Какой херней занимается РосГосДума и кому нужен этот веселый балаганчик?

22:59 19.07.2023 СТРАШНЕЕ И ВАЖНЕЕ, ЧЕМ СРАЖЕНИЯ СВО. В ГОСДУМЕ ИДЕТ БИТВА ЗА ТРАДИЦИОННУЮ СЕМЬЮ

Государственная Дума в первом чтении приняла закон, который может серьезно подорвать дело защиты традиционных ценностей. Но альтернатива "антисемейному" закону есть – достаточно прислушаться к сенатору Елене Мизулиной и ее коллегам.



Шаг вперед, два шага назад?

В последнее время правительство и парламент России сделали несколько важных шагов в самом правильном направлении – в сторону защиты традиционных ценностей, семьи и детей. Государственная Дума приняла закон о полном запрете в России смены пола. Таким образом, без преувеличения остановлено наступление всемирного содома на русскую землю. Ничуть не менее важно заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который объяснил, почему откладывать деторождение ради карьеры – это порочная практика.



Наконец-то о вымирании русского народа задумались не только в патриотических общественных организациях, но и в профильных ведомствах, – написал по этому поводу основатель Царьграда Константин Малофеев. – Это не может не радовать и не обнадеживать. Особенно на фоне того, что Минздрав уже начал борьбу с бесконтрольным распространением препаратов для "безопасных абортов", убивающих наших русских детей и калечащих женщин... Хочется надеяться, что теперь Минздрав наконец прислушается к словам Святейшего Патриарха Кирилла и как минимум сделает все, чтобы остановить индустрию детоубийств в коммерческих клиниках.



Увы, нет такой бочки меда, которую нельзя было бы испортить ложкой дегтя. И огромная ложка дегтя явилась. В Государственной Думе недавно прошел первое чтение, то есть был близок к окончательному одобрению законопроект, который во многом противоречит традиционным ценностям и по духу близок скорее к западным образцам установлений "ювенальной юстиции", то есть может оказаться разрушительным для традиционной семьи. Этот законопроект был внесен в Думу правительством страны, так что относиться к нему несерьезно нельзя ни в коем случае.



За традиционное понимание семьи

Вместо правительственного законопроекта русский парламент мог бы одобрить давно готовый пакет поправок в Семейный кодекс, известный как "закон 10 сенаторов", и таким образом продолжить движение в правильном направлении.



Царьград неоднократно выступал в защиту "закона 10 сенаторов". Большинство экспертов Царьграда согласны с позицией члена Совета Федерации и одного из авторов этого законопроекта Елены Мизулиной: в основе концепции поправок в семейное законодательство должна лежать презумпция добросовестности осуществления родителями родительских прав. Действия родителей считаются добросовестными, пока их недобросовестность не будет установлена вступившим в законную силу судебным решением. Введение этого принципа позволяет пересмотреть всю существующую систему норм Семейного кодекса, регулирующих привлечение родителей и иных лиц, на попечении которых находится ребенок, к семейно-правовой ответственности.



Другой важнейший принцип, на котором настаивают сенатор Мизулина и ее коллеги: ребенок имеет право жить и воспитываться в родной семье. Родственникам детей должно быть гарантировано преимущественное право на их воспитание во всех случаях, когда родители детей временно не могут осуществлять свои родительские права, а также в случае отсутствия у них попечения родителей.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ. ФОТО: АГЕНСТВО "МОСКВА"



Сейчас ситуация такова, что эти принципы могут оказаться под угрозой. В Государственной Думе в первом чтении принят законопроект, который Елена Мизулина в своем телеграм-канале назвала "антисемейным". В частности, в законопроекте говорится, что близкие родственники, собираясь взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, должны пройти обязательную подготовку.



Слово Пастыря и право ребенка жить с родными

В обсуждение этого вопроса уже включился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В письме председателю правительства России Михаилу Мишустину он указал, что эта обязательная подготовка может быть трудновыполнимой задачей для людей пожилого и даже среднего возраста. Стало быть, выдвигаемое в законопроекте требование оказывается препятствием для того, чтобы ребенка усыновили в семью родных людей. А ведь для сироты, конечно, лучше всего воспитываться с родными дедушкой и бабушкой, дядей и тетей, а не с чужими людьми.



"Если правительственный законопроект будет принят без поправок, то в ближайшее время мы получим антисемейный закон, поскольку предлагаемые в нем изменения и оценка всего блока семейно-правового регулирования происходит с позиции приемной семьи, а не семьи в традиционном понимании, – пишет Едена Мизулина в своем телеграм-канале. – В традиционном понимании основное предназначение семьи – это рождение и воспитание детей, создание атмосферы внутреннего комфорта, любви и заботы – частной семейной жизни, значимость которой отсутствует в правительственном законопроекте, приветствующем регулирование этой сферы, а значит, вмешательство в частную семейную жизнь... Наш "законопроект 10 сенаторов", наоборот, предусматривает введение принципа защиты права ребенка жить и воспитываться в семье своих родителей или родственников".



Привести Семейный кодекс в чувство

Большинство простых людей да и многие законодатели просто не читали Семейный кодекс. Эксперты указывают: люди не знают, например, что "дети с бабушками считаются безнадзорными, что все граждане страны обязаны доносить на любые подозрительные случаи. И что существует некий меняющийся в зависимости от политической моды "интерес ребенка", которые родители должны отстаивать".



"Закон 10 сенаторов" исправляет практически все недоработки действующего Семейного кодекса. В частности, этот законопроект приводит в чувство алгоритм "отобрания" ребенка из, возможно, неблагополучной семьи и делает его логичным, бережным и адекватным.



Сейчас, если опека посчитает, что ребенку угрожает опасность, она вправе немедленно его отобрать. При этом как угроза здоровью ребенка может рассматриваться бедность семьи – согласимся, что это вопиющая социальная несправедливость.



