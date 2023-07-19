 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.07.2023
14:27  В Кыргызстане начались съемки исторической кино-эпопеи "Барсбек-каган"
14:22  Тимоти Смарт - новый посол Великобритании в Ташкенте
14:15  Скончался актер театра и кино, народный артист Узбекистана Толиб Каримов
13:58  В Ташкенте после драки умер 20-летний блогер-миллионник Asad Algo (Асадбек Арзикулов)
13:57  Россия выделяет $15 миллионов на программу школьного питания... Кыргызстана. Свои детишечки все сыты?
13:47  Торговля России окончательно развернулась на восток и юг
13:40  Страшная Сушь. Маловодье уже пришло в ЦентрАзию, - С.Караев

13:13  Кто и для чего предъявляет псевдоисторические счета от имени Казахстана? - Данияр Ашимбаев
13:12  США вновь угрожают Центральной Азии: между наивностью и безысходностью, - Ст.Ткаченко
13:09  Замакима казахстанского Шымкента Исахов (не путать с Сааховым!) схвачен за коррупцию
12:36  Президент Киргизии Садыр Жапаров совершил малый хадж в Мекке
12:10  Казахстанка Арина Алтухова взяла "серебро" юниорского ЧМ по стрельбе из винтовки
12:05  Последний шанс: армяне поднялись на протесты против сдачи Карабаха
12:01  Как Саудовская Аравия начала футбольную революцию
12:00  Тяжкий груз международных обязательств Казахстана, - Николай Кузьмин
11:58  Каспий: экологическая и социальная катастрофа? - Алма Бектенова
11:15  Украине и Западу грозит сокрушительное поражение, - Роберт Кларк
10:37  Экс-министресса экологии Киргизии Кутманова превратила госорган в семейную кормушку своего клана
10:32  Bloomberg: Что изменится в мире по завершении "зерновой сделки"?
10:20  Американский "Большой брат" видит и слушает вас через айфон, - В.Прохватилов
09:35  "Украинизм" - как идея, миф и социальная практика, - В.Багдасарян
09:33  Интеграция. Как Запорожская область де-факто становится частью России, - Игорь Бойков
09:23  Вопрос стимула: чем грозит России замедление китайской экономики, - Дм.Мигунов
09:05  За что задержан главный архитектор Алматы Ахмеджанов?
09:00  Пропито - все! Повальные аресты в руководстве МЧС Казахстана
08:57  КирГКНБ, по наводке США, начал проверку компаний, причастных к реэкспорту подсанкционных товаров
08:54  РосМИД на ровном месте вляпался в скандал с "Арабским заливом". Персы глупости не прощают
00:55  Вашингтон объявил санкционный поход на Среднюю Азию, - А.Тищенко
00:09  Сулейман Кучуков - первый кыргызский офицер: за красных, за белых и за... зеленых (история)
Среда, 19.07.2023
22:59  Какой херней занимается РосГосДума и кому нужен этот веселый балаганчик?
22:39  Выборы в Камбодже: сможет ли премьер-диктатор Хун Сен основать династию?
22:12  Кыргызстан и Россию пугают изоляцией. А им не страшно, - Канат Кожоев
21:01  Эту войну проиграла не только Украина, но и Запад, - Эрхан Алтыпармак
20:58  Узбекский сум замкнул семерку самых слабых валют мира
20:53  Один дома... Путин, опасаясь ареста, не поедет на саммит БРИКС в ЮАР
20:43  Китаю выгодно держать США в напряжении, - Петр Акопов
20:02  Президент Таджикистана совершил малый хадж
19:51  Бахнуть по Баху. Зачем России такая "Олимпиада"? - Д.Миролюбов
19:44  КазАнтикором задержан глава МЧС Жетысуской области полковник Избасаров
19:34  Зеленский ищет спасения, - Игорь Скрипка
15:49  Уроки пандемии, - Данияр Ашимбаев
14:53  Империя любой ценой: США пошли в свой последний бой, - Брайан Берлетик
14:45  "Дед тоже против фашистов воевал": осужденный за участие в СВО гражданин Киргизии обратился за гражданством РФ
14:39  Такер Карлсон: американцев убивают не русские
13:07  Никакой "Альтернативы", Власти Германии пытаются задавить протестное движение, - К.Логинова
12:40  Книга рекордов Китая: от самых быстрых поездов до самых мощных компьютеров
11:50  Геноцид в Руанде-1994: как действия Франции спровоцировали гибель миллиона человек (история)
11:48  "Менять не девочек, а стратегию". России нужна жесткая политическая воля, - Елена Панина
11:45  Турецкий кульбит: против кого сегодня дружит Эрдоган, - Малик Керимов
11:09  Казахстан закупает турецкое оружие для геополитической переориентации на Запад, - Айнур Курманов
10:19  Дети хаоса: самый мощный альянс теряет свое первоначальное значение, - Илья Титов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США вновь угрожают Центральной Азии: между наивностью и безысходностью, - Ст.Ткаченко
13:12 20.07.2023

