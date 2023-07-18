 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Таджикистана совершил малый хадж
20:02 19.07.2023

Нигина Аслонова, Asia-Plus

Он вошел в Каабу и помолился за мир и процветание таджикского народа

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который находится в Саудовской Аравии, сегодня, 19 июля, посетил в очередной раз священные для мусульман места и совершил малый хадж. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



"Перед встречей с лидерами государств Центральной Азии и стран Персидского залива, Эмомали Рахмон отправился в Мекку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Эмомали Рахмон облачился в специальную одежду для совершения хаджа, вошел в дом Божий и совершил 2 ракаата нафль-намаза внутри Каабатуллы".

После этого президент Таджикистана также поднялся на холмы Сафа и Марва и попил воды из колодца Замзам.

"Во время своей поездки в Мекку, Эмомали Рахмон помолился за процветание своего народа", - отмечает пресс-служба.

Эмомали Рахмон совершает паломничество в Мекку уже в пятый раз во время официальных и рабочих визитов в Саудовскую Аравию.

Напомним, Эмомали Рахмон уже четыре раза совершал малый хадж и дважды входил в Каабу. С нынешним разом уже третий раз.

Впервые он совершил малый хадж в 1997 году, а затем повторил это в 2001, 2005 и 2016 годах, в этом году.

Источник - Азия-Плюс
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