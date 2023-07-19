"Украинизм" - как идея, миф и социальная практика, - В.Багдасарян

09:35 20.07.2023 Украинизм

Вардан Багдасарян о проектном характере украинского нацизма

Дионис Каптарь Вардан Багдасарян



"ЗАВТРА". Вардан Эрнестович, каковы истоки "украинизма", какие силы его продвигали?



Вардан БАГДАСАРЯН. "Украинизм" исходно - это идеологический миф, созданный для того, чтобы радикализовать основания для отделения части русского народа от общего ядра, поэтому параллельно с сепаратистским мифом рождается миф национальный, который переходит в миф нацистский.



Многие полагали, что в 1945 году с нацизмом было покончено навсегда, но, как мы видим, спустя много десятилетий после Победы в Великой Отечественной войне он вновь представляет угрозу для человечества.



В 1930-е годы у нас в стране концентрировали внимание на очень ограниченном сегменте того, что называли фашизмом, в основном на германском национал-социализме (нацизме) и итальянском фашизме. Но в действительности было очень много разновидностей ультраправого движения, расцениваемого как фашистское: рексизм в Бельгии, хортизм, салашизм и нилашизм в Венгрии, даффизм в Ирландии, фалангизм в Испании, салазаризм в Португалии, гвардизм в Румынии, усташизм в Хорватии и так далее. Бандеровское движение на Украине - в этом же ряду. Вероятно, из соображений политкорректности в советскую эпоху на этой теме должным образом не заострялись, что и дало возможность недобитой в свое время нечисти вновь поднять голову.



"ЗАВТРА". Есть ли фундаментальные исследования этого явления?



Вардан БАГДАСАРЯН. В первую очередь это труды историка и писателя Николая Ульянова, автора монографии "Происхождение украинского сепаратизма" (1966 г.). Он эмигрант второй волны, какое-то время работал в Канаде и столкнулся там в диаспоре бывших сооте­чественников со значительной долей украинского сепаратизма и нацизма. Ульянов в своей фундаментальной книге показал генезис украинского сепаратизма, выстроив такую цепочку формирования этого явления: казацкий миф - русское оппозиционное движение - польская пропаганда - австро-венгерская пропаганда - германская пропаганда - американо-канадская пропаганда. Остановимся тезисно на основных звеньях этой цепочки.



Первая компонента связана с казацкой верхушкой, которой для подтверждения своих "шляхетских прав" в Малороссии нужно было создать свой особый миф.



Второе - Польша с ее претензией на ведущую роль в славянском мире, что предполагало отделение украинцев и белорусов от России.



Третье - Австро-Венгрия с обоснованием единства галицийцев и малороссов через миф о единой украинской нации.



Четвертое - Германия и создание ею сепаратистского подполья в Польше и СССР, формирование коллаборационистских сил на оккупированных территориях.



Пятое - США и Канада и создание ими в СССР в период холодной войны антикоммунистической оппозиции националистов - того, что сегодня называют проектом "анти-Россия".



И на всем протяжении - российское оппозиционное движение, которое, начиная с казацкого мифа, на малороссийском материале искусственно формировало образ неких противников режима.



"ЗАВТРА". Также постоянным был и униатский фактор?



Вардан БАГДАСАРЯН. Разумеется. Его основными пропагандистами были Михаил Рогоза, Кирилл Терлецкий, Ипатий Потей и Иосафат Кунцевич.



В 1596 году была заключена Брестская уния, когда часть епископов Киевской митрополии Константинопольской православной церкви во главе с митрополитом Михаилом Рогозой согласилась с принятием католического вероучения и переходом в подчинение римскому папе. Это было связано с процессом Контрреформации, активизацией Ордена иезуитов, католическим наступлением на Восток. Насаждение унии на Украине стало первым актом в разверстке украинского нацизма.



