"Дед тоже против фашистов воевал": осужденный за участие в СВО гражданин Киргизии обратился за гражданством РФ

14:45 19.07.2023 "Дед тоже против фашистов воевал": осужденный за участие в СВО гражданин Киргизии обратился за гражданством РФ



Петр Светов, RT



Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек, осужденный на родине на десять лет колонии за участие в СВО, обратился к российским властям с просьбой предоставить ему гражданство РФ. Мужчина недавно был этапирован в колонию, он ожидает заседания Верховного суда по своему делу. В разговоре с RT Аскар объяснил свое решение отправиться добровольцем в зону СВО, а затем вернуться на родину, где его ждала тюрьма.







Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек уже полгода находится в СИЗО Бишкека - в январе 2023 года его арестовали по делу о наемничестве за участие в СВО на стороне России. В суде мужчина заявлял, что отправился на спецоперацию добровольно, он хотел стать гражданином РФ и получить российский паспорт. 16 мая Первомайский суд Бишкека приговорил Аскара к десяти годам лишения свободы. Приговор оставил в силе городской суд Бишкека.



"Считаю себя россиянином": осужденный за участие в СВО гражданин Киргизии обратился за гражданством РФ



Мужчина обратился к российским властям с просьбой предоставить ему гражданство России. Он надеется, что это в дальнейшем поможет запустить процесс по его обмену и освобождению.



Депутат Государственной думы и руководитель проекта RT "Своих не бросаем" Мария Бутина констатирует, что ситуация, в которой оказался участник СВО из Кыргызстана, сложная, первоочередная задача - предоставление Аскару Кубанычбеку российского гражданства.



"Поскольку сегодня Аскар - иностранный гражданин, наше вмешательство будет истолковано как лежащее вне норм международного законодательства. В связи с этим ко мне поступило обращение от Аскара - он написал и в Министерство иностранных дел, что хочет стать гражданином РФ. Подобное желание мы, безусловно, поддерживаем, но такие вопросы довольно непростые - тем более учитывая, где он находится. Тем не менее на сегодняшний день это самый реальный путь", - пояснила депутат.



Поддержка знаменитостей



Новость о жестком приговоре в отношении 31-летнего участника СВО не осталась незамеченной в России. Как оказалось, с мужчиной лично знакомы многие российские знаменитости - до отправления на передовую Аскар несколько лет работал в киноиндустрии.



Он рассказал RT, что работал помощником оператора и участвовал в съемках многих проектов телеканала ТНТ: "Универ", "СашаТаня", "Реальные пацаны".



С некоторыми из них Аскар познакомился уже на фронте - как выяснил RT, молодого человека знает семья актера и сценариста Ивана Охлобыстина. В ноябре 2022 года Охлобыстин с супругой и дочерью ездил с гуманитарной помощью на полигон, где на тот момент находился Аскар. Жена Ивана Охлобыстина Оксана и дочь Варвара рассказали RT о своем знакомстве с гражданином Киргизии, который отправился сражаться за Россию.



"Была съемка, мы поговорили с ребятами - среди них был и Аскар. Он рассказал, что хотел получить российское гражданство, говорил, что боится, что ему его не дадут. Переживал. Я знаю, что на родине его приговорили к колонии за участие в СВО. Мне очень его жалко, и со своей стороны я готова сделать все возможное, чтобы хоть как-то ему помочь", - рассказала Варвара Охлобыстина в беседе с RT.



Оксана Охлобыстина добавила, что при встрече Аскар рассказывал о своей работе в киноиндустрии, а также упомянул, что на родине за участие в СВО его может ждать тюрьма.



"Он говорил, что работал в кино и занимался квадрокоптерами, и на передовой он также работал с ними. Я спрашивала, что он будет делать после того, как отслужит, поедет ли домой. Он ответил мне, что дома его арестуют, потому что в Киргизии за это сажают", - вспоминает Оксана Охлобыстина.



"Я не мог иначе"



RT побеседовал с Аскаром, когда он находился в СИЗО. Публикуем интервью с участником СВО, осужденным за наемничество в Киргизии.



- Аскар, расскажите, почему вы решили участвовать в спецоперации на Украине?



