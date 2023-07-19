 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский ищет спасения, - Игорь Скрипка
19:34 19.07.2023

19.07.2023 | ИГОРЬ СКРИПКА

Актера, старательно исполняющего роль президента Украины, загоняют в угол

Одним из чувствительных итогов саммита НАТО для киевского режима стала "десакрализация" его позиции по Донбассу.

С 2014 года украинскую власть могли критиковать за недостаточные темпы реформ, крайне аккуратно, с демонстрацией "понимания" – за несоблюдение стандартов западной демократии, процветание неонацистских группировок и за коррупцию. Но позиция по конфликту в Донбассе и отношению к России оставалась за скобками. Никакая открытая критика действий по срыву минских соглашений была невозможна, разве что в предельно деликатной и завуалированной форме – особенно со стороны Германии и Франции. И хотя за провокационную попытку прорыва украинских катеров через Керченский пролив Порошенко по дипломатическим каналам жестко отчитали, официальные комментарии свелись к тому, что Украина "в своем праве".

И оба украинских президента этим отлично научились пользоваться.

А с началом СВО на Западе был запущен настоящий культ Украины, по мнению либерального сообщества, героически сражающейся за свободу и западные ценности. Работал и дресс-код Зеленского, и его пошленькая небритость, и жеваная милитари-футболка. Вряд ли это счастливое озарение криворожских политтехнологов, тут видна наработка специалистов по пиару экстра-класса, предоставленных Киеву в порядке западной помощи. Формировался образ брутального лидера, отражающего "агрессию".

И вдруг все поменялось. Самым ярким стало заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, прежде самого последовательного союзника Киева. По его словам, Лондон и Вашингтон довели информацию до Киева, что не следует относиться к ним, как к Amazon (крупнейший интернет-магазин). "Это небольшое предостережение (Украине), которое заключается в том, что нравится нам это или нет, люди хотят видеть благодарность".

В западных СМИ последовало множество ернических комментариев по поводу Зеленского и печальных для него итогов вильнюсского саммита. Карикатуры на обрюзгшего кавээнщика появились сразу в двух ведущих изданиях по обе стороны океана: The Washington Post и британский журнал The Week представили Зеленского в его привычной засаленной футболке. На картинке президента не пускают в элитный клуб, где джентльмены в смокингах и дамы в вечерних туалетах заняты светской беседой.

Налицо очевидная кампания – Зеленского "сливают", готовя ему замену, чтобы презентовать более приемлемую для Москвы фигуру. Именно к этому готовят западное общественное мнение, выставляя президента Украины в ничтожном виде.

Нашими недругами планировалось, что после успешного украинского "наступу" Украине дадут членство в НАТО с распространением на нее пресловутой 5-й статьи и Россия будет вынуждена пойти на тяжелые для себя условия мира. Но что-то, как бывает во всякой дурно разыгранной пьесе, пошло не так. Зеленского, закатившего истерику, поставили на место, намекнув или прямо указав на то, что он не оправдывает возложенных на него надежд. И планы пришлось менять на ходу, памятуя, что для длительной войны у НАТО попросту нет ресурсов.

Западное общественное мнение готовят к компромиссному миру, постепенно меняя сформированный образ героической страны на надоедливую и неблагодарную побирушку, которой все мало, да еще и вдобавок сующей свое свиное рыло в калашный ряд "благородных стран западной цивилизации".

Когда на Украину перестанут тратить деньги западных налогоплательщиков, а угроза полномасштабной войны с Россией западного альянса отступит, западный обыватель воспримет это с полным одобрением, а лидеры смогут сохранить свое политическое лицо – дескать, чем могли, помогли, но не в коня корм.

Публичное унижение Зеленского дало зеленый свет его противникам внутри Украины. Украинский политический класс всегда был чувствителен к позиции Запада. И вот уже известный украинский политик экс-генпрокурор Юрий Луценко разразился интервью, в котором назвал Зеленского виновником войны, к которой привела его некомпетентность. И это только первая ласточка.

