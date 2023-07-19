Украине и Западу грозит сокрушительное поражение, - Роберт Кларк

11:15 20.07.2023 The Telegraph UK

Великобритания

19 июля 2023



Давно запланированное контрнаступление ВСУ столкнулось с рядом проблем, у Киева осталось не так много времени, чтобы изменить ситуацию на фронте, пишет The Telegraph. Автор советует Западу готовиться к "мрачной перспективе" территориальных уступок России, которые станут одним из последствий провала Украины.

Перспектива провала контрнаступления и значительных территориальных уступок только ободрит Россию и Китай. Но с такой перспективой мы и сталкиваемся.



С тех пор как в прошлом году танки Путина вошли на территорию Украины, на повестке дня стояли три варианта окончания конфликта: победа одной или другой стороны, заморозка конфликта или урегулирование путем переговоров. Публичные комментарии, сделанные на этой неделе Алексеем Арестовичем, бывшим советником главы администрации Владимира Зеленского, указывают на то, что последний вариант может быть более вероятным, чем считалось ранее.



Предложение Арестовича



Арестович затронул вопрос о том, что Украина может пойти на территориальные уступки в обмен на получение остальной частью страны самой надежной гарантии безопасности, а именно членства в НАТО. Эти высказывания оказались весьма противоречивыми. Такой исход не только не устраивает многих в Киеве и других европейских столицах, но и свидетельствует о растущей неуверенности Украины в том, что она сможет вести боевые действия долго – неуверенности, еще более распространенной среди западных сторонников Украины.



Предложение Арестовича прозвучало в самый ответственный момент. Давно запланированное контрнаступление, продолжающееся уже второй месяц, столкнулось с рядом проблем – не последней из них является та проблема, что Киев все еще ждет примерно половину западной военной техники, обещанной в начале года. В то же время российские войска, несмотря на сообщения нашей прессы об их низком боевом духе по всему фронту, продолжают почему-то сражаться и удерживать свои позиции. Более того, они, похоже, и вправду намерены защищать каждый сантиметр украинской территории, занятой с прошлого года.



Пять миль из шестидесяти



Пока российские минные поля уничтожают поставленные Западом танки и украинских саперов, войскам ВСУ удалось отвоевать всего пять миль из шестидесяти, необходимых для разрыва сухопутного перешейка, соединяющего "материковую" Россию с Крымом по берегу Азовского моря. В качестве самого желательного участка для достижения этой цели рассматривается удар с выходом на территорию между Мариуполем на востоке и Мелитополем на западе.



Украинцам приходится нелегко. У них нет воздушного прикрытия и современных истребителей, чтобы защитить свои наземные силы от российских боевых вертолетов и истребителей. Их солдатам приходится преодолевать километры минных полей, танковых ловушек, а затем и мощные российские траншеи.



Это изнурительное мероприятие в любом случае должно было занять больше времени, чем готова была ждать порой нетерпеливая "международная общественность". Речь идет о военных усилиях огромного масштаба, где важную роль играют удар всей массой подразделения, качество личного состава, моральный дух. И, конечно, оборудование, запасы, логистика, смелость и удача. Пока что украинцы демонстрируют все эти военные качества, но мы все равно недовольны.



Время на стороне России



Единственная переменная, которая не на их стороне, - это время. А в бою время, пожалуй, самый жестокий фактор, который нельзя изменить. В этом мы убедились в ходе операции НАТО в Афганистане, где сражавшиеся против нас афганские мусульмане с удовольствием повторяли известную афганскую пословицу: "У вас могут быть наручные часы, но у нас есть время".



Лето скоро начнет переходить в осень. Действительно, мы уже находимся в середине сезона. Боевые действия начнут затихать по мере того, как морозная зима будет ослаблять способность войск вести высокоинтенсивные боевые действия. Это лишь даст России дополнительное время для дальнейшего укрепления обороны, как это уже было прошлой зимой.



В это время на Западе все внимание будет приковано к президентским выборам в США, да и в Великобритании людей будут сильно отвлекать парламентские выборы. Киев знает, что у него есть короткий промежуток времени, чтобы воспользоваться своей инициативой на поле боя и отвоевать как можно больше территорий.

