Сулейман Кучуков - первый кыргызский офицер: за красных, за белых и за... зеленых (история)

00:09 20.07.2023

Этому кыргызу в Соединенном Королевстве полагалось поместье - об офицере Кучукове



Первый кыргызский офицер Сулайман Кучукова - Sputnik Кыргызстан, 1920, 19.07.2023



До сих пор о непростой судьбе первого кыргызского офицера Сулаймана Кучукова знает только узкий круг историков. Его боевой путь начался в далеком 1914 году. Он был удостоен боевых наград Российской и Британской империй.



В годы Гражданской войны (1917-1920) Кучуков воевал сначала на стороне басмачей, а затем перешел в ряды Красной Армии. Его высоко ценил "маршал революции" наш земляк Михаил Фрунзе. За храбрость в боях против басмачей он наградил Кучукова орденом Боевого Красного знамени.



Колумнист Sputnik Кыргызстан побеседовал с кандидатом исторических наук Назарбеком Тунтеевым.



- Как вы стали изучать биографию этой уникальной личности?



- В 1981 году я защитил кандидатскую диссертацию в Алма-Ате на тему "Оборонная массовая работа в Киргизской ССР накануне и в годы Великой Отечественной войны". В 1984-м продолжил исследовательскую работу по военной истории советской Киргизии, в архиве Советской армии в Москве искал материалы по 53-му Кыргызскому кавалерийскому полку и нашел его документы. Меня заинтриговала биография доблестного земляка.



Первый офицер из числа кыргызов Сулайман Кучуков родился в 1889 году в селе Уч-Коргон Наманганского уезда. Происходил он из кыргызского племени кыпчак.



В 1906-м Сулайман с отцом пригнали скот на Алайский базар города Ташкента. На рынке ребенок заблудился и потерял отца. Его усыновил башкирский купец Жунус Кучуков, поэтому Сулайман унаследовал его фамилию. Жунус стал ему вторым отцом. В 1911 году он устроил Сулаймана в известный Неплюевский Оренбургский кадетский корпус. Нужно отметить, что этот корпус был лучшим по подготовке кадров для российской армии и науки. В 1914-м Кучуков с отличием окончил это высшее военное училище. В том же году в составе 1-го Туркестанского стрелкового полка он пошел воевать против кайзеровской Германии. Наш земляк на полях Первой мировой войны отличился героизмом. За неоднократно проявленную храбрость был удостоен боевых наград царской России.



- За что его наградил английский посол орденом Британской империи?



- В одном из сражений погиб генерал - близкий родственник династии Романовых. Его тело повисло на колючей проволоке. Неоднократные попытки снять останки генерала заканчивались гибелью русских офицеров и солдат. Кучуков вызвался добровольцем и смог доставить к своим тело боевого товарища. За этот геройский поступок английский посол наградил нашего соотечественника орденом Великобритании. По статусу этого ордена в Соединенном Королевстве полагались поместье, имя награжденного должно быть написано на доске Вестминстерского аббатства. Я очень надеюсь, что в недалеком будущем кыргызстанские историки найдут в английских архивах документы о награждении нашего земляка и справедливость восторжествует.



В 1916 году Сулайман был тяжело ранен и вернулся в Ош. Его назначили начальником государственных конюшен.



- После Октябрьской революции в какой части Кыргызстана начали формироваться советские воинские формирования?



- Тогда против большевиков объединились все идейные противники. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Поэтому советская Россия начала формировать свои вооруженные силы. В Кыргызстане, как и по всей стране, стали создавать отряды Красной гвардии. Вступление кыргызов в ее ряды свидетельствовало о том, что они всем сердцем восприняли идеи советской власти.



На первом и втором съездах Коммунистической партии Туркестана (июнь и декабрь 1918 года) была принята резолюция о создании Красной армии из мусульманского пролетариата.



