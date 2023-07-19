Каспий: экологическая и социальная катастрофа? - Алма Бектенова

11:58 20.07.2023 Каспий: экологическая и социальная катастрофа?

Каспий стремительно мелеет. Сегодня дается множество объяснений надвигающегося кризиса, нет лишь одного – эффективной стратегии спасения.



О бедствии на Каспии заговорили несколько лет назад, этим летом общественники и экологи вновь бьют тревогу. Однако в правительстве реагируют вяло, кроме того, способность Минэкологии предотвращать и компенсировать природные катаклизмы вызывает сомнения. Недавний пожар в резервате в Абайской области, в котором погибло 15 человек и были уничтожены тысячи гектаров леса, в очередной раз обнажил серьезнейшие проблемы в ведомстве. Не хватает оборудования и кадров, у рядовых сотрудников низкие зарплаты, исполнение республиканских проектов охраны природы под большим вопросом, как и компетентность руководства.



Среди основных причин обмеления Каспийского моря называют климатические ритмы, сокращение стока Волги и Урала, очень осторожно экологи высказываются о пагубном влиянии нефтедобычи. При значительном понижении уровня воды под угрозой окажется не только уникальная природная система, но и экономика целых регионов. Тот же полуостров Мангистау, критически зависимый от Каспия, более двух десятилетий страдает от избыточности населения. Люди едут в регион, где нет ни пресной воды, ни своего продовольствия в достаточном объеме, за высокими заработками в нефтянке. Однако эта отрасль не может вместить всех желающих, а при экологической катастрофе неминуема и катастрофа социальная – сотни тысяч человек придется расселять по другим областям.



Жуткие свидетельства



Казахстану, уже практически потерявшему Аральское море, угроза потери еще и Каспия особенно страшна. Вопреки расхожему мнению, Арал в ускоренном темпе мелел не в советское время, а при независимости, беда на Каспии – полностью "заслуга" современной республики. К тому же проблему невозможно решить силами лишь одной страны, здесь должны подключиться все пять прикаспийских государств (Казахстан, Россия, Туркменистан, Азербайджан и Иран), что в нынешних условиях организовать непросто.



Буквально на днях со ссылкой на АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" были опубликованы космические снимки, на которых ясно видно, что в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно. За последние 15 лет наш сектор моря уменьшился на 7,1%. Площадь зеркала водной поверхности составила в 2008 году 113 866,67 кв.км, в 2023 году – 105 745,23 кв.км.



"Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство. Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау", – сообщили в нацкомпании.



Мангистауские общественники, журналисты и блогеры давно стараются привлечь внимание к обмелению моря. В регионе бытует мнение, что Казахстан и Россия должны прийти к соглашению для направления обильных вод в Каспий. По данным специалистов, хотя в целом море питает более 130 рек, свыше 90% водостока дают Волга, Урал, Терек, Сулак и Эмба.



Рыбаки давно жалуются на сокращение улова, блогеры демонстрируют на всю страну высохшие пляжи, но в правительстве наблюдается лишь слабая реакция. Не так давно видео обмелевшего Каспия с высоты птичьего полета в своем Instagram выложил блогер Нуркен Тажибай. Прежде это был "Солдатский" или "Теплый" пляж, излюбленное место отдыха горожан. "Увидел, что стало с пляжем, и до сих пор в шоке. Уже и пляжа-то и нет – сами видите, насколько все в плачевном состоянии. Хотя еще в прошлом году там было по-другому", – рассказал блогер.



"Одно из самых ужасных чувств на свете – это осознание того, что привычное окружение исчезает и становится тяжкими воспоминаниями", – так подписал свой пост другой местный блогер Азамат Сарсенбаев, тоже опубликовавший шокирующие свидетельства обмеления. Повторимся, многие казахстанцы выросли на трагических историях соотечественников, в свое время вынужденных бросить дома и привычную жизнь в зоне Аральского экологического бедствия. На памяти одного поколения вода ушла, оставив ржавеющие порты, сожаления о богатейшем животном и рыбном мире, и возвращаться не собирается.