Несколько слов надо сказать о возникшем сепаратистском мифе, связанном с Переяславской радой 1654 года, который, к сожалению, проник во многие наши учебники. Суть мифа заключается в том, что якобы был некий договор Украины и России о конфедерации с особыми правами гетманского государства. Документально эта версия никак не подтверждается. На самом деле была челобитная о вхождении в состав России. Ни о каких особых правах и особом гетманском государстве речи не было. Это очень важно понимать, потому что в украинской историографии утверждается тезис о существовании отдельного гетманского государства, которое потом Россия будто бы обманула. Особая роль в формировании сепаратистского, а впоследствии и националистического мифа принадлежала Киево-Могилянской академии (Киево-Могилянскому коллегиуму). По сути Киево-Могилянский коллегиум XVII века - это аналог сегодняшней Высшей школы экономики. Академия в значительной степени находилась под латинским влиянием, аккумулировала идейные течения европейской мысли. Даже когда Малороссия уже была включена в состав России, Киево-Могилянский коллегиум не хотел разрывать связь с Константинопольским патриархатом и входить в Русскую православную церковь.



Церковное западничество оказывало воздействие на Русскую православную церковь и ее представителей. Местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский, получивший образование в этой академии, - яркий тому пример. В Европе ради учебы в иезуитских колледжах он отрекается от православия, принимает унию, потом возвращается в Киев, кается, восстанавливается в православии, устраивается на работу в Киево-Могилянский коллегиум, оставаясь верным католическим тенденциям. Надо сказать, что все гетманы, включая Ивана Мазепу и Филиппа Орлика, - выпускники этой академии. Отсюда - гетманский сепаратизм.



"ЗАВТРА". А казацкий миф? Как он появился?



Вардан БАГДАСАРЯН. В его основе лежат два литературных источника. Ульянов очень хорошо разобрал исторический труд, написанный в виде политического памфлета, - "Историю русов" архиепископа Георгия (Конисского). Я бы добавил сюда еще "Конституцию" Филиппа Орлика. Также в казацком мифе прослеживается влияние теории польского "сарматизма" о том, что польская шляхта - это не славяне, а сарматы. Используется мифологема о сарматском происхождении казацкой верхушки, ее избранности. Мифы о принадлежности к древним народам и рыцарской аристократии сыграли важную роль: сначала появилась идея избранничества, а дальше уже пошли и националистические посылы.



Определенную роль в создании мифа о казачестве сыграли декабристы, которые использовали литературные образы казаков как борцов против самодержавия. Возникли контакты между декабристами и деятелями польского националистического движения. Первоначально планировалась их совместная деятельность против царского режима. На практике этого не случилось, но такой альянс обозначился, и уже тогда мифологизированная тема украинской вольницы раскручивалась как альтернатива самодержавию.



"ЗАВТРА". Вы упомянули использование в мифотворчестве литературных образов. Здесь сразу вспоминается имя Тараса Шевченко.



Вардан БАГДАСАРЯН. Да. В Петербурге тогда романтизировали творчество Шевченко как защитника "угнетенных украинцев" с его осуждением "москалей" и "московщины". Я не склонен сводить творчество Шевченко исключительно к этому, но именно такие аспекты его литературной деятельности будут потом акцентированно использованы украинским националистическим движением.



Следующей ступенью в подогреве националистических мифов стало создание в Киеве в середине XIX века Кирилло-Мефодиевского братства. Ключевые фигуры здесь - Николай Костомаров и Пантелеймон Кулиш. Братство основывалось на идее панславизма, направленной, казалось бы, на объединение всех славян. Есть даже мнение, что панславизм выступал идеологией имперской российской экспансии. На самом деле он служил фактором раздробления империи. Планировалось, что все славянские народы - на Украине, в России, Польше, Чехии, Сербии и Болгарии - составят конфедерацию. Это предполагало выход из империи и обретение квазиполитического самостоятельного существования каждым из них. Соответственно, получил сильный импульс и польский, и украинский сепаратизм.



Николай Костомаров, которого очень любили в демократическом оппозиционном движении, привнес концепт о двух русских народностях. По его мнению, есть великорусская народность, имеющая склонность к самодержавию и административному подавлению. И есть южнорусская народность, для которой характерны свобода и федерализм. И она другая - культурно и идейно. Это очень важная составляющая в националистическом мифотворчестве. Началось деление на две народности, потом речь пойдет и о двух расах.



Особого внимания заслуживает тема так называемого Валуевского циркуляра, который наряду с Эмским указом якобы ограничивал использование украинского языка ("малороссийского наречия") в Российской империи. На самом деле причиной появления этих документов в обоих случаях была обнаружившаяся тесная связь зарождающегося украинского сепаратизма с польским национальным движением, особенно во время восстания 1863 года, когда польские пропагандисты в Малороссии стали агитировать местное население выступить против режима. Поэтому и были приняты ограничительные меры, к тому же временные, в отношении использования украинского языка для учебников и книг духовного содержания. Но националистами это было раздуто как некая русификаторская политика.



