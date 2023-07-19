Как Саудовская Аравия начала футбольную революцию

12:01 20.07.2023

Путь в Азию



АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ



Недавно один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду рассказал о критике в свой адрес после заключения им контракта с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср" и неожиданно заявил, что "открыл путь" в эту страну для многих других звездных футболистов, которые теперь переезжают из Европы в Азию.



Действительно, этим летом клубы из Саудовской Аравии устроили настоящий трансферный бум. Местные шейхи не жалеют денег на приобретение суперзвезд. Заключены контракты с Каримом Бензема, Марцело Брозовичем, Н'Голо Канте, Рубеном Невешем, Роберто Фирмино, Сергеем Милинковичем-Савичем.



Только "Аль-Хилаль" уже потратил на трансферы свыше $120 млн и останавливаться не собирается.



Безусловно, игроки топ-уровня приезжали в Азию и раньше. Можно вспомнить десятки примеров: Давида Трезеге, Рикардо Куарежму и Альваро Негредо в ОАЭ; Рауля, Хави и Хавьера Пасторе в Катаре; Халка и Оскара в Китае; Роберто Карлоса, Николя Анелька и Робера Пиреса в индийской Суперлиге или даже Ривалдо в чемпионате Узбекистана.



Тем не менее, за пределами континента отношение к азиатскому футболу остается как к самому младшему брату в семье (с Океанией совсем не считаются, как кажется), а подобные переезды игроков воспринимаются если не ревностно, то с пренебрежением. Футболистов называют чуть ли не охотниками за деньгами. Зачастую - жадными стариками, которые едут на заработки в "богатые нефтью и долларами страны".



Отчасти так оно и было, но как иначе заманить звезд в заштатные лиги? Чаще всего топ-игроков приглашали в качестве "свадебных генералов", в том числе для рекламы бренда, который является спонсором того или иного клуба, разовой акции по популяризации футбола в регионе или даже ради услаждения эго какого-нибудь местного царька.



Однако то, что происходит в текущее трансферное окно и что будет происходить в ближайшие пару лет, вероятно, заставит многих пересмотреть отношение к азиатскому футболу.



Вполне возможно, именно сейчас начинается передел мирового футбольного порядка. И начала его Саудовская Аравия, которая довела робкие попытки ОАЭ, Катара и Китая по привлечению звезд в регион до некоего абсолюта.



В первую очередь рушится миф о том, что в Азию едут исключительно ветераны, чтобы доигрывать свой век. Навскидку, с клубами из Саудовской Аравии заключили контракты Рубен Невеш - 26 лет, Милинкович-Савич - 28 лет, Талиска - 29 лет, Жота - 24 года. То есть эти игроки никоим образом не планируют завершать карьеру в "богатой нефтью и долларами стране". Наверняка они видят определенные перспективы, поскольку заключают длительные соглашения.



Саудовцы не стали ходить вокруг да около, как Катар и ОАЭ, выкупая в европейских чемпионатах очередные ПСЖ или "Манчестер Сити". Они решили идти от обратного - создавать суперклубы на родине, вкладывая в местные команды деньги. Много денег!



При этом нельзя обойти стороной тот факт, что Саудовская Аравия популяризирует не только собственный чемпионат, но и весь континентальный футбол, становясь главным пиарщиком и маркетологом Азиатской конфедерации футбола (АФК). Выполняя социальную, пропагандистскую функцию, проводя глобализацию спорта номер один под лозунгом "Азиатский болельщик достоин того, чтобы увидеть футбольных звезд".



А ведь азиатского болельщика теоретически раза в четыре больше, чем избалованного европейского. Именно здесь есть потенциал, который только предстоит развить, ведь Старый Свет уже ничем не удивить.



Наверняка уже со следующего сезона усиление саудовских клубов вынудит бизнесменов из других стран активнее инвестировать в свои команды. Можно предположить, что клубы из ОАЭ, Катара, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи уже задумываются о том, чтобы подписать кого-то из звезд европейского уровня. О чем говорить, если даже в Узбекистане этим летом не сильно удивляются интересу со стороны местных команд к Йерри Мине или Вильфриду Бони. Другое дело, что мало кто ожидал подобного спурта на трансферном рынке со стороны саудовцев и был готов финансово и морально конкурировать с ними в полной мере. Тем не менее, попытки предпринимаются.



В этом сезоне состоится последний розыгрыш Лиги чемпионов АФК, когда на групповом этапе примут участие 40 клубов (со следующего года будет 24 команды). Таким образом, возможно, это последний шанс для многих команд из "нефутбольных" стран принять дома Бензема и Роналду, одновременно не упав в грязь лицом перед своими своими болельщиками. Еще не было жеребьевки, однако уже многие представители таких стран, как Бангладеш, Малайзия, Индонезия, в меру своих возможностей пытаются усилить состав, тратя иногда несвойственные для них ресурсы на покупку новичков.



Яркий тому пример - душанбинский "Истиклол". Тренер Игорь Черевченко ради работы в этом клубе отказался от ряда интересных предложений. Перетащил в команду знакомых по "Химкам" Седрика Гогуа и Сенина Себая. А ведь для таджикского клуба все это - немалые деньги.



Однако и со следующего сезона, после сокращения участников группового этапа Лиги чемпионов, футбольная жизнь не заканчивается, а только начинается. Ведь АФК отменяет лимит на легионеров (сейчас 5+1 - один азиат и пять любых иностранцев). Как кажется, именно это ограничение сейчас останавливает саудовцев выкупить условную "Барселону" и целиком перевезти ее на Аравийский полуостров. Ведь финансовый Fair Play - удел УЕФА. И никто не ограничит азиатских миллиардеров в их тратах.



Александр Троицкий