США ВНОВЬ УГРОЖАЮТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: МЕЖДУ НАИВНОСТЬЮ И БЕЗЫСХОДНОСТЬЮ
Вашингтон последовательно пытается навредить партнерству стран Центральной Азии с Россией и Китаем. В ход идут угрозы вторичных санкций и обещания "компенсаций" от сворачивания текущих экономических проектов. Насколько реалистичны предложения США и отвечают ли они национальным интересам государств региона, в интервью Ia-centr.ru рассказал доктор экономических наук, профессор СПбГУ и эксперт Валдайского клуба Станислав Ткаченко.

- США обещают предоставить Центральной Азии альтернативу отношениям с Москвой и Пекином. Какое место сотрудничество с США занимает в экономиках региона по сравнению с Россией и Китаем?

- Серьезным вызовом для исследователей, изучающих дипломатию США и стран мирового меньшинства, является укоренившаяся практика говорить неправду и не соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе международно-правового характера. Яркий пример такого интеллектуального вызова - выступление помощника американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса (она заявила, что сотрудничество с США может стать альтернативой партнерству с Россией и Китаем. – Прим. Ia-centr.ru)

То, что высокопоставленная чиновница выдает желаемое за действительное, еще как-то можно понять, ведь речь идет о видении Государственным департаментом США будущего. Но комментарии чиновницы относительно прошлого и нынешнего состояния отношений США с государствами региона не соответствуют фактическому положению дел и вызывают недоумение.

Для того чтобы успешно конкурировать с Россией и Китаем в регионе Центральной Азии, США требуется иметь хотя бы сколько-нибудь существенный экономический потенциал. У Вашингтона, равно как и у большинства государств ЕС, такой потенциал сегодня отсутствует.
США в настоящее время не входят в пятерку крупнейших торговых партнеров ни для одной из стран региона. В этой роли выступают Китай, Россия, Южная Корея, а также государства ЕС, закупающие нефть и другое минеральное сырье. Накопленные в Центральной Азии инвестиции США (около $40 млрд) по объему уступают китайским ($70 млрд) и российским ($50 млрд) и практически полностью вложены в энергетическую сферу.

Материалы по теме: Кусаинов: Казахстану не нужно бояться вторичных санкций

- Насколько США сейчас способны формировать в Центральной Азии свою повестку и продвигать свои политические интересы?

- При оценке способности властей США навязывать пятерке государств региона свою политическую волю и определять стратегию в международных отношениях следует учитывать многолетние усилия США и ЕС по воспитанию дружественной элиты компрадорского типа.

Читайте также: Информационная война в Казахстане: Запад растит националистов для борьбы с Россией и Китаем

Особенно страны мирового меньшинства преуспели в Казахстане и Киргизии, где финансируется широкая сеть неправительственных организаций, учреждаются университеты и краткосрочные учебные программы, обучаются журналисты, работники местных органов власти, ученые и университетские преподаватели.

Но после того, как США в 2021 году потеряли лицо, фактически бежав из союзного им Афганистана, они совершили непростительный для региональных элит проступок. Для восточного менталитета это невиданное преступление - пообещать поддержку и предать, бросив союзника в трудный период на произвол судьбы.
Эти действия "мирового гегемона" будут еще долго негативно влиять на лидеров центральноазиатских государств при принятии ими решений относительно сотрудничества с Вашингтоном.

В общем, сегодня на руках у США в развивающейся вокруг пяти стран Центральной Азии игре очень плохие карты. Будет удивительно, если Пекин, Москва, а также региональные элиты позволят Вашингтону ими успешно сыграть, используя блеф или обман.
Читайте также: Запад не сможет компенсировать потери Центральной Азии от сворачивания отношений с РФ и КНР

- Помощница госсекретаря заявила, что сейчас США получили возможность укрепить связи с государствами региона. У этого заявления есть основания в виде конкретных контрактов, программ и прочего или это голая риторика?