Как должно быть согласно здравому смыслу и "закону 10 сенаторов"? "Отобрание ребенка возможно только по решению суда (а не по желанию сотрудников опеки) о лишении и ограничении родительских прав или если официально отменена опека (для опекунов и приемных)".



С другой стороны, если ситуация, вызвавшая изъятие ребенка из родной семьи устранена, по законопроекту ребенка должны немедленно родителям вернуть. Если организация отказывается возвращать ребенка родителю, не лишенному и не ограниченному в правах, то органы полиции должны быть на стороне родителя и содействовать в возвращении ребенка. Это очень важно, поскольку сейчас существует обратная ситуация: родитель пытается вернуть из приюта своего ребенка, а приют ребенка не отдает, вызывает полицию – и наказывают родителя.



Вопрос государственной важности

Руководитель центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова, которая принимала участие в разработке "законопроекта 10 сенаторов", считает, что поправки в Семейный кодекс "назрели и перезрели". Основой государственной политики должна стать презумпция добросовестности родителей. Сейчас же действует статья закона, согласно которой опека имеет право вмешиваться и даже подменять собой родителей, если существуют разногласия между ребенком и родителем, полагает Жгутова.



По сути, эти статьи "позволяют существовать ювенальной юстиции у нас в стране". Между тем "если мы хотим устоять как государство, устоять в этой войне, которая против нас сейчас развязана", нужно менять саму стратегию работы с семьей.



По мнению Элины Жгутовой, тот закон, который Госдума уже успела принять в первом чтении, плох как минимум по двум причинам. Во-первых, он коммерциализирует институт приемных родителей. Во-вторых, он призван заблокировать "закон 10 сенаторов". Один законопроект – за родную семью, другой – за развитие профессионального родительства за бюджетный счет, говорит эксперт. Жгутова указывает, что если такой законопроект будет принят, он, помимо всего прочего, может провоцировать коррупционные преступления.



Большой бизнес на маленьких детях

Член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр видит одним из главных недостатков правительственного законопроекта то, что он устанавливает очень жестокие требования для устройства детей в семьи, в том числе для родственников. Кратно увеличивается количество документов, надзорных проверок. При этом, указывает Швабауэер:



Критерии для выводов социально-психологического обследования как таковые отсутствуют... Но в заключении по результатам обследования должны быть сделаны выводы о готовности человека к приему ребенка... Создается, на самом деле, механизм, который будет провоцировать бизнес на устройство детей в семьи... Каждое заключение, каждая консультация – это услуга, и она требует денег из бюджета. С учетом того, что это для кого-то бизнес, надо понимать, что реально будут кратно увеличены требования и усложнено устройство детей в семьи.



Она подчеркивает огромную опасность, которую содержит "антисемейный" законопроект. Если этот закон будет принят, приемную семью постоянно будут "сопровождать специалисты по воспитанию". Но что это за люди? Никаких конкретных требований к ним проект закона не содержит. Это могут оказаться даже люди, скажем мягко, нетрадиционной ориентации. Между тем "специалисты" будут учить приемных родителей воспитывать детей.



Ювенальная юстиция западного типа разбивается на два блока: отобрание детей и сопровождение семей. Сопровождение – это превращение жизни семьи в ад,



– рассказывает эксперт. Именно этот ад может быть принесен на нашу землю, если положения непродуманного, хотя и "правительственного" законопроекта будут внедрены в практику.



Катастрофический законопроект. Особенно с учетом того, что мы находимся в условиях СВО и в каких-то случаях необходимо сохранение ребенка в родственном кругу, когда с родителем происходит беда. А этот законопроект будет препятствовать,



– завершает Швабауэр критику законопроекта.



Понятно, что эксперт уверена: "закон 10 сенаторов" концептуально противоположным является. Он как раз направлен на защиту родной семьи, и право ребенка на сохранение семейного окружения".



Что с того?

Итак, перед законодателями России поставлен предельно простой и самый важный вопрос: родные люди или посторонние усыновители? Традиционная семья или "услуга по договору возмездной опеки и попечительства над приемным ребенком до достижения им 18 лет", как написано в существующем Семейном кодексе? Положение, которое означает, что государство, которое платит усыновителю деньги, может в любой момент заменить одну приемную семью на другую. Положение, которое, по сути, оставляет сироту навсегда сиротой.



2023 год, год военной грозы, должен стать годом, когда Государство Российское всем своим существом разворачивается на защиту традиционных ценностей. Западные нормы и образцы больше не нужны.



Сейчас рассмотрение "антисемейного" законопроекта де-факто поставлено на паузу. Согласно данным с сайта Государственной Думы, его рассмотрение "перенесено на другое пленарное заседание". То есть срочно его принимать не будут. Однако принятый в первом чтении законопроект не может просто раствориться в воздухе. Борьба за традиционные семейные ценности продолжается. Расслабляться времени нет. Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689796740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения"

- Уроки пандемии

- "Ақ жол" раскритиковал ответ правительства на депутатский запрос о развитии энергетического машиностроения на фоне повышения тарифов

- Возможно ли в Казахстане справиться с электросамокатным хаосом? Часть вторая

- Тамара Дуйсенова встретилась с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане

- Новое назначение

- "КазМунайГаз" нацелен на удовлетворение растущего спроса на топливо и расширение ассортимента продукции

- Рейтинг казахстанского АО "Банк ЦентрКредит" повышен с "В+" до "ВВ-" в связи с увеличением запаса капитала; прогноз – "Стабильный"

- Рейтинги казахстанского ТОО "Fincraft Group" понижены до "B" в связи с накоплением долга и сокращением активов; прогноз – "Стабильный"