Если Киеву не удастся в ходе боевых действий разрушить этот сухопутный мост между "материковой" Россией и Крымом, прекращение боевых действий будет становиться все более реальным. Потому что, если Зеленский не вернет к зиме значительную часть своей территории, то, скорее всего, не только на Украине, но и в западных столицах начнут раздаваться громкие призывы к территориальным уступкам за малоприметные политические шаги со стороны России. Почему? Потому что начнет сказываться так называемая "усталость от конфликта": запасы западной техники и боеприпасов иссякнут еще заметнее, чем нынче, а у политиков в приоритете будут бюджеты и дефициты в преддверии национальных выборов, а не далекая Украина.



Западу придется готовиться к уступкам



Хотя в ближайшие месяцы на юге Украины предстоит еще много боев, правительства западных стран должны быть готовы к мрачной перспективе территориальных уступок России. Это станет одним из последствий нынешнего неудачного контрнаступления. Будет ли путинский Кремль уважать такую сделку, соблюдая уже теперь данные Киеву на переговорах обещания насчет его безопасности, - вот это сомнительно. Особенно если вспомнить, что Киеву не дали полное членство в НАТО, которое Кремль бы, возможно, и уважил.

Тем не менее, такой исход, безусловно, устраивает правящую внешнеполитическую элиту Китая. Пекин будет в полном восторге, если результатом боя станет раздел Украины, а российские войска останутся в Донбассе на постоянной дислокации, досаждая Киеву и Европе. Добавьте сюда еще и раскол НАО по политическим мотивам. Такой исход стал бы подарком для Китая, поскольку Си Цзиньпин начинает наращивать свои империалистические и экстерриториальные амбиции у себя, в Индо-Тихоокеанском регионе. И, конечно, и сокрушительным поражением для Запада.



Автор статьи: Роберт Кларк (Robert Clark) – директор отдела обороны и безопасности в Civitas. До этого он служил в британской армии.



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Комментарии читателей



Ivor Megdin

Думаю, было время, когда можно было договориться о процессе придания Донбассу все больших прав местного самоуправления взамен за его демилитаризацию. Запад мог управлять этим процессом, усиливая или снимая санкции. Тогда и границы Украины остались бы нетронутыми. Но этот шанс был отвергнут Борисом Джонсоном и Джо Байденом. И теперь мы можем остаться с результатом намного худшим, чем ситуация 2014 года. Но только заплачено за эту худшую ситуацию будет тысячами погибших солдат, разрушением Украины, гонкой инфляции и дефицитом еды и топлива во всем мире.



Mark Thornton

Нам нужно было согласиться на мир еще в прошлом апреле. А мы вместо этого влезли в большую игру, которая не принесла нам дивидендов. А насчет реакции России на сближение Украины с Западом, ответ мой будет простым. А что ожидали США от русских, когда совали свои современные ракетные системы прямо на российскую границу? Неужели США приняли бы такое поведение на мексиканской или канадской границах своей страны?



Mihir Joglekar

Одна из самых реалистичных статей об этом злополучном конфликте. Всего этого можно было избежать, если бы США и ЕС с самого начала поддерживали двусторонние отношения с Украиной и Россией. НАТО принесла больше вреда, чем пользы.



Dave Sutton

Получается, что СМИ мейнстрима не знали реальной обстановки на фронте или лгали нам все это время насчет того, что украинцы могут сами восстановить свою территориальную целостность?



Piggy Boon

Украинцы погибают, пока мы отправляем им старое барахло.



Expert Creator

Во всем виноват Запад! Путин предупреждал его не расширять НАТО на восток. Прислушался ли к нему Вашингтон? Нет, конечно!



Francesca Skinner

Запад приобрел привычку поддерживать в разных частях мира конфликты с катастрофическими последствиями. При этом мы так и не извлекаем никаких уроков, испортив жизнь людям в той или иной стране. Переговоры с Россией должны были состояться до того, как боевые действия вышли из-под контроля, и если бы НАТО с самого начала честно сказала Украине, что она не сможет стать членом альянса в ближайшем будущем, то этот конфликт мог бы и не начаться. Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689840900





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