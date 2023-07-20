Bloomberg: Что изменится в мире по завершении "зерновой сделки"?

10:32 20.07.2023

Bloomberg

США

20 июля 2023

Что означает для мира завершение сделки по экспорту зерна с Украины



Выход России из зерновой сделки будет иметь серьезные последствия для мира, сообщает Bloomberg. Транспортировки в рамках соглашения помогали снизить цены на всем рынке. Теперь они вырастут, а площади посевов сократятся, прогнозируют эксперты.

Айне Куинн, Меган Дурисин



Решение России выйти из сделки, которая позволяла безопасно вывозить урожай морским путем с Украины, вновь вызвало опасения по поводу мировых поставок продовольствия и доступа к нему. Соглашение помогло снизить цены на пшеницу и растительное масло, которые взлетели до небес в прошлом году, когда конфликт на Украине отрезал украинские порты на Черном море от международных товарных рынков. Украинские зерновые культуры по-прежнему будут поступать на рынок другими маршрутами, но более высокие транспортные расходы могут негативно сказаться на посадке следующих культур, которая должна начаться всего через несколько месяцев. Это приведет к сокращению мировых поставок в долгосрочной перспективе.



1. Почему Украина имеет такое влияние на мировые продовольственные рынки?



Украина - вторая по площади страна Европы, и ее обширные равнины с плодородной почвой идеально подходят для сельского хозяйства. Продукты питания с Украины помогли сформировать ход европейской истории, накормив население быстрорастущих промышленных городов в XIX веке и поддержав Советский Союз на протяжении десятилетий изоляции. До конфликта Украина экспортировала больше зерна, чем весь Европейский союз, и поставляла около половины продаваемых в мире семян подсолнечника и масла. Даже в сезоне 2022/23 - первом полном году после начала СВО - Украина оставалась шестым по величине поставщиком пшеницы и третьим - кукурузы. К концу сезона экспорт зерна с Украины составил более 48 миллионов тонн, что примерно соответствует уровню 2021/22.



2. Как работало экспортное соглашение?

Соглашение о поставках зерна, подписанное в июле 2022 года, вновь открыло три украинских черноморских порта для отгрузки урожая. Все суда должны были проходить входящий и исходящий контроль в центре, созданном в Стамбуле, в котором работали Россия и Украина, а также Турция и Организация Объединенных Наций - две стороны, выступившие посредниками в заключении соглашения. За год действия соглашения было отгружено почти 33 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и подсолнечника. Ежемесячные поставки по коридору достигли максимума в 4,2 миллиона тонн в октябре, но с апреля оставались ниже трех миллионов тонн, поскольку досмотр становился все более длительным, а Россия заблокировала регистрацию судов в одном из портов. По данным министерства сельского хозяйства Украины, до конфликта она экспортировала в общей сложности до пяти миллионов тонн зерна в месяц по всем маршрутам.



3. Была ли сделка единственным выходом для украинского зерна?

Нет. Проблемы с соглашением привели к тому, что больше урожая было отправлено в небольшие украинские речные порты на Дунае, а также к железнодорожному и автомобильному транзиту через границу ЕС. Тоннаж, отгруженный таким образом, фактически превысил объемы, перемещенные по Черноморскому коридору, по крайней мере, по состоянию на май. Тем не менее, эти альтернативы более громоздки и дороги, чем доставка через порты Украины. Дунайские порты могут принимать только суда меньшего размера, что сокращает объем, в то время как экспорт зерна по железной дороге замедляется из-за рельсов разного размера на пограничных переходах. Эти поставки также вызвали напряженность в отношениях с соседями по ЕС, которые утверждают, что избыток поступающего зерна вредит их фермерам из-за снижения местных цен. ЕС разрешил пяти восточным государствам-членам ввести ограничения на закупки украинского зерна внутри страны (транзитные поставки могут продолжиться). Срок действия запрета истекает в сентябре, но "пятерка" призвала к продлению.



4. Почему Россия вышла из сделки?

Россия заявила, что это произошло из-за того, что не были сняты препятствия для экспорта российских удобрений и продовольствия. И это несмотря на то, что Москва отгружает рекордные объемы пшеницы, а ее экспорт удобрений восстанавливается до уровня перед началом конфликта. Санкции напрямую не касаются продуктов питания, но ограничения в отношении банков и международных компаний, таких как John Deere, принявших решение уйти с российского рынка, вызвали проблемы у фермеров, поскольку они не смогли приобрести некоторые запасные части или семена. Министерство иностранных дел России выдвинуло пять основных требований, чтобы остаться в сделке, в том числе о подключении Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT, решении вопросов с обеспечением запасными частями сельскохозяйственной техники и возобновлении работы аммиакопровода. Москва заявила, что эти требования не были выполнены, и что она не видит прогресса в решении других вопросов, связанных с транспортной логистикой, страхованием и размораживанием активов.



5. Какие страны-покупатели могут пострадать больше всего?

Китай, Испания и Турция были крупнейшими покупателями украинских продуктов питания, поставляемых через безопасный коридор, но более бедные страны, такие как Египет и Бангладеш, также импортировали более миллиона тонн каждая в рамках программы. ООН подчеркнула, что транспортировки в рамках сделки помогали увеличить мировые поставки и снизить цены, независимо от того, куда отправляется зерно. Мировые цены на зерно резко подскочили после выхода России из сделки.



6. Что это значит для украинских фермеров?

Украина настаивает на продолжении экспорта зерна из портов Черного моря, несмотря на предупреждения России. США заявили, что сопровождение грузов не рассматривается, а страховой брокер Marsh приостановил свою программу экспорта зерна с Украины, сославшись на существующие проблемы. В долгосрочной перспективе, если Украина сможет экспортировать продукцию только альтернативными маршрутами, увеличатся издержки для фермеров. Это побудит их уменьшить посевы, что приведет к дальнейшему сокращению поставок с Украины. Из-за вооруженного конфликта площади, которые засевают фермеры, уже сократились.