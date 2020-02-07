Замакима казахстанского Шымкента Исахов (не путать с Сааховым!) схвачен за коррупцию

13:09 20.07.2023

В КНБ подтвердили задержание замакима Шымкента Исахова



Информацию о задержании заместителя акима Шымкента Максута Исахова подтвердили в Комитете национальной безопасности (КНБ) РК, сообщает Zakon.kz.

"20 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации Прокуратуры по подозрению в коррупции задержан заместитель акима города г.Шымкент М.Исахов", – говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.



В ведомстве отметили, что по данному факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.



"В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению".

Пресс-служба КНБ

Ранее стало известно, что в Шымкенте задержали заместителя акима Максута Исахова. По информации источника, задержание проводили сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) РК.



Максут Исахов занимает должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года.



Динара Халдарова



-------------------



ИСАХОВ Максут Пернебаевич

/ /

[23.01.1974 - ..]

Родился 23 января 1974 года в Шардаринском районе Туркестанской (Южно-Казахстанской) области. Казах.



В 1996 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства; в 1999 году - Гуманитарный институт имени Д.А. Кунаева по специальности юрист.



· Служба в органах внутренних дел Управления уголовного розыска Главного Управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.1996-02.2000);

· Специалист, старший, главный специалист главного таможенного управления Южно-Казахстанской области (02.2000-02.2005);

· Главный специалист отдела таможенного оформления таможни "Достык" Алматинской области (02.2005-03.2005);

· Заместитель начальника отдела таможенного оформления таможни "Достык" Алматинской области (03.2005-01.2006);

· Начальник отдела таможенного оформления таможни "Достык" Алматинской области (01.2006-06.2006);

· Главный специалист-дознаватель отдела дознания и борьбы с экономическими преступлениями Управления по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля города Астаны (06.2006-08.2006);

· Главный специалист таможенного поста "Ауежай-Астана" (08.2006-12.2006);

· Начальник таможенного поста "Караганда - центр таможенного оформления" (12.2006-09.2007);

· Управляющий директор КХ "Бірлестік" (02.2008-07.2008);

· Заместитель начальника управления по закупкам и снабжению АО "Пассажирские перевозки", АО "НК "Қазақстан темір жолы" (07.2008-10.2008);

· Начальник управления по закупкам и снабжению АО "Пассажирские перевозки" АО "НК "Қазақстан темір жолы" (10.2008-07.2009);

· Исполнительный директор по закупкам и снабжению АО "Пассажирские перевозки" АО "НК "Қазақстан темір жолы" (07.2009-04.2010);

· Директор филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Центр по развитию новых импортозамещающих производств" (05.2010-10.2011);

· Заместитель руководителя аппарата Акима ВКО (06.10.2011-01.2012);

· Начальник государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" (26.01.2012-09.2013);

· Заместитель акима города Усть-Каменогорск (09.2013-2018);

· Руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (05.2018-2019);

· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (с 2019-02.2020)



с 7.02.2020 - зам. акима г. Шымкент



20.07.2023 задержан сотрудниками КНБ РК в рамках расследования уголовного дела о коррупции