Очередные 100 миллиардов



Между тем, еще в апреле в Минэкологии сообщили, что всему виной многолетние колебания уровня моря. "За последние 120 лет уровень менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29. В настоящее время уровень Каспийского моря минус 28,6 метров по Балтийской системе. В свое время был пик и ниже. С 1978 года было повышение уровня и, начиная с 2006 года, идет обмеление. Мы наблюдаем определенные периоды. Это не говорит о том, что нет проблемы. На самом деле есть вопросы изменения климата, снижения по стокам. Это река Волга, которая составляет почти 95% (стока) воды в Каспийском море. Идет снижение стока по реке Урал. Снижение количества осадков ежегодное. В принципе предпосылки к снижению моря есть. Но, как я говорил, это может нести сезонный, многолетний характер", – заявил директор департамента экологической политики и устойчивого развития Акзан Ширанов.



По словам представителя Минэкологии, состояние Каспия затрагивает не только Казахстан, поскольку море трансграничное. "Большую часть влияния как раз-таки оказывает река Волга, то есть наши соседи. И здесь мы на международных площадках будем проводить переговоры и решать эти проблемы", – добавил Ширанов.



Объяснения весьма туманные, удобно "кивающие" на соседей и климат, и главное – никак не раскрывающие конкретные механизмы, с помощью которых министерство намерено бороться за сохранение водоема.



Добавим, что обмеление далеко не единственная беда Каспия. На берегу регулярно находят мертвых тюленей, погибшую рыбу и птиц. Расследования этих случаев успокоительной информации не приносят, зачастую люди попросту не верят любым официальным объяснениям, обвиняя во всем нефтянку. Более того, в начале июня этого года вода на побережье в Актау окрасилась в черный цвет.



В департаменте экологии по Мангистауской области пояснили, что предположительной причиной аномального оттенка моря стало разложение гниющих водорослей, а также иловые накопления на дне, обусловленные "многолетними природными явлениями, такими как обмеление и застой воды".



"В ходе осмотра установлено, что застой в частности обусловлен незаконно построенным каменным пирсом вблизи. Акиматом города Актау начиная с прошлого года проводились мероприятия по сносу данного незаконного сооружения. Снос пирса был завершен 19 мая. В связи с возобновлением течения в настоящее время проходит естественный процесс обновления вод", – сообщили в ведомстве.



Министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, которая плакала перед камерами по погибшим на пожаре в Абайской области подчиненным, но не поднимала публично вопрос о критической нехватке оборудования для тушения, прокомментировала состояние Каспия еще в январе. В ее ответе вновь содержатся ссылки на трансграничные договоренности, обмеление Волги и Урала, но действенного плана спасения не озвучено.



В Минэкологии уточнили, что главная причина маловодности – потепление климата, охватившее все северное полушарие. Кроме того, Казахстан по соглашению с Россией "О совместном использовании и охране трансграничных водных объектов" от 2010 года принимает меры для охраны трансграничных рек, в частности бассейна реки Жайык. Была создана комиссия по сохранению экосистемы.



Также подписана "Программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки на 2021–2024 годы", и для решения вопроса повышения водности реки утверждена "Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и другие)".



"В настоящее время эксперты сторон приступили к сбору данных и анализу гидрологических характеристик водных объектов в бассейне Жайыка. В результате проведенных исследований планируется выработать предложения по синхронизации режима водохранилищ в период половодья с целью обеспечения максимальных расходов воды. Данные меры позволят осуществлять природоохранные попуски, необходимые для затопления поймы, близкие к природным, промывки нерестилищ и улучшения экологического состояния реки Жайык", – сообщили в министерстве.



Помимо сказанного, "в рамках Комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей на 2021-2025 годы принимаются меры по улучшению водохозяйственной ситуации в Жайык-Каспийском бассейне. На эти цели на период 2020-2025 годов выделено более 98 млрд. тенге. На российской стороне принимаются аналогичные меры".



