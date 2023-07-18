Уроки пандемии, - Данияр Ашимбаев

15:49 19.07.2023

Данияр Ашимбаев: Модель 100%-но коммерческой медицины, которую до сих пор строит Минздрав при поддержке врачебной элиты, показала свою несостоятельность. Система СЭС после многочисленных реформ показала свою низкую эффективность и высокую коррумпированность. Система подготовки врачебных кадров показала серьезные проблемы...



Данияр Ашимбаев, 18 июля



После ковидного карантина и ЧП прошло уже более трех лет.

Какие уроки они преподнесли?

Модель 100%-но коммерческой медицины, которую до сих пор строит Минздрав при поддержке врачебной элиты, показала свою несостоятельность.

Система СЭС после многочисленных реформ показала свою низкую эффективность и высокую коррумпированность.

Система подготовки врачебных кадров показала серьезные проблемы.

Система закупки лекарств и медицинских препаратов показала свою неэффективность и непрозрачность.

Электронные системы здравоохранения и образования показали низкое качество при огромных вложениях.

Концентрация населения в огромных офисных (в т.ч. правительственных) зданиях и многоквартирных жилых комплексах показала себя важным фактором распространения эпидемий, а система искусственного кондиционирования - средством вызревания и распространения вирусов.

Бессмысленная химическая обработка подъездов и общественных мест дала негативный эффект для иммунитета населения, который еще долго будет сказываться.

Государство показало "чудеса" манипулирования статистикой и склонность к бессмысленным административным мерам.

Сделали ли выводы из этих уроков? Сложно сказать. Если и извлекли, то о многом уже забыли.

Отдельно нужно сказать о легендарных вакцинах. Их эффект оказался ниже плинтуса, если не полностью отрицательным. Информация о противопоказаниях и побочных эффектах упорно скрывалась.

Кстати, мало кто уже помнит скандалы, связанные с подписанием контрактов с известными фармконцернами на поставку известных вакцин. А ситуация, как теперь выясняется, в ряде стране была связана с тем, что концерны требовали в обмен на поставки правительственный отказ от всех возможных претензий на национальном уровне. Что, видимо, и было сделано.

По сути, вакцинация и карантинные меры особого эффекта не дали (подчеркну, что речь идет о короновирусных вакцинах, а не вакцинах вообще).

Короновирус, неважно - искусственного или естественного происхождения он был, прошел по планете, собрал свой жестокий урожай и естественным путем ушел на убыль.

Его политический урок в том, что, во-первых, выявлены пределы готовности населения подчиняться властям даже в условиях ЧП, а во-вторых, отработана модель "торможения" процессов глобализации и снижения перегрева экономической системы с помощью масштабной эпидемии.

Извлекли ли в Казахстане уроки на этом уровне? Опять-таки нужно выразить глубокое сомнение. Наши "золотые рыбки" вряд ли даже помнят события годичной давности...