 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.07.2023
14:27  В Кыргызстане начались съемки исторической кино-эпопеи "Барсбек-каган"
14:22  Тимоти Смарт - новый посол Великобритании в Ташкенте
14:15  Скончался актер театра и кино, народный артист Узбекистана Толиб Каримов
13:58  В Ташкенте после драки умер 20-летний блогер-миллионник Asad Algo (Асадбек Арзикулов)
13:57  Россия выделяет $15 миллионов на программу школьного питания... Кыргызстана. Свои детишечки все сыты?
13:47  Торговля России окончательно развернулась на восток и юг
13:40  Страшная Сушь. Маловодье уже пришло в ЦентрАзию, - С.Караев

13:13  Кто и для чего предъявляет псевдоисторические счета от имени Казахстана? - Данияр Ашимбаев
13:12  США вновь угрожают Центральной Азии: между наивностью и безысходностью, - Ст.Ткаченко
13:09  Замакима казахстанского Шымкента Исахов (не путать с Сааховым!) схвачен за коррупцию
12:36  Президент Киргизии Садыр Жапаров совершил малый хадж в Мекке
12:10  Казахстанка Арина Алтухова взяла "серебро" юниорского ЧМ по стрельбе из винтовки
12:05  Последний шанс: армяне поднялись на протесты против сдачи Карабаха
12:01  Как Саудовская Аравия начала футбольную революцию
12:00  Тяжкий груз международных обязательств Казахстана, - Николай Кузьмин
11:58  Каспий: экологическая и социальная катастрофа? - Алма Бектенова
11:15  Украине и Западу грозит сокрушительное поражение, - Роберт Кларк
10:37  Экс-министресса экологии Киргизии Кутманова превратила госорган в семейную кормушку своего клана
10:32  Bloomberg: Что изменится в мире по завершении "зерновой сделки"?
10:20  Американский "Большой брат" видит и слушает вас через айфон, - В.Прохватилов
09:35  "Украинизм" - как идея, миф и социальная практика, - В.Багдасарян
09:33  Интеграция. Как Запорожская область де-факто становится частью России, - Игорь Бойков
09:23  Вопрос стимула: чем грозит России замедление китайской экономики, - Дм.Мигунов
09:05  За что задержан главный архитектор Алматы Ахмеджанов?
09:00  Пропито - все! Повальные аресты в руководстве МЧС Казахстана
08:57  КирГКНБ, по наводке США, начал проверку компаний, причастных к реэкспорту подсанкционных товаров
08:54  РосМИД на ровном месте вляпался в скандал с "Арабским заливом". Персы глупости не прощают
00:55  Вашингтон объявил санкционный поход на Среднюю Азию, - А.Тищенко
00:09  Сулейман Кучуков - первый кыргызский офицер: за красных, за белых и за... зеленых (история)
Среда, 19.07.2023
22:59  Какой херней занимается РосГосДума и кому нужен этот веселый балаганчик?
22:39  Выборы в Камбодже: сможет ли премьер-диктатор Хун Сен основать династию?
22:12  Кыргызстан и Россию пугают изоляцией. А им не страшно, - Канат Кожоев
21:01  Эту войну проиграла не только Украина, но и Запад, - Эрхан Алтыпармак
20:58  Узбекский сум замкнул семерку самых слабых валют мира
20:53  Один дома... Путин, опасаясь ареста, не поедет на саммит БРИКС в ЮАР
20:43  Китаю выгодно держать США в напряжении, - Петр Акопов
20:02  Президент Таджикистана совершил малый хадж
19:51  Бахнуть по Баху. Зачем России такая "Олимпиада"? - Д.Миролюбов
19:44  КазАнтикором задержан глава МЧС Жетысуской области полковник Избасаров
19:34  Зеленский ищет спасения, - Игорь Скрипка
15:49  Уроки пандемии, - Данияр Ашимбаев
14:53  Империя любой ценой: США пошли в свой последний бой, - Брайан Берлетик
14:45  "Дед тоже против фашистов воевал": осужденный за участие в СВО гражданин Киргизии обратился за гражданством РФ
14:39  Такер Карлсон: американцев убивают не русские
13:07  Никакой "Альтернативы", Власти Германии пытаются задавить протестное движение, - К.Логинова
12:40  Книга рекордов Китая: от самых быстрых поездов до самых мощных компьютеров
11:50  Геноцид в Руанде-1994: как действия Франции спровоцировали гибель миллиона человек (история)
11:48  "Менять не девочек, а стратегию". России нужна жесткая политическая воля, - Елена Панина
11:45  Турецкий кульбит: против кого сегодня дружит Эрдоган, - Малик Керимов
11:09  Казахстан закупает турецкое оружие для геополитической переориентации на Запад, - Айнур Курманов
10:19  Дети хаоса: самый мощный альянс теряет свое первоначальное значение, - Илья Титов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Bloomberg: Что изменится в мире по завершении "зерновой сделки"?
10:32 20.07.2023

Bloomberg
США
20 июля 2023
Что означает для мира завершение сделки по экспорту зерна с Украины

Выход России из зерновой сделки будет иметь серьезные последствия для мира, сообщает Bloomberg. Транспортировки в рамках соглашения помогали снизить цены на всем рынке. Теперь они вырастут, а площади посевов сократятся, прогнозируют эксперты.
Айне Куинн, Меган Дурисин

Решение России выйти из сделки, которая позволяла безопасно вывозить урожай морским путем с Украины, вновь вызвало опасения по поводу мировых поставок продовольствия и доступа к нему. Соглашение помогло снизить цены на пшеницу и растительное масло, которые взлетели до небес в прошлом году, когда конфликт на Украине отрезал украинские порты на Черном море от международных товарных рынков. Украинские зерновые культуры по-прежнему будут поступать на рынок другими маршрутами, но более высокие транспортные расходы могут негативно сказаться на посадке следующих культур, которая должна начаться всего через несколько месяцев. Это приведет к сокращению мировых поставок в долгосрочной перспективе.