- Начиная еще с 1990-х годов США неоднократно выдвигали проекты помощи государствам Центральной Азии. Достаточно вспомнить серию транспортно-логистических инициатив и проект стратегии США по созданию Большой Центральной Азии 2005 года. Он был ориентирован на объединение пяти стран региона и Афганистана в единый военно-политический блок под американским военным зонтиком.

Проект был очевидным образом направлен против Китая и России, а странам региона была уготовлена роль расходного материала в готовившемся противостоянии с этими двумя государствами.
Тем не менее уже в 2005 году, после событий в Андижане и выдворения американцев из военной базы Карши-Ханабад в Узбекистане, Вашингтону было поздно выдвигать подобного рода военно-стратегические инициативы. Время для того, чтобы под лозунгами демократизации, защиты прав человека и интеграции в мировую экономику покорить государства Центральной Азии, было безвозвратно потеряно. Возвращаться к этому вопросу сейчас - верх внешнеполитической наивности.

Если дело не в наивности, подобные высказывания следует рассматривать как признание Вашингтоном безысходности своих усилий. Переломить тенденции развития государств Центральной Азии, неблагоприятные для США, ему не по силам.

Возможно, Вашингтон предложит несколько конкретных контрактов и программ, но конкурировать с уже реализуемыми Россией и Китаем соглашениями они не смогут.
- Как США могут надавить на страны Центральной Азии в вопросах санкций? На что это может быть похоже?

- Линия поведения государств Центральной Азии по отношению к антироссийским санкциям диктуется их национальными интересами и прагматизмом. Перед этими государствами стоит масса нерешенных проблем: бедность населения, низкий уровень урбанизации, технологическая отсталость, оторванность от мировых рынков ввиду неразвитой транспортно-логистической инфраструктуры, быстрый рост численности населения и неспособность в короткие сроки создать соответствующую социально-экономическую инфраструктуру - школы, вузы, рабочие места, жилье и т. д.

Быстро развивающееся сотрудничество стран Центральной Азии с Россией и Китаем позволяет им продвигаться по пути решения всех этих проблем. Возможно, это продвижение не столь быстрое, как того желали бы жители региона. Но, если учитывать вклад экономических мигрантов, работающих в России, измеряемые миллиардами долларов ежегодные переводы семьям, роль нашей страны в развитии высшего образования и реализуемые Китаем многомиллионные проекты в сферах транспорта, энергетики и добычи сырья, картина получается вполне позитивная.

Материалы по теме: Развитие "Пояса и Пути" – окно возможностей для Центральной Азии и Каспия

Посредничество между Россией и мировым рынком в поставках параллельного импорта - не великий для современной экономики проступок.

У США в сложившихся условиях нет никакой возможности предложить государствам Центральной Азии проекты сотрудничества, сопоставимые по масштабам и эффективности с теми, что реализуют Россия, Китай и ряд соседних с регионом государств.

Все, что остается Вашингтону в сложившейся ситуации, - это угрожать наказанием за подлинные или вымышленные нарушения антироссийского санкционного режима.
- Как государства Центральной Азии могут отреагировать на политику кнута и "жесткого пряника" со стороны США?

- Будет интересно наблюдать за действиями пяти государств региона, прежде всего Казахстана, Киргизии и Узбекистана, в ответ на американские угрозы. Они могут воспользоваться опытом Индии или Турции, прямо и недвусмысленно отказавшихся следовать мерам санкционной политики США и быстро развивающим торговлю с Россией.

Или же они могут повторить опыт зависимых от экономической помощи Вашингтона стран Латинской Америки и Восточной Европы. По принятым государствами Центральной Азии решениям мы, в России, сможем судить о степени их суверенности.

Дарья Матяшова

Источник - ИАЦ МГУ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689847920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализацию проектов развития Кашагана обсудили Алихан Смаилов и руководство компании NCOC
- Помогут ли звезды победить инфляцию нашему правительству?
- Тяжкий груз международных обязательств
- Кадровые перестановки
- Кто и для чего предъявляет псевдоисторические счета от имени Казахстана?
- Каспий: экологическая и социальная катастрофа?
- Застройка в Алматы: задержан экс-руководитель управления урбанистики
- О ликвидации нарколабораторий и склада с прекурсорами
- Ущерб на сумму почти 770 млн тенге нанесла жителям ЗКО организатор финпирамиды
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  