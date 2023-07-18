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Бахнуть по Баху. Зачем России такая "Олимпиада"? - Д.Миролюбов
19:51 19.07.2023

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Главный редактор InVoice Media
18 июля 2023,

Чуда не случилось. Международный олимпийский комитет (МОК) не отправит России и Белоруссии официальные приглашения для выступления на парижской Олимпиаде–2024 в установленный срок – 26 июля. Традиционно рассылка проходит за год до начала соревнований.

В пресс-службе МОК подчеркнули, что на Игры пригласят 203 страны, среди которых Россия и Белоруссия не числятся. Другое дело – не числятся пока или совсем? В отношении отечественного спорта причиной недопуска, разумеется, стали санкции, введенные из-за СВО. Еще одной нерукопожатной страной оказалась Гватемала, национальный олимпийский комитет которой отстранен с прошлого года.

Впрочем, об окончательном отказе для спортсменов из России пока рано судить. Хотя очевидно, что глава комитета Томас Бах старается оттянуть решение проблемы до последнего, не говоря финального "нет", но и не намекая на скорое "да". Тем не менее квалификация на Олимпиаду уже стартовала, а это значит, что даже если вопрос с откровенно политическим душком решится в ближайшее время, то спортсмены из России и Белоруссии рискуют не попасть на Игры сугубо по организационным причинам.

Но на сайте МОК есть любопытный раздел "Вопросы и ответы". В нем говорится, что организация может принять решение по допуску спортсменов в так называемое надлежащее время. В переводе с канцелярита на русский это означает, что речь идет о сессии МОК, которая запланирована на 20 июля. Если по ее итогам комиссия вынесет положительный вердикт, приглашения российскому и белорусскому комитетам могут быть отправлены в течение недели. При этом не остается сомнений, что кульминацией сессии будет не приглашение как таковое, а условия, на которых оно будет сделано. Скорее всего, именно из-за них решение и оттягивают, а к 20 июля понятные критерии допуска все же придумают.

И если на приглашение атлетов некая надежда все же имеется, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам из России и Белоруссии предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Грубо говоря, предложат отказаться от своей родины как минимум на то время, пока Игры не закончатся.

Фото: Mandoga Media/Global Look Press
В таком случае страна поделится на два лагеря. Первый будет настаивать, что столь унизительные условия недопустимы в принципе. И будут правы. Ровно так же, как правы будут и другие, которые скажут, что спортсмен не должен уничтожать свою карьеру ради политики. Так и выходит – правы все, а пострадают только атлеты.

Но в чем точно нет никаких сомнений, так это в осознанном подходе МОК к нейтрализации отечественных спортсменов. Нет и объяснений, на каком, собственно, юридическом основании национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии не приглашаются. Западные чиновники не пытаются изобразить даже фальшивое подобие приличия и объяснить, почему страдают федерации и атлеты, которые вроде бы юридически никак не поражены в правах, ни от чего не отстранены и не подпадают ни под одно ограничение. Одним словом – демократия.

Гражданин Бах же очевидно хочет отложить "русский вопрос", чтобы выиграть время и понять, как решить его с минимальными для себя потерями. Но неясно, сколько времени он будет думать. Не исключен вариант, что МОК выдаст финальное решение за месяц до начала Олимпиады, когда все заявки уже будут закрыты, а времени для борьбы за путевки не останется. И тогда, с гордо поднятым подбородком, Бах скажет что-то вроде: "Мы против дискриминации российских и белорусских спортсменов, но приходите-ка через четыре года".

Понятно одно – Россия ничего не может сделать с этим беспределом. Планы российского правительства провести в 2024 году Игры БРИКС, Игры Дружбы и любые другие игры – это, конечно, похвально. Но мечта любого атлета – получить золотую олимпийскую медаль и при этом слышать гимн своей страны. Последнего, очевидно, не случится даже в случае допуска российских спортсменов.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689785460


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