В конце XIX - начале ХХ века зарождается украинское политическое движение. Одно из первых таких объединений - Братство тарасовцев. Эта организация так и позиционировала себя: украинский революционный национализм (индивидуалистический, с опорой на крестьянство). Ключевая фигура здесь - Николай Михновский. Тарасовцы утверждали, что необходимо общее националистическое и революционное украинское движение, то есть революцию требуется соединить с национализмом. Это важный этап в продвижении националистического мифа.



"ЗАВТРА". Хотелось бы задать вопрос о Западной Украине. Кто-то считает, что Западная Украина все-таки цивилизационно иная, и мы напрасно присоединили эту территорию.



Вардан БАГДАСАРЯН. Цивилизационно иной Западная Украина была не всегда, такой ее искусственно сделают. Еще в XIX веке там доминировала москвофильская партия. Ее представители, среди которых Богдан Дедицкий, Адольф Добрянский-Сачуров, Александр Духнович, испытывали симпатии к России, поддерживали русский язык как литературный, выступали за переход из греко-католицизма в православие. Тогда население Западной Украины очень хорошо относилось к России и русским. И мало кто знает, что здесь, например, выступили против венгров, когда русские войска подавляли венгерскую революцию в 1849 году. Но москвофильские симпатии на этой территории были очень сильны до определенного момента - пока не начались репрессии со стороны Вены, которая, испугавшись этого движения, в противовес москвофильской партии создает украинскую партию. Основной акцент делается на русофобию, борьбу против России на стороне Австро-Венгрии, на создание литературного украинского языка и опору на греко-католицизм. Уже в Первую мировую войну достаточно радикальные группы с Западной Украины, в том числе добровольцев, воевали против России.



Существовало еще одно важное, хотя и малоизвестное движение - хлопоманы. В него входили молодые поляки или ополяченные шляхтичи, стремившиеся сблизиться с крестьянством и заявлявшие о своей любви ко всему украинскому. Основные вынашиваемые ими идеи сводились к мысли, что украинцы - не русские и, соответственно, имеют право на свое государство, а поляки - это союзники украинцев в борьбе с русской агрессией.



В развитии украинского националистического мифа отличилось и общество "Просвита". Активную роль в этом движении играл участник Польского восстания 1863 года Паулин Свенцицкий. Считается, что именно он первым использовал понятие "Украина". Сторонник романтизации казачества, он считал, что миссия славян заключается в принятии ими эстафеты у деградировавшего и утратившего свою роль Запада. Восточная Европа будет новым Западом, но русские при этом славянами не являются, это - Азия. Существовали и другие антироссийские партии и движения. Например, Революционная украинская партия, которая вынашивала одновременно идеи социал-демократии, народничества и национализма, выступала за суверенную единую Украину - от Сана до Кубани и от Карпат до Кавказа. В результате внутрипартийной борьбы между социал-демократами и националистами последние создали Украинскую народную партию (УНП).



"ЗАВТРА". То есть Революционная украинская партия для националистов начала прошлого века была уже не достаточно радикальна?



Вардан БАГДАСАРЯН. Да. Михновский, который создавал Украинскую народную партию и был ее главным идеологом, написал ряд работ, которые и для последующих поколений украинских националистов оставались ключевыми, как, например, "Десять заповедей УНП".



Вот их взгляд на генезис украинской государственности: Киевская Русь, которая якобы была украинским государством, далее Галицко-Волынское княжество, Литовско-Русское княжество, гетманство Богдана Хмельницкого, позиционирующееся как отдельное государство, затем гетманство Мазепы и новое грядущее украинское государство. Именно Михновский провозгласил лозунг "Украина - для украинцев!". Цитирую пункты его "заповедей": "Москали, ляхи, венгры, румыны и евреи - это враги нашего народа… Итак, выгони отовсюду с Украины чужаков-угнетателей". Вплоть до запрета вступать в брак. И это - начало ХХ века.



"ЗАВТРА". Здесь не только Михновский, но и Грушевский.



