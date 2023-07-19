Экс-министресса экологии Киргизии Кутманова превратила госорган в семейную кормушку своего клана

10:37 20.07.2023

После ухода министра Кутмановой выяснилось, что на проекты на миллиард сомов она привлекала только своих родственников и друзей, - Ташиев

Все помнят Динару Кутманову [бывший министр экологии], при ее работе Фонд защиты природы, финансируемый "Кумтором", выделял в год 4 млн долларов, сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 20 июля на заседании Кабмина по итогам первого полугодия.



По его словам, за последние годы было выделено около 1 млрд сомов.



"Более 110 проектов было реализовано, ни один из проектов не показал свою эффективность. А этого миллиарда уже нет. Только своих сына, дочку, сестренку, родственников, друзей привлекла к этим проектам. Это только сейчас выяснилось, после ее ухода. На основании этого они будут наказаны. Не думайте, что вы оставите должность и все забудется. По пятам за вами будем ходить и по-любому накажем", - сказал он.



Динара Кутманова с ноября 2020 года по май 2021 года занимала должность директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.



С мая по октябрь 2021 года возглавляла Государственный комитет по экологии и климату.



С октября 2021 года по марта 2023 года занимала должность министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.