Весной и летом того же года в городах северного Кыргызстана - Пишпеке, Токмаке и Пржевальске (Караколе) - были сформированы интернациональные отряды Красной гвардии. В них добровольно вступала местная молодежь. Впоследствии из ее рядов вышли видные деятели советского Кыргызстана. Например, знаменитый манасчи Саякбай Каралаев, Имаш Кебеков - начальник Кыргызского областного угрозыска и другие. Вышеназванные воинские формирования отличились на Капальском фронте в боях против атамана Бориса Анненкова. Стоить отметить, что эти отряды участвовали в борьбе против басмачей в Таджикистане и махновцев в Восточной Украине.



- А как офицер царской армии Сулайман Кучуков влился в ряды Красной Армии?



- Об остроте Гражданской войны очень емко, одной цитатой сказал знаменитый писатель Михаил Шолохов в романе-эпопее "Тихий Дон": "Свои неписаные законы диктует людям жизнь". К тому же тогда началось вторжение в российский Туркестан иностранных интервентов при помощи противников советской власти. Кроме этого, некоторые прислужники старой власти, которые перешли на сторону большевиков, начали репрессии против местных жителей. Из-за этого в 1919 году Кучуков вынужден был присоединиться к противникам новой власти. Он создал Кара-кыргызский кавалерийский полк, в который вошли внуки Курманджан датки Камчыбек Кадырбеков, Жамшитбек Карабеков, а также Барманас Сулайманов и другие представители именитых кыргызских семей южного Кыргызстана.



23 февраля 1919 года для борьбы с контрреволюцией и иностранной интервенцией был образован Туркестанский фронт, командующим которого стал кыргызстанец Михаил Фрунзе. Он опирался не только на силовые методы. Фрунзе в переговорах с мятежниками начал вести дипломатические переговоры. Наш земляк понимал и говорил по-кыргызски. В марте 1920 года Михаил Васильевич обязал всех комиссаров, партийно-политических работников фронта изучить один местный язык. Этот подход дал плоды. В июне 1920-го в состав Ферганской кавалерийской бригады под командованием бывшего лейтенанта Австро-венгерской армии, чешского революционера Эрнеста Кужела вошел 1-й Кара-кыргызский полк Кучукова. Соединение активно участвовало в ликвидации басмачества в Ошском уезде, Фергане и Таджикистане. За эти боевые заслуги первая воинская часть страны была награждена орденом Боевого Красного знамени.



Затем кучуковцы участвовали в свержении бухарского эмира. Михаил Фрунзе высоко оценил беззаветную отвагу Кучукова и лично вручил ему орден Красного Знамени. Кроме его полка, в Гражданской войне в южном Кыргызстане активно участвовал кавалерийский дивизион Арстаналы Осмонбекова. В его дивизионе было 300 всадников. В ряды эскадрона вступили семь родных братьев Осмонбекова.



- Как впоследствии сложилась судьба Кучукова и первого кара-кыргызского полка?



- По окончании Гражданской войны он вышел в отставку. Сулайман внес большой вклад в развитие коневодства советского Туркестана. Его полк был расформирован, но эта первая регулярная воинская часть стала основой созданного в 1925 году Кыргызского отдельного кавалерийского эскадрона. В 1932-м он был преобразован в 53-й Кыргызский кавалерийский полк. Кстати, родной брат одного из первых кыргызских командиров Арстаналы Осмонбекова - Жусуп и его боец Кожобек Кузембаев отучились в Среднеазиатской военной школе имени В. Ленина (Ташкент). Оба стали первыми командирами этого легендарного полка.



К сожалению, в 1932 году Сулайман Кучуков загадочно погиб. Его семья осталась жить в Ташкенте и пережила непростые времена. В 1990-м в газете "Советтик Кыргызстан" я опубликовал статью о нем под названием "Командир красного полка", в которой предлагал назвать его именем Бишкекское военное училище или одну из центральных улиц столицы. Но никто не услышал мой призыв.



В 2010 году я встречался в Ташкенте с дочерью Кучукова - заслуженной артисткой Узбекистана Рафаат Кучликовой. Она была так рада, что из Кыргызстана кто–то навестил ее. Рафаат-апа показала мне уникальные документы из семейного архива об отце. Думаю, что молодые кыргызстанские историки заинтересуются этой исторической личностью, которая оставила большой след в нашей истории.