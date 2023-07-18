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Кыргызстан и Россию пугают изоляцией. А им не страшно, - Канат Кожоев
22:12 19.07.2023

Кыргызстан и Россию пугают изоляцией. А им не страшно
19 июля 2023 - Канат Кожоев

Запад может сколько угодно закручивать гайки. События последнего времени не тормозят, а, наоборот, открывают для наших стран новые горизонты и возможности развития. Яркий пример – Россия. Которая, как отметил политолог Игорь Шестаков, оказалась единственной в мире страной, испытавшей на себе такое беспрецедентное политико-экономическое давление. Оказалась единственной, но не одинокой. Западный план по ее изоляции провалился, потому что Запад – это не весь мир. Просто произошла перестройка географии и моделей сотрудничества. Появились новые партнеры и новые приоритетные направления взаимодействия.

26-29 июля в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит и экономический форум "Россия – Африка". Кроме того, осенью ожидаются конгрессно-выставочные мероприятия – Восточный экономический форум и Российская энергетическая неделя. Как сказал посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай, страны Запада теряют влияние в Африке: "Сейчас другой мир строится. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении". И это касается не только стран Африки.

Что же происходит в Кыргызстане?

Глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова назвала последним предупреждением некий документ, принятый на днях Европарламентом и посвященный давлению на СМИ и свободу слова (все это якобы происходит в Кыргызстане).

"Наши власти могут проигнорировать эту резолюцию, - так комментирует решение Европарламента Ч.Джакупова. – Но могут быть и санкции приняты, и свернуты программы. Мы окажемся в изоляции. Насколько мы заинтересованы оказаться в изоляции от всего мира?"

Россия сейчас, по словам многих западных и прозападных аналитиков, тоже переживает не лучшие времена. Тоже вся обложена санкциями и "изолирована от всего мира". Так что между Бишкеком и Москвой, если разобраться, гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Как Россия справляется с "мировой изоляцией"? Сильно ли она пострадала от этой изоляции, и как она вообще на изоляционном фоне себя чувствует? Некоторые эксперты из Кыргызстана утверждают, что Россия "сама себе закрыла окно в Европу". "Уже нет той России, которую уважали бы, к которой прислушивались бы. И для Кыргызской Республики все, что касается России, уже не должно стоять во главе угла"…

Однако даже на Западе далеко не все разделяют эту точку зрения. По словам, например, британского обозревателя Эдварда Люса, американские власти занимаются самообманом, говоря о глобальном единстве стран в вопросе противостояния с Москвой. Запад не способен изолировать Россию от всего мира. "Запад – это не весь мир, - пишет Люс. – Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии".

К стратегической автономии стремится и Кыргызстан, который, вопреки предупреждениям и угрозам, не только не прекратил всякие отношения с Российской Федерацией, но и наращивает с ней экономическое сотрудничество.

- Торгово-экономическое сотрудничество России и Кыргызстана остается как минимум на действующем уровне – а он очень высокий, - считает директор ОФ "Трансграничная исследовательская сеть Центральной Евразии", национальный консультант ОБСЕ по трансграничной торговле Денис Бердаков. - У нас огромная взаимная торговля, у нас растут совместные инвестиции, и их вполне можно увеличить еще и в три, и в пять раз. Перспективы рабочие, контакты налажены, и в последний год мы видим в два-три раза увеличившийся туристический поток из России. Россия остается одним из наших ключевых торгово-экономических партнеров.

В России работает более миллиона наших граждан, более двух миллиардов долларов ежегодно в рублевом эквиваленте пересылается в Кыргызстан – это, можно сказать, чистый доход нашего ВВП. Это значительный вклад в борьбу с бедностью, особенно в регионах. Сейчас, очевидно, инвестиции в Кыргызстан со стороны России будут расти. Мы видим, что Wildberries заходит на наш рынок, Ozon и другие крупные российские частные компании. Кыргызстан при продуманной, взвешенной политике, а главное – при наличии конструктивных торгово-экономических предложений может привлечь в ближайшие три-пять лет до десяти миллиардов долларов инвестиций со стороны Российской Федерации в такие сферы, как горнодобывающая, развитие железнодорожного транспорта, инфраструктуры, строительство торгово-логистических центров.

- Наши страны связывают многолетние экономические, политические и социально-культурные отношения, - говорит руководитель экспертного клуба "Сингулярис" Улан Адамалиев.

В политике ценятся стабильность и принципиальность в сотрудничестве. Сейчас, в концепции новой реальности, может неожиданно сломаться все, даже самое надежное. Чем сильнее иллюзия стабильности, тем масштабнее предстоящая катастрофа. Идет торговая и информационная война между ведущими державами мира. На Украине продолжается кровопролитный военный конфликт, который влияет на многие страны. В этой ситуации каждое государство должно рассчитывать только на себя и основываться на историческом опыте внешних отношений.

И Кыргызстан не должен следовать за кем-то. В принятии решений надо руководствоваться только одним критерием: выгодно это нам или нет. Наша страна сегодня планирует масштабные экономические программы с Россией, и мы не должны отказываться от них в угоду третьим странам. Российская Федерация остается одним из наших главных стратегических партнеров.

Кроме того, наращивается объем экономического сотрудничества с Турцией, Китаем, Ираном, арабскими и другими странами. Так что Кыргызстану мировая изоляция не грозит.

Россию западным товарищам тоже не удалось напугать мировой изоляцией. Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков считает все утверждения об изоляции абсурдными:

- Запад (в первую очередь в лице США) приложил все усилия, чтобы за счет беспрецедентных санкций в отношении России (а их было более десяти тысяч) создать ей имидж страны-изгоя, с которой не просто нет смысла взаимодействовать, но это и опасно. Однако, как показывает экономическая статистика, тот же товарооборот между странами Центральной Азии и Российской Федерацией за прошлый год увеличился на 15 процентов и составил более 42 миллиардов долларов. Еще один рекорд был поставлен в сотрудничестве России со странами СНГ, большинство из которых стали для России дружественными. Здесь товарооборот – 100 миллиардов долларов.

Санкции не уничтожили российскую экономику, наоборот, в некоторых ее отраслях начался рост. Россия по-прежнему играет важную роль в мире, и в первую очередь речь идет, конечно, о постсоветском пространстве…

Изоляция – какой бы ее хотели видеть западные страны – не состоялась. Государства Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока на фоне негативного отношения к Соединенным Штатам готовы сотрудничать с Россией. А помимо тех международных структур, которые были созданы после Второй мировой войны (МВФ, Всемирный банк и т.д.), появляются новые, образованные не по лекалам США и других западных стран, но не менее привлекательные. СНГ, ШОС, ЕАЭС, БРИКС… Недавняя подача Египтом заявки на вступление в БРИКС – тому яркое подтверждение.

Стоит ли Кыргызстану в этой связи опасаться вторичных санкций и мировой изоляции, которыми систематически грозят западные "доброжелатели"? Пример Российской Федерации доказывает простую истину: если где-то перед вами закроется дверь – тут же откроется другая. А вместе с ней откроются новые перспективы и возможности.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689793920


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