Хотелось бы подробней узнать, куда именно уйдет очередная сотня бюджетных миллиардов, и разведет ли министерство руками, когда деньги будут потрачены, а ситуация не улучшится? Пока, во всяком случае, мы наблюдаем стандартный правительственный сценарий: во всем виноваты злые соседи, "геополитический фактор", "мировые колебания климата", деньги выделены, комиссии созданы, программы пишутся, вы там держитесь. Потом выясняется, что средства исчерпаны, проблема усугубилась, но спросить уже не с кого, так как обещавший "держать на контроле" министр покинул пост. Подобных кейсов можно привести в пример с десяток – и это только навскидку.



В ноябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о снижении уровня воды в Каспийском море и массовой гибели тюленей и рыбы. Он поручил правительству принять меры для сохранения популяции, а также создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования на месте. По словам экспертов, наказы крайне далеки от выполнения.



В прошлом году о Каспии говорил и прежний министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. Все надежды он возложил на российские федеральные программы по восстановлению Волги, кроме того, указал, что годовой сток на реке Урал уменьшился практически в два раза из-за постройки водохранилищ с российской стороны. Однако, утешил министр, работа кипит. "Подписана дорожная карта, в рамках которой мы и движемся. Данную работу мы планируем завершить до 2024 года. Это и дноуглубительные работы, и берегоукрепительные работы, а также научные исследования русла реки, после которых будут выработаны рекомендации", – пояснил Брекешев.



Кстати, если мы говорим о реках, то в первую очередь следует думать о собственных недостатках, а не о соседских. Еще в 2021 году депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов обвинил в бездействии акиматы западных регионов Казахстана и правительство. Он счел ситуацию на водных артериях региона катастрофической.



"Река Урал (Жайык) катастрофически быстро пересыхает. Не мелеет, а именно пересыхает. Происходящее можно назвать катастрофой. Похожая ситуация и с малыми реками этого региона. Пересыхает нижнее устье реки Уил, входящей в группу малых рек Атырауской области. Пересыхают и приходят в негодность подземные источники пресной воды. Флора и фауна подвергаются деградации, что угрожает исчезновением пастбищных угодий. В результате в ряде районов Атырауской области уже сложилась критическая ситуация", – указал депутат в своем запросе. По его словам, в Казахстане выявлены случаи постройки официально незарегистрированных плотин, водохранилищ и различных сооружений, обеспечивающих владельцам сиюминутную выгоду, но разрушающих экосистемы.



"Получается, что государственные органы не владеют информацией о реальном положении дел, не ведут реального учета гидротехнических сооружений и не предпринимают соответствующих мер по наведению порядка в этом вопросе, что справедливо вызывает возмущение населения. В настоящее время на 4 286 водных месторождениях республики из 2 256 аварийных скважин вода бесконтрольно уходит в степь", – указал Турганов.



"Сохраняется несогласованность государственного регулирования в сфере водоснабжения, что приводит к отсутствию централизованной координации, мониторинга, контроля, межведомственного взаимодействия и разделения полномочий между всеми госорганами, принимающими участие в достижении цели. Такая несогласованность и неэффективность действий госорганов может привести к губительным последствиям как для населения, так и для экономики страны в целом, поэтому необходимо определить госорган по контролю и координации действий в вопросах поисково-разведочных работ", – добавил депутат.



Он также предложил включить Урал в число водных объектов особого государственного значения, ускорить процесс корректировки и реализации Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки и разработать план мероприятий по сохранению малых рек Сагиз, Ойыл, Жем.



