689766740


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