Вардан БАГДАСАРЯН. Конечно. Михаил Грушевский - известный лидер украинского националистического движения, академик, фигура, которую поднимали и при советской власти, хотя и осудили позже за руководство антисоветским Украинским национальным центром.



Его монография "История Украины-Руси" считается классикой украинской историографии. Но надо сказать, что никогда такого государства - Украина-Русь - не существовало. Грушевский проводил, по сути, ту же идею, что и Костомаров, но более развернуто: украинцы есть славяне, а русские славянами не являются. Украинцы склонны к демократическим порядкам, а русские, в основе которых финно-угорские племена, склонны к самодержавному деспотизму. Политически, культурно и этнически - это разные народы. Соответственно, украинцы имеют право на отдельное государство. Но, обратите внимание, обосновывалось это право через дискредитацию других народов. Таким образом сепаратизм шел параллельно с национализмом, переходящим в нацизм.



"ЗАВТРА". В то время шовинистические идеи становились все более популярными в Европе, и Запад, как и сегодня, использовал Украину в своих интересах.



Вардан БАГДАСАРЯН. Наиболее яркая фигура здесь - Пауль Рорбах, ратовавший за новую концепцию завоевания жизненного пространства для Германии. Рорбах возглавлял различные сообщества, связанные с реализацией германского проекта на Украине во время Первой мировой войны. Для расширения своей территории Германия должна была последовательно взять под контроль Украину, потом Кавказ, потом Месопотамию. Россия при этом рассматривалась как неизменная угроза для Германии. Поэтому надо было создать буферную зону, отторгнуть от России национальные окраины, в первую очередь Украину.



Ставленником Германии в этих вопросах был гетман Павел Скоропадский. Существовала еще альтернативная фигура - Васыль Вышиваный (Вильгельм Франц), разыгрывавший из себя украинца, которым на самом деле не являлся. Украинское государство периода Павла Скоропадского имело претензии на Крым и Кубань, добиться которых оно намеревалось путем военной экспансии. Все эти факты, как кирпичики, выстраивают историю украинского национализма.



Некоторое время крупные посты в украинском государстве занимал Владимир Винниченко. Его приход во власть был связан с реальной популярностью левых идей, но они были соединены с националистическими - так возникло течение национал-коммунизма, которое трактовалось как "коммунизм с украинской национальной спецификой". Исследования показывают, что дрейф здесь явно был в сторону национализма.



Потом появился Симон Петлюра с его откровенным нацио­нализмом, уже фактически нацизмом. Петлюровщина - это антисемитизм и, соответственно, погромы (его причастность к ним доказана), это русофобия, когда Россия рассматривается как враг при любой идеологии, и это полонофильство - Петлюра отдал западную часть Украины полякам тогда, когда те уже проигрывали борьбу с советской властью.



Дальше мы сталкиваемся с концепцией интегрального национализма. На первый план выходит фигура его теоретика Дмитрия Донцова, ключевые идеи которого - безоговорочная сепарация Украины от России, социал-дарвинизм и нордический расизм, а также ницшеанство и элитаризм. Взгляды Донцова, который был принят западным истеблишментом и даже преподавал в Монреальском университете, легли в основу политической платформы современных украинских националистов, в большей степени - сторонников Степана Бандеры.



"ЗАВТРА". Сегодня в попытках реабилитировать Бандеру его сторонники говорят, что он якобы не был нацистом и даже боролся против Гитлера…



Вардан БАГДАСАРЯН. Основные идеи ОУН - УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия)* принципиально ничем не отличаются от мировоззрения других фашистских, нацистских течений времен Бандеры: нация есть интегральная ценность, ее возглавляет национальный вождь, над нацией стоит национальная элита, организации свойственны корпоративизм, расизм и идея "третьего пути". Таким образом, налицо сходство идеологии организации украинских националистов и германского нацизма. Чтобы окончательно в этом удостовериться, можно ознакомиться с украинским нацистским катехизисом: "10 заповедей украинского националиста" Степана Ленкавского, "44 жизненных правила украинского националиста" Дмитрия Мирона и Зенона Коссака, "Молитва украинского националиста" Иосифа Мащака. Это нацистская идеология в своем законченном, агрессивном виде.



