Президент Таджикистана совершил малый хадж

20:02 19.07.2023

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Он вошел в Каабу и помолился за мир и процветание таджикского народа



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который находится в Саудовской Аравии, сегодня, 19 июля, посетил в очередной раз священные для мусульман места и совершил малый хадж. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