1. Почему Украина имеет такое влияние на мировые продовольственные рынки?

Украина - вторая по площади страна Европы, и ее обширные равнины с плодородной почвой идеально подходят для сельского хозяйства. Продукты питания с Украины помогли сформировать ход европейской истории, накормив население быстрорастущих промышленных городов в XIX веке и поддержав Советский Союз на протяжении десятилетий изоляции. До конфликта Украина экспортировала больше зерна, чем весь Европейский союз, и поставляла около половины продаваемых в мире семян подсолнечника и масла. Даже в сезоне 2022/23 - первом полном году после начала СВО - Украина оставалась шестым по величине поставщиком пшеницы и третьим - кукурузы. К концу сезона экспорт зерна с Украины составил более 48 миллионов тонн, что примерно соответствует уровню 2021/22.

2. Как работало экспортное соглашение?
Соглашение о поставках зерна, подписанное в июле 2022 года, вновь открыло три украинских черноморских порта для отгрузки урожая. Все суда должны были проходить входящий и исходящий контроль в центре, созданном в Стамбуле, в котором работали Россия и Украина, а также Турция и Организация Объединенных Наций - две стороны, выступившие посредниками в заключении соглашения. За год действия соглашения было отгружено почти 33 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и подсолнечника. Ежемесячные поставки по коридору достигли максимума в 4,2 миллиона тонн в октябре, но с апреля оставались ниже трех миллионов тонн, поскольку досмотр становился все более длительным, а Россия заблокировала регистрацию судов в одном из портов. По данным министерства сельского хозяйства Украины, до конфликта она экспортировала в общей сложности до пяти миллионов тонн зерна в месяц по всем маршрутам.

3. Была ли сделка единственным выходом для украинского зерна?
Нет. Проблемы с соглашением привели к тому, что больше урожая было отправлено в небольшие украинские речные порты на Дунае, а также к железнодорожному и автомобильному транзиту через границу ЕС. Тоннаж, отгруженный таким образом, фактически превысил объемы, перемещенные по Черноморскому коридору, по крайней мере, по состоянию на май. Тем не менее, эти альтернативы более громоздки и дороги, чем доставка через порты Украины. Дунайские порты могут принимать только суда меньшего размера, что сокращает объем, в то время как экспорт зерна по железной дороге замедляется из-за рельсов разного размера на пограничных переходах. Эти поставки также вызвали напряженность в отношениях с соседями по ЕС, которые утверждают, что избыток поступающего зерна вредит их фермерам из-за снижения местных цен. ЕС разрешил пяти восточным государствам-членам ввести ограничения на закупки украинского зерна внутри страны (транзитные поставки могут продолжиться). Срок действия запрета истекает в сентябре, но "пятерка" призвала к продлению.

4. Почему Россия вышла из сделки?
Россия заявила, что это произошло из-за того, что не были сняты препятствия для экспорта российских удобрений и продовольствия. И это несмотря на то, что Москва отгружает рекордные объемы пшеницы, а ее экспорт удобрений восстанавливается до уровня перед началом конфликта. Санкции напрямую не касаются продуктов питания, но ограничения в отношении банков и международных компаний, таких как John Deere, принявших решение уйти с российского рынка, вызвали проблемы у фермеров, поскольку они не смогли приобрести некоторые запасные части или семена. Министерство иностранных дел России выдвинуло пять основных требований, чтобы остаться в сделке, в том числе о подключении Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT, решении вопросов с обеспечением запасными частями сельскохозяйственной техники и возобновлении работы аммиакопровода. Москва заявила, что эти требования не были выполнены, и что она не видит прогресса в решении других вопросов, связанных с транспортной логистикой, страхованием и размораживанием активов.

5. Какие страны-покупатели могут пострадать больше всего?
Китай, Испания и Турция были крупнейшими покупателями украинских продуктов питания, поставляемых через безопасный коридор, но более бедные страны, такие как Египет и Бангладеш, также импортировали более миллиона тонн каждая в рамках программы. ООН подчеркнула, что транспортировки в рамках сделки помогали увеличить мировые поставки и снизить цены, независимо от того, куда отправляется зерно. Мировые цены на зерно резко подскочили после выхода России из сделки.

6. Что это значит для украинских фермеров?
Украина настаивает на продолжении экспорта зерна из портов Черного моря, несмотря на предупреждения России. США заявили, что сопровождение грузов не рассматривается, а страховой брокер Marsh приостановил свою программу экспорта зерна с Украины, сославшись на существующие проблемы. В долгосрочной перспективе, если Украина сможет экспортировать продукцию только альтернативными маршрутами, увеличатся издержки для фермеров. Это побудит их уменьшить посевы, что приведет к дальнейшему сокращению поставок с Украины. Из-за вооруженного конфликта площади, которые засевают фермеры, уже сократились.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689838320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализацию проектов развития Кашагана обсудили Алихан Смаилов и руководство компании NCOC
- Помогут ли звезды победить инфляцию нашему правительству?
- Тяжкий груз международных обязательств
- Кадровые перестановки
- Кто и для чего предъявляет псевдоисторические счета от имени Казахстана?
- Каспий: экологическая и социальная катастрофа?
- Застройка в Алматы: задержан экс-руководитель управления урбанистики
- О ликвидации нарколабораторий и склада с прекурсорами
- Ущерб на сумму почти 770 млн тенге нанесла жителям ЗКО организатор финпирамиды
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  