Выволочка в Вильнюсе оказалась настолько сильной, что в обращении к нации в поезде по пути домой Зеленский сбился на прежнюю кавээнщину и в попытке быть благодарным своим покровителям и работодателям за 8 минут произнес слово "дякую" (спасибо) 47 раз. Возможно, он решил посмешить народ, но украинцам сейчас не до смеха. К тому же кому, как не ему, обтершемуся в шоу-бизнесе и политических коридорах Европы, не знать, что, если из подворотни звучит требование быть благодарным – ситуация предполагает ощутимые потери.

Зеленскому явно приказали готовиться к переговорам и компромиссному миру, а подконтрольным "ЛОМам" дали команду готовить общественное мнение. Поэтому в киевской пропаганде вместо набивших оскомину месседжей о "диких орках", с которым европейские украинцы при помощи цивилизованного Запада вот-вот разберутся, начали появляться иные мотивы.

То один тг-канал разразится статьей, что враг силен, умел и становится еще сильнее, то другой поведает о русских сверхэффективных БПЛА "Ланцет", которых к тому же скопилось на складах "у ворога" в товарных количествах. Украинский военный расскажет на ТВ про опрятные русские окопы, а переведенный из главной официальной в неофициальные говорящие головы Арестович, еще месяц назад мечтавший о расправах в Крыму, дает прогноз, что освобождение Крыма будет стоить Украине 200 тыс. жизней. При этом ее ждет раздел по образцу послевоенной Германии.

Зеленский пытается продолжать держать нос по ветру. Он старается вернуть благорасположение Запада, с одной стороны, демонстрируя свою исполнительность, с другой – пытается перебить негативную повестку внутри страны и на Западе. И поэтому военные продолжают бессмысленное наступление, авось будет хоть какая-то "перемога".

Теракт на Крымском мосту преследует те же цели, хотя очевидно, что самостоятельно Киев его организовать не смог бы – похоже, это способ давления на Москву в преддверии серьезных переговоров, а может, собственная игра англичан, у которых четкая позиция, направленная на максимальную эскалацию и продолжение конфликта.

Но внутри Украины эффект от теракта может оказаться не столь однозначным, как прежде. Показательно, что "всплеск ликования" в украинских СМИ и соцсетях оказался куда скромнее. А вечером появились кадры чудовищной пробки на выезде из Киева – его обитатели осознают, что российский ответ обязательно последует.

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Крайне опасно, что киевская хунта может прибегнуть к проверенному приему – организации масштабной провокации, которая взбодрит западное общественное мнение. Планировалось это еще до саммита в Вильнюсе, когда Киев начал разгонять истерию вокруг якобы готовящейся Россией провокации на Запорожской АЭС. Сначала утверждалось, что Россия подорвет АЭС, дабы та не досталась Украине в ходе успешного "наступу", когда стало ясно, что добраться до станции ВСУ никак не получается, начали вопить, что Россия заминировала станцию, дабы обвинить Украину в ударе по АЭС.

Но инспекторы МАГАТЭ никаких взрывных устройств на станции не обнаружили, о чем публично и заявили. По сути, это было публичным предупреждением Зеленскому.

Но "творческий поиск" продолжается. После недавнего прекращения действия зерновой сделки от Зеленского последовали заявления, что Украина готова продолжать отгрузку зерна через черноморские порты.

Бывший шоу-раннер чует настроение зрителя, как крыса чует сыр.

Украинские тг-каналы сообщают: "По слухам, офису необходима трагедия на воде. Как говорится, корабль утонет или при участии РФ, или без, но вся вина будет на них. Вот Зеленский всячески сейчас пытается уговорить компании и стороны, продолжить зерновой кейс, но все боятся стать "разменной монетой".

И тут стоит понимать: от дрожащего за свою шкуру деградирующего наркомана можно ждать чего угодно.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689784440


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