Эту войну проиграла не только Украина, но и Запад, - Эрхан Алтыпармак

21:01 19.07.2023

dikGAZETE

Турция



Эту войну проиграла не только Украина, но и Запад



Многократные нарушения зерновой сделки со стороны США, ЕС и Украины, а также фактическая прокси-война, которую они развязали с Россией, вынудили Москву выйти из черноморской инициативы, пишет dikGAZETE. Теперь миру угрожает острый продовольственный кризис, и виной ему киевский режим и попустительство Запада.



Эрхан Алтыпармак



В ходе специальной военной операции, начатой Россией на Украине, были предприняты значительные усилия для обеспечения стабильности в регионе и разрешения продовольственного кризиса в мире. В результате всего этого были достигнуты важные договоренности.



Однако киевская сторона, поощряемая Западом, пренебрегла практически всеми благоприятными возможностями. С самого начала боевых действий на Украине мы говорили, что все провокации США и Европы окажут негативное воздействие на планету.



Тем не менее никто не обращал внимания на наши предупреждения, а нас самих обвиняли в "пророссийской позиции", хотя мы выступали за урегулирование конфликта с объективной точки зрения, а не со стороны Москвы.



Когда мы смотрим на сегодняшние результаты всех кризисов, мы вновь видим провокации Запада и террористические действия киевского режима.



Изначально после эпидемии коронавируса в мире возникли проблемы в сфере производства, обострились крупные проблемы, связанные с доступом к сырью. В то время как многие страны планеты боролись с инфляцией, внезапно вспыхнул продовольственный кризис.



Украинское и российское зерно имело большое значение для мира. Между Организацией Объединенных Наций (ООН), Анкарой, Москвой и Киевом было заключено соглашение под названием "черноморская инициатива".



В соответствии с этой договоренностью, российское и украинское зерно должно было поставляться государствам планеты по Черному морю. Требование Москвы заключалось в том, чтобы эта продукция поступала и в бедные страны. В то же время соглашение включало отгрузку российских удобрений.



Однако, несмотря на то, что сделка неоднократно продлевалась, российские зерно и удобрения не поступали на глобальный рынок.



Причиной были санкции, наложенные европейскими державами и США на Москву.



По договоренности, эти ограничения не должны были препятствовать поставкам. Однако Запад солгал.



Соглашение продлевали снова и снова, каждый раз обманывая Россию. Тем временем украинское зерно не шло в бедные страны. Оно поступало в западные государства, прежде всего в Европу. Иными словами, его получали богатые развитые державы, при этом в бедные государства отгружалось очень мало.



Даже после продления зерновой сделки мы видели провокации со стороны киевского режима. Атаки на российские города, расположенные на границе, нападения на Крымский мост, удары по Кремлю, по стратегическим атомным электростанциям...



Хотя все эти действия представляли собой теракты, Запад интерпретировал их иначе.



Тот факт, что США и ЕС не квалифицировали указанные нападения как теракты, тогда как киевский режим сам неявно признавался в каждой атаке, было показателем того, что против России ведется полномасштабная война.



17 июля 2023 года зерновая сделка подошла к концу. Координационный центр, созданный в Стамбуле, был расформирован. Пути возврата к договоренности, кажется, больше нет.



Стоит напомнить, что за несколько дней до окончания действия соглашения Вашингтон откровенно пригрозил Москве, заявив, что "непродление зерновой сделки будет иметь экономические последствия для России".



Это высказывание, безусловно, является примером бесцеремонной политики США. На решение Кремля не продлевать соглашение по справедливым мотивам Соединенные Штаты, не предпринявшие никаких усилий для продвижения договоренности, отреагировали в своем стиле.



Вместе с тем в последний день действия сделки Украина совершила теракт на Крымском мосту.



Киев в своем репертуаре. Утрачивая способность сражаться на фронте, он обращается к терактам.



Следует упомянуть о значении зерновой сделки для Украины.



Эта страна зарабатывала более полумиллиона долларов в месяц. В ней пытались удержать сельское хозяйство на ногах. А теперь украинское зерно останется в руках аграриев. При этом совершенно неясно, как долго его можно будет хранить в элеваторах.



В мире тем временем продолжается продовольственный кризис.



Украинское зерно, попадая на глобальный рынок, приносило некоторое облегчение. Часть грузов все-таки дошла до бедных государств, хотя и под давлением Москвы.



После прекращения зерновой сделки на планете может начаться новый кризис. И причиной ему - не Россия, а западные державы, накачивающие Украину оружием, киевский режим, совершающий теракты, и ООН, которая не может справиться ни с одной из сторон.



Возврат к сделке возможен. Для этого западные государства должны отказаться от культуры "провоцирования".



Прежде всего, на международный рынок должны поставляться российские зерно и удобрения - это является нереализованной частью соглашения.



Киевский режим обязан прекратить теракты, а европейские страны и США - отказаться от подстрекательской дипломатии.



В этих условиях, уверен, Москва сделает все от нее зависящее для продолжения сделки. Однако, если ее условия опять не будут выполнены, Запад и киевский режим понесут ответственность за новый продовольственный кризис на планете.