Сомнительный исход



Независимые специалисты считают, что глобальные факторы обмеления едва ли поддаются корректировке. Население региона увеличивается чрезмерными для местных природных ресурсов темпами. О Мангистау, живущем на опресненной воде из Каспия, мы уже говорили, а вот число людей, проживающих в бассейне реки Урал за последние 50 лет выросло в шесть раз. Вода используется крайне интенсивно, осадков все меньше, жарких дней все больше, а распределить водные ресурсы между постсоветскими странами в централизованном порядке уже невозможно.



Однако в феврале прошлого года российский океанолог, доктор географических наук, профессор и академик Петр Бухарицин сделал прогноз, согласно которому к началу 2030-х годов уровень Каспийского моря вновь поднимется. Нас ждут жаркие годы и обмеление, но затем положение изменится. "Снижение солнечной активности в начале 2030-х годов может и должно привести к продолжительному периоду похолодания. Это будет сложный период для населения. Осадки увеличатся и в летний, и в зимний периоды, но, с другой стороны, это приведет к увеличению стока рек и, как следствие, к повышению уровня Каспийского моря", – так передали выводы профессора СМИ.



Данные нашего Минэкологии косвенно подтверждают его выводы. "К примеру, активный спад уровня Каспия наблюдался с 30-х годов прошлого века: к 1977 году уровень моря снизился на три метра и опустился с отметки -26 метров абс. до -29 метров абс. А уже с 1978 года начался подъем уровня моря – на 2,5 метра к 1995 году. В период 1978–1995 годов происходило современное интенсивное повышение уровня Каспийского моря. За это время уровень моря повысился на 2,5 метра и к 1995 году достиг отметки минус 26,62 метра. Средняя интенсивность подъема уровня за этот период составила около 14 сантиметров в год, а в отдельные годы – до 36 сантиметров", – поясняли ранее в ведомстве.



Не стоит забывать и о другом возможном факторе, отрицательно влияющем на Каспий. В Казахстане о нем редко говорят открыто. В частности, в 2021 году экологи обвиняли одну из нефтяных компаний в том, что ее дноуглубительные работы на шельфе, предпринятые как раз из-за обмеления (тяжелые суда не могут проходить к нефтяным объектам), наносят морю огромный вред.



По словам экологов, деятельность нефтянки может уничтожить экосистему северо-восточного Каспия, в том числе, навредить поголовью осетровых. Казалось бы, после возмущения активистов работы этой компании и другие проекты на шельфе, а также их влияние на Каспий должны были открыто обсуждаться, но общественность совершенно не в курсе. Не публикуются данные об ущербе морю и его обитателям, данные о предпринятых правительством мерах и их результате тоже остаются преимущественно дозированной информацией. Ясно лишь одно – нефтянка будет и дальше выкачивать ресурсы и прибыль, а любые нарушения оплатит мизерным для компаний штрафами.



Западные специалисты, между тем, не так оптимистичны, как их российский коллега. Немецкие и голландские исследователи считают, что уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9–18 метров ниже, чем сейчас. Это вызовет целый ряд проблем в экологии, экономике и политической стабильности региона, такие данные публиковались в журнале Nature Communications Earth & Environment.



В Гисенском и Бременском университетах уверены, что площадь морского бассейна Каспия сократится на 23–34%. По мнению ученых, это кардинальным образом изменит жизнь миллионов человек, живущих в Прикаспийском регионе. Резко сократится судоходство, исчезнут тюлени, птицы и рыба.



Кто бы ни был прав – сторонники теории Каспийского апокалипсиса или адепты идеи цикличности и возврата уровня моря к 30-м годам – меры необходимо принимать "еще вчера". Нужно незамедлительно активизировать работу международных комиссий, а также реализовать комплекс мероприятий, направленных на спасение животного мира. Срочного решения также требует проблема водоснабжения региона, так как из-за ухудшающейся экологии и обмеления снижается качество опресняемой воды. Наконец, должен быть повышен профессиональный уровень чиновников, занимающихся охраной природы, введены более жесткие стандарты ответственности, в противном случае битва за Каспий уже заранее проиграна.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

19.07.2023 Источник - Туран-пресс

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