ОУН брала за основу своей деятельности террористическую тактику. Среди ее наиболее резонансных терактов - убийство советского дипломата Андрея Майлова в 1933 году и убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 1934-м. В организации обоих терактов непосредственно участвовал Бандера. За это его поляки и посадили. Сегодняшние заявления о непричастности бандеровцев к гитлеровским преступлениям опровергаются хроникой их деятельности. Исходно ОУН создавалась в 1920-е годы при помощи немцев для борьбы против поляков. В 1930-е организация играла роль пятой колонны в Польше. Во время кампании 1939 года украинские националисты наносили удар по польским частям, воевавшим против немцев. В 1939–1941 годах ОУН при помощи Германии готовилась к войне против СССР.



В 1941 году в занятом гитлеровцами Львове бандеровская часть ОУН объявила о создании "Украинской державы", призванной тесно сотрудничать с "Великой Германией". Другое дело, что провозглашение украинского национального государства не со всеми было согласовано и не всем понравилось. За это и подверглись репрессиям Бандера и некоторые из его сторонников. На этот раз Бандеру посадили немцы. Тем не менее до 1943 года бандеровцы продолжали содействовать гитлеровцам в борьбе с Красной Армией и с советским подпольем. Мельниковцы (другое направление ОУН) поддерживали Германию до 1944 года. То есть большую часть Второй мировой войны ОУН являлась пособницей германского нацизма.



Митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей (Шептицкий), который сыграл одну из ключевых ролей в со­здании ОУН и являлся идеологом украинского национализма, во время войны пытался разыгрывать разные карты. Первоначально он обещал Австрии бороться на ее стороне против России, потом, в 1941 году, обратился с аналогичным заверением к Гитлеру, а когда война была фактически проиграна Германией, Шептицкий пришел на поклон к Сталину…



Не оставляет сомнений, что Организация украинских националистов связана с человеконенавистничеством и геноцидом. Здесь антисемитизм и холокост, полонофобия и Волынская резня, русофобия и лингвоцид, то есть преследование за использование русского языка. Поэтому нет никаких оснований для реабилитации украинских националистов. Тем более что ОУН и УПА, создав подполье, продолжали свою деятельность и после окончания Второй мировой войны: на территории СССР - с 1945-го по 1960-е годы, в Чехословакии и Польской Народной Республике - до 1947 года.



ЦРУ в свое время из всех националистических организаций оказывало приоритетную поддержку именно ОУН как наиболее сплоченной группировке. Украинские националисты использовались ЦРУ в проекте "Аэродинамик": на случай горячей войны между НАТО и Советским Союзом на территорию Западной Украины забрасывали и агентов, и оружие, и литературу.



"ЗАВТРА". Какие силы продвигали термин "украинец" вместо "малоросс" или "южнорусский человек" в конце XIX - начале ХХ века?



Вардан БАГДАСАРЯН. Первым этот термин использовал, как я уже упоминал, Паулин Свенцицкий во время Польского восстания 1863 года для того, чтобы Украина воспринималась как некая единая территория. Австро-Венгрия активно продвигала идею, что и галичане, и малороссы - это все единая Украина, поскольку тогда это давало шанс на отторжение ее от России. Понятие "Украина" было подхвачено в начале ХХ века революционными партиями разной направленности. Если смотреть их политические программы, там шла речь уже не о Малороссии. Понятие "Украина" вошло в политический язык начала ХХ века и, к сожалению, захватило общественный дискурс.



"ЗАВТРА". То есть само понятие "украинец" шло от сил, которые так или иначе выдвигали идею борьбы с Российской империей?



Вардан БАГДАСАРЯН. Естественно. Это различные наши геополитические противники - и Австро-Венгрия, и Германия, и США, и другие страны. Сам по себе украинский проект возник в рамках борьбы с Россией. Нанести мощный удар по России можно, отторгнув значительную часть территории, а еще лучше - противопоставив эту часть территории Большой России. К сожалению, эту идею отторжения через развитие сепаратистского проекта они осуществляли успешно, находя симпатизантов и поддерживающие силы также и внутри страны.



"ЗАВТРА". Термин "украинец" в своих публикациях использовал и Владимир Ильич Ленин. Как вы это прокомментируете?