- Когда я узнал, что там не хватает добровольцев, которые умеют управлять дронами, подумал о том, чтобы пойти. Я по национальности киргиз, но считаю себя россиянином. Я знаю, что украинская сторона там творила на протяжении последних восьми лет, и это меня задевало очень сильно.



Я очень скептически отношусь и к бандеровцам, и к западному режиму - они ведь столько всего наделали… Они постепенно, постепенно, каждый год занимаются этим рукоприкладством. Поэтому я решил принять участие в СВО как доброволец.



- Когда и почему вы решили уйти со службы?



- В октябре 2022 года я узнал от брата, что мой отец болен, что я срочно должен приехать и увидеть отца.



Отец знал, что я уехал на передовую: перед отъездом я просил у него благословения. Он лично меня благословил, потому что наш дед ведь тоже воевал во Вторую мировую. Он до Берлина тогда дошел, тоже против фашистов воевал.



Через некоторое время после того, как дед приехал с войны, он ослеп, он всю жизнь был слепым. Дожил до старости - под 90 ему было, когда он умер. Но я тогда маленький еще был, мне было года четыре. Помню, что много наград было у деда…



- Почему вы полетели в Киргизию, зная, что на родине у вас могут возникнуть проблемы из-за участия в СВО?



- Почему полетел? Потому что отец был тяжело болен, я должен был прилететь и увидеть его. Я не мог иначе. В 2012 году я потерял брата и даже не успел с ним попрощаться. Он тоже тогда заболел, у него осталось трое детей. Ему всего 23 года было, совсем молодой был.



И сейчас я подумал, когда узнал о болезни отца, что могу больше уже его не увидеть, поэтому решил скорее ехать в Киргизию. Тем более я три года его не видел, в последний раз дома был в 2020-м.



- Как и когда вас задержали?



- Я приехал в Бишкек в ноябре, встретился с отцом, мы спокойно посидели. Потом отмечали Новый год с семьей, и спустя десять дней к нам пришли сотрудники органов, задержали меня, увезли из дома в наручниках. Во время задержания мне сообщили, что возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне России. Я ничего не отрицал, сразу им сказал, что да, участвовал в СВО за Россию, против нацистов.



Много допрашивали насчет вербовки: спрашивали, с кем общался, с какими людьми, насчет моего мировоззрения интересовались - как я смотрю на ситуацию на Украине. Спрашивали, с кем и зачем я туда поехал. Ответил, что никто меня не вербовал и не вынуждал, что поехал туда добровольно.



- Говорили ли вы в суде, что вашей целью в том числе было получить паспорт РФ?



- Да, я сказал нашему суду, что у меня была цель воевать за Россию - и да, я хотел стать гражданином и остаться в РФ. Так я сказал на суде - и так и есть на самом деле.



Сейчас мое дело хотят сделать показательным - что Государство Кыргызстан против того, чтобы его граждане участвовали в СВО.



- Хотели бы вы обратиться к гражданам РФ и России с каким-нибудь заявлением или просьбой?



- Я хотел бы обратиться к России, ко всему народу: прошу помощи, так как меня лишили свободы на десять лет за участие в СВО на добровольной основе. Сейчас я нахожусь в трудной ситуации, сижу в СИЗО в Бишкеке. В трудной ситуации находится и моя семья: мама, отец…



Я прошу выдать мне российский паспорт и гражданство, чтобы я смог отсюда выйти и быть с семьей.



Я одно уверенно могу сказать: Россия непобедима, рано или поздно мы выиграем эту войну. Победа будет за нами. Всем хочу сказать спасибо! За гуманитарную помощь хочу поблагодарить каменск-уральский гуманитарный фонд - мы все регулярно общались. Я и сам на передовой занимался регулярно гуманитарной помощью, возил продукты питания, медикаменты.



Всем хочу сказать спасибо, кто сражается за Россию. Спасибо детям, которые присылают рисунки, стихи, письма: когда мы их видим, появляются радость, улыбка, мужество. Это большая мотивация, потому что дети - это ведь будущее России, мы ведь за них сражаемся, за их будущее.



На линии фронта своим хочу передать приветы. Ребята, берегите себя! Если я выйду, я к вам приеду.



