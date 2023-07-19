Казахстанка Арина Алтухова взяла "серебро" юниорского ЧМ по стрельбе из винтовки

12:10 20.07.2023

Казахстанка завоевала "серебро" юниорского ЧМ-2023 по стрельбе из винтовки



Молодая казахстанская спортсменка Арина Алтухова удостоена серебряной медали на чемпионате мира среди юниоров по стрельбе из малокалиберной винтовки. Соревнования проходят в Чханвоне ( Южная Корея), сообщает Zakon.kz.



Напоним, что в феврале Арина Алтухова победила на Кубке мира в Индонезии.