Вардан БАГДАСАРЯН. Термины, даже неправильные, начинают жить, входят в общественное сознание, захватывают его, формируют когнитивную матрицу. Термины - это тоже борьба. Борьба за умы. Когда-то понятие "украинец" вошло в политический лексикон и обиход. Но не с Ленина это началось. На тот момент серьезных оппонентов, которые могли бы это понятие идеологически деконструировать, не нашлось. Выступали отдельные люди, но их голос не был услышан.



В отношении Ленина я хотел бы расставить важные акценты, сосредоточив внимание на хронологии происходившего.



1917 год, Центральная рада, Грушевский. В конце года - советско-украинская война. Павел Скоропадский - гетман Украинской державы, ставленник Германии. Претензии на Крым, на Кубань, новые столкновения с советской стороной, которая пытается создать Донецко-Криворожскую Республику и борется с теми, кто сидит в Киеве. Дальше - режим Директории Украинской Народной Республики - вначале Владимира Винниченко, у которого были какие-то попытки переговорного процесса, дальше - Петлюра. Опять советско-украинская война, перерастающая в советско-польскую. И только после этого - Украинская ССР (во главе с Григорием Петровским) в составе СССР. Только тогда! Не Ленин создал украинскую нацию и Украину, а по факту уже была такого рода ситуация.



Есть известное письмо Ленина 1919 года к рабочим и крестьянам Украины, в котором он писал, что капиталисты Антанты делают все возможное, чтобы противопоставить друг другу русских и украинцев, столкнуть их в братоубийственной борьбе. Ленин призывал покончить с этим и вместе бороться за Советскую власть.



Но среди большевиков были и поддерживающие украинизацию. Например, Михаил Фрунзе. Поэтому я считаю метафору "Ленин создал Украину и подарил Украине энные территории" неудачной, поскольку она играет на противопоставлении советского и российскоимперского. Нам нужно все периоды, включая, разумеется, и советский период, объединить в рамках единой цивилизационной истории России.



"ЗАВТРА". И все же украинская государственность в 1917 году была только на бумаге. Реально она держалась на немецких или чьих-то других иностранных штыках. Жители Малороссии ее не поддерживали. Хотя само понятие "украинец" в политических структурах широко употреблялось, народ этого еще не принимал. А вот большевики как раз признали Украинскую Народную Республику, созданную в ноябре 1917 года Центральной радой. Это признание было одним из условий Брестского мира, заключенного 3 марта 1918 года. Позже был создан отдельный субъект - Украинская Советская Социалистическая Республика. И в советских Конституциях было право отделения. Потом УССР дали отдельное представительство в ООН. Республиканские министерства имели такие же признаки, как и министерства отдельного государства. Все это реально сделано Советской властью.



Вардан БАГДАСАРЯН. Давайте от общего пойдем к частному. Дело в том, что в партии существовали две группы, которые беспрерывно вели внутрипартийную борьбу. Наиболее яркими фигурами, представлявшими разные полюса, были Троцкий и Сталин. С одной стороны, левый интернационализм, который парадоксальным образом оказался в связке с национал-коммунизмом, делая ставку на малые нации при построении единого государства. Троцкисты главную угрозу видели в великодержавном шовинизме и обвиняли в этом оппонентов. Эта линия была достаточно сильной и на каких-то этапах даже доминировала в партии.



Была другая линия, национал-большевистская. Сталинская. Это ставка на большую русскую нацию, большой русский народ как на некое ядро - "сплотила навеки Великая Русь", как пелось в советском гимне. Сталинисты обвиняли оппонентов в буржуазном национализме.



Эти две линии постоянно боролись. В хрущевские годы стала торжествовать троцкистская линия. Хрущев в свое время был троцкистом, к тому же испытывал влияние супруги, Нины Кухарчук, которая в западноукраинском отделении коммунистической партии занимала очень высокий пост по идеологии. Она была одержима духом украинизации.



Вернемся к событиям после 1917 года. В 1920 году, во время войны с Польшей, монархист Василий Шульгин писал: "Знамя Единой России фактически подняли большевики. Конечно, они этого не говорят… Но на самом деле их армия била поляков, как поляков. И именно за то, что они отхватили чисто русские области".



С февраля 1917 по 1920 год шел распад страны. На бывшей территории Российской империи возникло около 200 разных государств. И в этой обстановке нашлась сила, которая центробежный вектор сменила на центростремительный. Этой силой оказались большевики, которые собрали страну вновь - где-то путем компромисса, где-то путем применения военной силы. Но собрали.



