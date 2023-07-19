Выборы в Камбодже: сможет ли премьер-диктатор Хун Сен основать династию?

22:39 19.07.2023

ВЫБОРЫ В КАМБОДЖЕ: ЧТО ЖДЕТ СТРАНУ?



19.07.2023

Джошуа Курланцик

Камбоджа проведет общенациональные выборы 23 июля, но премьер‑министр Хун Сен, долгие годы занимавшие этот пост, подорвал свою политическую оппозицию, некогда активные СМИ и гражданское общество.

В этом месяце в Камбодже пройдут общенациональные выборы в парламент. Однако по сравнению с некоторыми предыдущими периодами, такими как начало 2010‑х годов, когда существовали заслуживающие доверия оппозиционные партии - хотя и с оговорками не в их пользу - которые получали значительное количество мест в парламенте, на этот раз выборы больше похожи на то, что вы могли бы увидеть в Ираке при Саддаме. Правительство запретило основную оппозиционную партию, Candlelight, более ранняя версия которой фактически серьезно угрожала власти правительства в парламенте на предыдущих выборах.



Хотя есть несколько малоизвестных оппозиционных партий, участвующих в выборах, они существуют только для галочки. Основные лидеры оппозиции, такие как Кем Соха, находятся в тюрьме или под домашним арестом, как и другие члены ведущей оппозиционной партии, а также известные диссиденты, активисты и другие лица, которые бросили вызов правительству и премьер-министру Хун Сену. Одновременно идет интенсивное подавление когда-то довольно активных СМИ и гражданского общества Камбоджи, которые были достаточно открытыми даже в авторитарной среде (другой лидер оппозиции, Сам Рейнгси, не вернулся в страну, поскольку в случае возвращения ему грозит пожизненное заключение по сфабрикованным обвинениям).



Оппозиционные СМИ были вытеснены из страны, как и многие группы гражданского общества, а последнее по-настоящему независимое СМИ "Голос демократии" было закрыто в феврале. Хун Сен также вытеснил некоторые иностранные организации, призванные продвигать гражданское общество и демократию, даже несмотря на то, что он извлекает выгоду из щедрости Китая, что дает ему власть над любыми демократическими критиками.



Фактически, Хун Сен стал настолько авторитарным - в отличие от более ранних периодов, когда он также был авторитарным, но допускал некоторую степень публичного обсуждения и протеста, а также некоторые оппозиционные партии - что теперь он запретил наблюдательный совет Meta. Он сделал это после того, как его отстранили от Facebook за угрозы применения насилием, размещенные на данной платформе.



В сообщении премьер-министр разместил "видео, в котором Хун Сен сказал, что те, кто обвинил его "Народную партию Камбоджи" (НПК) в подкупе голосов на местных выборах 2022 года, должны подать в суд или столкнуться с избиением со стороны сторонников НПК", - сообщает Reuters. Хун Сен утверждает, что теперь он собирается отказаться от Facebook в пользу Telegram.



На самом деле, премьер-министр Хун Сен, ныне самый долго властвующий лидер не королевских кровей в Азии (пять десятилетий и больше), и его правящая "Народная партия Камбоджи" почти наверняка получит каждое из ста двадцати пяти мест в парламенте (отсюда сравнение с выборами Саддама в Ираке), как это сделала НПК на последних выборах в 2018 году. Сын Хун Сена, Хун Манет, баллотируется в парламент и наверняка получит место. Предполагается, что Хун Манет станет преемником Хун Сена, хотя осуществить династическую преемственность непросто, и многие влиятельные камбоджийцы выступают против этого шага.



Как я уже отмечал ранее, региональной организации "Ассоциация государств Юго‑Восточной Азии", похоже, нет дела до происходящего - большинство ее членов и так автократии - и Камбоджа выигрывает от того, что мир сосредотачивается на других проблемах, от глобальных экономических проблем до конфликта на Украине и китайско‑американского соперничества. Таким образом, правящая в Камбодже партия почти наверняка будет доминировать на выборах при минимальной реакции большей части мира.