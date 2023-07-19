Президент Киргизии Садыр Жапаров совершил малый хадж в Мекке

12:36 20.07.2023

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию совершил умру (малый хадж) в городе Мекка.



Как сообщила пресс-служба президента, в ходе умры Садыр Жапаров был удостоен особой чести - он вошел внутрь священной Каабы, где прочитал молитву.