В те годы на Украине никто, конечно, социологических опросов об использовании понятия "украинец" не проводил. Там творился настоящий беспредел, действовали разные силы и армии, орудовали махновцы и националистические банды, резали людей и громили все вокруг. Плюс ко всему там присутствовали иностранные штыки. Как и сегодня, без них сторонники незалежности, наверное, и месяца не продержались бы, так же как когда-то не продержался бы гетман Скоропадский без немцев и Петлюра - без поляков. Выдающийся американский мыслитель Иммануил Валлерстайн (1930 - 2019 гг.), один из основателей мир-системного анализа, говорил, что фактически невозможно изменить развитие мировой системы. Но большевики создали альтернативную мир-систему. Он считал Ленина великим человеком и перечислял три его основные заслуги. Первая: Запад "полевел". Там произошел определенный переход к социальному государству. Валлерстайн определял это как первый вклад большевиков в мировое развитие. Второе: крушение мировых колониальных империй началось с Великой Октябрьской социалистической революции. Восток поднялся. Третья заслуга: Россия стала осью мирового исторического процесса. Несколько лет назад Валлерстайн сделал прогноз, что спустя короткое время Ленин вновь будет считаться великим национальным героем России.



На Украине в 2014 году начался процесс, который окрестили как "ленинопад" - сносили памятники Ленину по всей стране. С 2022 года пошел уже "пушкинопад". Так что дело не в Ленине. За советофобией скрывалась русофобия. За русофобией идет православофобия. А за ней - и христофобия. Под тезисом "убрать все советское, ленинское" подразумевают убрать все, связанное с Россией и верой во Христа.



участницы движения Femen уничтожают поклонный крест в центре Киева, 2012 год

Сейчас принципиально важно, что в наших новых учебных курсах, которые начнут читать с 1 сентября, Россия будет позиционироваться как государство-цивилизация. Это означает, что и Киевская Русь, и Московское царство, и Российская империя, и Советский Союз - это все различные воплощения русской цивилизации с нашими воспроизводимыми ценностями. Менялись формы, но сущность России оставалась прежней. В этом отношении дискредитация Ленина исторически контрпродуктивна и работает на ослабление нашего Отечества.



"ЗАВТРА". Сыграл ли украинский национализм существенную роль в демонтаже советской государственности?



Вардан БАГДАСАРЯН. Безусловно. Распад 1991 года был связан с мифом о великих украинских жертвах. Так называемая историческая жертва педалировалась через тему голодомора. А новая жертва, якобы искусственно созданная, - это авария на Чернобыльской АЭС. Обе темы подавались как заговор против украинского народа.



В поддержку этого мифа выступали различные силы. С одной стороны, подключились националисты диаспоры, в частности канадский историк украинского происхождения Орест Субтельный. В 1991 году он приехал на Украину, можно предположить, что неслучайно. Вскоре он был избран иностранным членом украинской Национальной академии наук. Его книгу "Украина: История" тут же опубликовали на украинском языке, а после несколько раз переиздавали. С другой стороны, к раздуванию темы "великой украинской жертвы" были привлечены умеренные националисты, партийная номенклатура.



Отдельной темой является реабилитация коллаборационистов 1955 года и то, как среди украинской партийной элиты оказались бывшие бандеровцы. Националистам-радикалам тогда предоставили улицы, а на элитном уровне действовала группировка из скрытых бандеровцев, готовая к нанесению удара по СССР. Запад и здесь сыграл свою роль: американский президент Джордж Буш в 1991 году нанес визиты и в Москву, и в Киев.



Украинский нацизм имеет проектный характер и активно взращивался и взращивается. В учебники по истории были заложены мифы, перепрограммирующие историческую память, приводящие к смене идентичности. Соответственно, создался образ врага. А дальше не за горами начало войны с ним. Все это - приемы управления сознанием. Такая операция и была проведена на Украине.



"ЗАВТРА". Сегодня события на Украине показали, что за самыми жестокими преступлениями, кровавыми расправами над российскими военнопленными стоят нацисты "Азова"*, по сути, неоязычники.



