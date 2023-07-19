Узбекский сум замкнул семерку самых слабых валют мира

20:58 19.07.2023

19.07.23

Узбекский сум стал седьмым в списке самых слабых валют мира, подготовленном изданием Forbes Advisor.



На одну единицу национальной валюты Узбекистана можно купить 0,000087 доллара США, то есть $1 равен 11 516 сумов (на момент подготовки материала Forbes Advisor).



Издание отметило, что "Узбекистан является одним из ведущих мировых экспортеров хлопка и обладает значительными запасами полезных ископаемых, нефти и газа. Страна проводит экономические реформы, но продолжает бороться с низкими темпами экономического роста, высокой инфляцией, безработицей и коррупцией".



Самой слабой валютой в мире признан иранский риал - за одну единицу можно купить всего 0,000024 доллара США или за $1 отдать 42 273 риала. Давление на иранскую валюту наряду с политическими волнениями и высокой инфляцией оказали наложенные на Иран странами Запада экономические санкции.



На втором месте оказался вьетнамский донг (23 711 за $1), на третьем - лаосский кип (19 072 за $1). В десятку также вошли леоне Сьерра-Леоне, индонезийская рупия, соседи узбекского сума по рейтингу сверху и снизу - ливанский фунт и гвинейский франк, а также парагвайский гуарани и угандийский шиллинг (курс последнего - 3669 за $1).



Отметим, что Центробанк Узбекистана установил на 19 июля курс доллара на уровне 11 608 сумов, тем самым обновив рекорд.