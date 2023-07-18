|Уроки пандемии, - Данияр Ашимбаев
15:49 19.07.2023
Данияр Ашимбаев: Модель 100%-но коммерческой медицины, которую до сих пор строит Минздрав при поддержке врачебной элиты, показала свою несостоятельность. Система СЭС после многочисленных реформ показала свою низкую эффективность и высокую коррумпированность. Система подготовки врачебных кадров показала серьезные проблемы...
Данияр Ашимбаев, 18 июля
После ковидного карантина и ЧП прошло уже более трех лет.
Какие уроки они преподнесли?
Модель 100%-но коммерческой медицины, которую до сих пор строит Минздрав при поддержке врачебной элиты, показала свою несостоятельность.
Система СЭС после многочисленных реформ показала свою низкую эффективность и высокую коррумпированность.
Система подготовки врачебных кадров показала серьезные проблемы.
Система закупки лекарств и медицинских препаратов показала свою неэффективность и непрозрачность.
Электронные системы здравоохранения и образования показали низкое качество при огромных вложениях.
Концентрация населения в огромных офисных (в т.ч. правительственных) зданиях и многоквартирных жилых комплексах показала себя важным фактором распространения эпидемий, а система искусственного кондиционирования - средством вызревания и распространения вирусов.
Бессмысленная химическая обработка подъездов и общественных мест дала негативный эффект для иммунитета населения, который еще долго будет сказываться.
Государство показало "чудеса" манипулирования статистикой и склонность к бессмысленным административным мерам.
Сделали ли выводы из этих уроков? Сложно сказать. Если и извлекли, то о многом уже забыли.
Отдельно нужно сказать о легендарных вакцинах. Их эффект оказался ниже плинтуса, если не полностью отрицательным. Информация о противопоказаниях и побочных эффектах упорно скрывалась.
Кстати, мало кто уже помнит скандалы, связанные с подписанием контрактов с известными фармконцернами на поставку известных вакцин. А ситуация, как теперь выясняется, в ряде стране была связана с тем, что концерны требовали в обмен на поставки правительственный отказ от всех возможных претензий на национальном уровне. Что, видимо, и было сделано.
По сути, вакцинация и карантинные меры особого эффекта не дали (подчеркну, что речь идет о короновирусных вакцинах, а не вакцинах вообще).
Короновирус, неважно - искусственного или естественного происхождения он был, прошел по планете, собрал свой жестокий урожай и естественным путем ушел на убыль.
Его политический урок в том, что, во-первых, выявлены пределы готовности населения подчиняться властям даже в условиях ЧП, а во-вторых, отработана модель "торможения" процессов глобализации и снижения перегрева экономической системы с помощью масштабной эпидемии.
Извлекли ли в Казахстане уроки на этом уровне? Опять-таки нужно выразить глубокое сомнение. Наши "золотые рыбки" вряд ли даже помнят события годичной давности...