Вардан БАГДАСАРЯН. Действительно, в современном нацизме существенная роль отводится тому, что можно определить как неоязычество. Так было в свое время в Германии. В послевоенные годы идеи германского арийского неоязычества легли в основу украинского неоязычества. Канадский эмигрант Лев Силенко, родившийся в УССР, вдохновившись идеями неоязычника Владимира Шаяна, в 1964 году основал в Чикаго нативистскую (неоязыческую) общину и церковь "РУН-вера" (Родная украинская национальная вера). На Украине первую общину РУН-веры зарегистрировали в 1991 году, и эта особая идеология с неоязыческой компонентой в обосновании украинского нацизма стала быстро распространяться на территории бывшей советской республики. Результаты этого хорошо видны сегодня.



"ЗАВТРА". Когда нынешний российско-украинский конфликт закончится, нам придется интегрировать как-то Украину. Как эту интеграцию сделать максимально безболезненной?



Вардан БАГДАСАРЯН. Сразу надо подчеркнуть, что нацисты - это крайне зомбированная часть населения. Когда в 1941 году начиналась война, то было ощущение, что достаточно будет обратиться к солдатам противника - и они во­ткнут штык в землю, ведь это же бывшие рабочие и крестьяне, у них есть классовое сознание… Но немцы были настолько запрограммированными, что в 1942 году с нашей стороны уже зазвучали стихотворения Ильи Эренбурга и Константина Симонова с призывом "Убей!", поскольку стало понятно, что с нацистами компромисс невозможен.



Посмотрите интервью нынешних укронацистов. Они - реальные зомби. Но мне кажется, что дальше может произойти следующее. Известно, что Запад всегда не очень-то любил воевать сам, он это делал и делает за счет пушечного мяса страны, которую не жалко. Но когда эти зомби вскоре окажутся в Европе, Запад вздрогнет от укронацизма. Содрогнется, как это было во время Второй мировой войны, хотя Европа сама взрастила Гитлера.В отношении интеграции скажу, что для начала должна быть создана ее модель. Думаю, что модель капитализма губительна и для России, и для Украины, и для процессов интеграции. Капитализм сталкивает народы друг с другом в конкуренции и погоне за прибылью. И в этом отношении нашей стране прежде всего надо вернуться к самой себе, к той России-цивилизации, в которую стремился Богдан Хмельницкий и многие-многие другие. В которую входили самые разные народы, ища здесь защиты и воплощения своих идеалов. В этом отношении чем быстрее Россия выйдет из парадигмы капитализма, тем лучше. А все обстоятельства подталкивают к этому, потому что победить глобальный капиталистический Запад России, стоящей на капиталистических рельсах, почти невозможно. Часть не побеждает целое, победить Запад может только какая-то альтернатива. Та, которую, в частности, дал Советский Союз в ХХ веке, да и в целом исторически выдвигала Россия. И тогда не только Украина, но и другие братские народы захотят жить в едином Отечестве.



"ЗАВТРА". В какой форме могла бы быть создана эта альтернатива?



Вардан БАГДАСАРЯН. Прежде всего, это не должно быть просто на словах. Нужны конкретные действия. Государственная политика предполагает несколько компонентов. Первое - ценности. Что для нас ценно? Исходя из чего будут приниматься законы? В этом направлении был сделан большой шаг - издан указ о традиционных ценностях. Это очень важно, но там есть несколько противоречивых пунктов, их нужно отшлифовать.



Дальше - цели. Чего хотим достичь? Государство-катехон мы строили в православный период. В Советском Союзе тоже было понятно, какую страну мы хотим видеть. А что мы строим сейчас? Какого человека мы формируем? Должно быть четкое представление об этом.



Третье - проблемы. Что нам мешает в достижении поставленной цели - какие препятствия? Все это нужно осознавать.



Решая проблемы, мы выходим на четвертый компонент - средства, технологии, методы. Невозможно правильно использовать средства без цели и ценностей. Если есть средство, но нет ценностей - это бюрократия. И тогда гибнет все. Должен быть план, должно быть финансирование, и должна быть ответственность. В Советском Союзе были пятилетки - знали, что, когда, сколько и кто отвечает. И сейчас в этом русле надо выстраивать государственную политику.



"ЗАВТРА". Вардан Эрнестович, большое спасибо за познавательный исторический экскурс и анализ текущей ситуации!



* Запрещенная в РФ экстремистская организация Источник - завтра

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