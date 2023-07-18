Империя любой ценой: США пошли в свой последний бой, - Брайан Берлетик

14:53 19.07.2023

Global Times

Китай



Империя любой ценой: США поставят на Украину кассетные боеприпасы



Вашингтон принял решение о поставке Киеву кассетных снарядов от отчаяния, пишет GT. Таким способом США пытаются затянуть прокси-войну с Россией, чтобы не признавать поражение. Но подобная "помощь" не поможет им добиться своих целей на Украине.



Решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы в форме 155-мм артиллерийских снарядов, в которых содержатся противопехотные и противоавтомобильные боевые элементы, известные как улучшенные обычные боеприпасы двухцелевого назначения, очень многое говорит о внешней политике США, а также об их военной мощи, геополитических амбициях и приверженности "основанному на правилах" международному порядку.



Кассетные боеприпасы находятся под запретом во многих странах планеты, в том числе в большинстве европейских государств, являющихся союзниками Америки. На них наложено табу из-за неизбирательного действия бомб и той угрозы, которую они представляют еще долгое время после завершения боевых действий.



В отличие от обычных артиллерийских снарядов, которые взрываются при попадании в цель, кассетные разбрасывают по полю боя множество суббоеприпасов, или боевых поражающих элементов. Часть из них не взрывается, и они создают смертельную опасность для солдат сражающихся сторон вплоть до самого завершения конфликта. А потом они становятся угрозой для гражданских лиц, которые могут спустя много лет случайно наступить либо наехать на такой неразорвавшийся элемент.



Наследие жестокости



США широко применяли кассетные боеприпасы со времен войны во Вьетнаме. В последнее время они использовали эти бомбы в Ираке начиная с 1990-х годов. Они прибегали к кассетным снарядам настолько широко и активно, что это послужило тревожным примером для многих стран, решивших поставить такие средства поражения под запрет.



В годы войны во Вьетнаме Соединенные Штаты сбросили на это государство, а также Лаос и Камбоджу миллионы тонн бомб, включая большое количество кассетных боеприпасов. Сегодня весь регион кишит такими неразорвавшимися боеприпасами (НБ). Например, в Лаосе по сей день больше НБ, чем людей. На каждого мужчину, женщину и ребенка приходится по восемь подобных взрывоопасных устройств.



Неразорвавшиеся боеприпасы каждый год убивают и калечат десятки человек в таких странах как Вьетнам, Лаос и Камбоджа. С тех пор, как США в 1975 году прекратили эту войну, тысячи людей погибли и получили серьезные увечья.



НБ также создают препятствия для регионального развития. Например, когда Китай строил в Лаосе первую высокоскоростную железную дорогу, соединившую южный город Поднебесной Куньмин с лаосской столицей Вьентьян, которая расположена на границе с Таиландом, инженерам сначала пришлось очищать полосу прокладки железнодорожных путей от сброшенных американцами неразорвавшихся боеприпасов, в том числе кассетных.



По имеющимся оценкам, в Камбодже за последние 40 лет от подобных неразорвавшихся боеприпасов, включая кассетные, погибли примерно 20 тысяч человек. Для Пномпеня это настолько болезненный вопрос, что премьер-министр страны Хун Сен призвал Вашингтон не отправлять кассетные боеприпасы Киеву.



В этой связи важно отметить, что с самого начала российской военной спецоперации Хун Сен заявляет о своей поддержке Украины. И, несмотря на такую позицию, он выступает против американских поставок кассетных боеприпасов Киеву и ВСУ, так как знает, какие страдания они могут принести украинскому народу - такие же, какие на протяжении десятилетий испытывало население Камбоджи.



Опасное отчаяние



Непрекращающийся конфликт на Украине демонстрирует все признаки войны на изнурение. Характерными чертами последней являются позиционные боевые действия, требующие большого количества артиллерийских снарядов и оружия дальнего действия. ВСУ вступили в конфликт с орудиями и боеприпасами советской эпохи 152-мм калибра. Но со временем эти артиллерийские системы стали исчезать с поля боя, а США вместе с союзниками пообещали заменить их натовским эквивалентом калибра 155 мм.



Но военная промышленность коллективного Запада в последние десятилетия сосредоточилась на получении максимальной прибыли от серии "малых войн", которые велись против слабых армий в развивающихся или в несостоятельных государствах, а не против равного по силам противника, такого как Россия. Из-за этого США и их соратники оказались не в состоянии производить артиллерийские снаряды в том количестве, которое нужно Украине. С другой стороны, Москва унаследовала от Советского Союза и сохранила достаточно мощный ВПК. Западные СМИ признают, что ВСУ производят от 4 до 7 тысяч выстрелов из артиллерийских орудий в день, в то время как вооруженные силы России делают от 20 до 50 тысяч выстрелов.



Россия не просто превосходит Украину по артиллерии. Из-за недостаточного производства нужных снарядов в США и Европе ВСУ не смогут сохранить даже сегодняшние темпы стрельбы. Западным заводам по изготовлению боеприпасов для артиллерии понадобится несколько лет, чтобы обеспечить такие темпы. Вот почему Соединенные Штаты стремятся поставить союзнице кассетные боеприпасы. Не из-за того, что они дадут Украине необходимые возможности, а просто потому, что это единственный выход для США, к каким бы людским потерям это ни привело в настоящем и в будущем. Сам президент Джо Байден признал, что Вашингтон передает Киеву кассетные боеприпасы из-за отчаянной нехватки снарядов. Отвечая на вопрос о принятом решении, он заявил, что у украинцев кончаются боеприпасы.



Таким образом, решение о поставках Киеву запрещенных во многих странах кассетных боеприпасов нельзя назвать продуманным, если принять во внимание страдания украинского народа, которым он будет подвергаться долгие годы после завершения военных действий, каким бы ни был их исход. Оно принято от отчаяния, ведь Вашингтон хочет как можно сильнее затянуть эту опосредованную войну с Москву, чтобы не признавать поражение.



Во имя защиты американского чувства собственного достоинства, пусть даже временной, и чтобы отсрочить неизбежное поражение киевских марионеток США, Украина будет превращена в очередной Вьетнам, Лаос, Камбоджу или Ирак. Ее просто засыплют кассетными боеприпасами, от которых тысячи мирных жителей будут неизбежно погибать еще много лет после окончания конфликта.



Американцы утверждают, что своими действиями во всем мире, в том числе на Украине, они стремятся защитить "основанный на правилах" международный порядок. Но передачей кассетных боеприпасов США явно подрывают такое устройство. Вашингтон пошел на такой шаг, потому что его геополитическое стремление к гегемонии намного превосходит военные средства для достижения этой цели.



В конечном итоге решение Вашингтона поставить Киеву кассетные снаряды не сделает ни одну из сторон сильнее в военном отношении и не поможет Америке добиться своих целей на Украине. Оно также не добавит геополитической мощи Соединенным Штатам. Дряхлеющий гегемон просто тянет время, демонстрируя собственное двуличие. Но при этом он увеличивает счет своих жертв как в настоящее время, так и в будущем.



Автор: Брайан Берлетик (Brian Berletic) - геополитический аналитик, бывший военнослужащий корпуса морской пехоты США.