*****



Кыргызстанец, осужденный на 10 лет за участие в войне в Украине, просит помощи у России, - СМИ



Предыстория: Чтобы получить паспорт гражданина РФ, кыргызстанец решил стать наемником и воевать за Россию



"Сводка" (АКИpress) – Гражданин Кыргызстана Аскар Кубанычбек уулу дал интервью изданию Russia Today и попросил гражданство Российской Федерации.



Кубанычбек уулу участвовал в военных действиях в Украине на стороне российских войск. Когда он вернулся на родину, ГКНБ задержал его и заключил под стражу, а 16 мая Первомайский районный суд Бишкека признал Кубанычбек уулу виновным по ст.416 ("Наемничество") УК КР и приговорил к 10 годам лишения свободы. Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции в силе.



Находясь в столичном СИЗО, кыргызстанец дал интервью российскому СМИ.



Орфография и пунктуация сохранены.



- Аскар, расскажите, почему вы решили участвовать в спецоперации на Украине?



- Когда я узнал, что там не хватает добровольцев, которые умеют управлять дронами, подумал о том, чтобы пойти. Я по национальности кыргыз, но считаю себя россиянином. Я знаю, что украинская сторона там творила на протяжении последних восьми лет, и это меня задевало очень сильно.



Я очень скептически отношусь и к бандеровцам, и к западному режиму - они ведь столько всего наделали… Они постепенно, постепенно, каждый год занимаются этим рукоприкладством. Поэтому я решил принять участие в СВО [специальная военная операция] как доброволец.



- Когда и почему вы решили уйти со службы?



- В октябре 2022 года я узнал от брата, что мой отец болен, что я срочно должен приехать и увидеть отца. Отец знал, что я уехал на передовую: перед отъездом я просил у него благословения. Он лично меня благословил, потому что наш дед ведь тоже воевал во Вторую мировую. Он до Берлина тогда дошел, тоже против фашистов воевал.



- Почему вы полетели в Кыргызстан, зная, что на родине у вас могут возникнуть проблемы из-за участия в СВО?



- Почему полетел? Потому что отец был тяжело болен, я должен был прилететь и увидеть его. Я не мог иначе. В 2012 году я потерял брата и даже не успел с ним попрощаться. Он тоже тогда заболел, у него осталось трое детей. Ему всего 23 года было, совсем молодой был.



И сейчас я подумал, когда узнал о болезни отца, что могу больше уже его не увидеть, поэтому решил скорее ехать в Кыргызстан. Тем более я три года его не видел, в последний раз дома был в 2020-м.



- Как и когда вас задержали?



- Я приехал в Бишкек в ноябре, встретился с отцом, мы спокойно посидели. Потом отмечали Новый год с семьей, и спустя десять дней к нам пришли сотрудники органов, задержали меня, увезли из дома в наручниках. Во время задержания мне сообщили, что возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне России. Я ничего не отрицал, сразу им сказал, что да, участвовал в СВО за Россию, против нацистов.



Много допрашивали насчет вербовки: спрашивали, с кем общался, с какими людьми, насчет моего мировоззрения интересовались - как я смотрю на ситуацию на Украине. Спрашивали, с кем и зачем я туда поехал. Ответил, что никто меня не вербовал и не вынуждал, что поехал туда добровольно.



- Говорили ли вы в суде, что вашей целью в том числе было получить паспорт РФ?



- Да, я сказал нашему суду, что у меня была цель воевать за Россию - и да, я хотел стать гражданином и остаться в РФ. Так я сказал на суде - и так и есть на самом деле.



Сейчас мое дело хотят сделать показательным - что государство Кыргызстан против того, чтобы его граждане участвовали в СВО.



- Хотели бы вы обратиться к гражданам РФ и России с каким-нибудь заявлением или просьбой?



- Я хотел бы обратиться к России, ко всему народу: прошу помощи, так как меня лишили свободы на десять лет за участие в СВО на добровольной основе. Сейчас я нахожусь в трудной ситуации, сижу в СИЗО в Бишкеке. В трудной ситуации находится и моя семья: мама, отец…



Я прошу выдать мне российский паспорт и гражданство, чтобы я смог отсюда выйти и быть с семьей. Источник - АКИpress

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