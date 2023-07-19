США вновь угрожают Центральной Азии: между наивностью и безысходностью, - Ст.Ткаченко

13:12 20.07.2023 США ВНОВЬ УГРОЖАЮТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: МЕЖДУ НАИВНОСТЬЮ И БЕЗЫСХОДНОСТЬЮ

Вашингтон последовательно пытается навредить партнерству стран Центральной Азии с Россией и Китаем. В ход идут угрозы вторичных санкций и обещания "компенсаций" от сворачивания текущих экономических проектов. Насколько реалистичны предложения США и отвечают ли они национальным интересам государств региона, в интервью Ia-centr.ru рассказал доктор экономических наук, профессор СПбГУ и эксперт Валдайского клуба Станислав Ткаченко.



- США обещают предоставить Центральной Азии альтернативу отношениям с Москвой и Пекином. Какое место сотрудничество с США занимает в экономиках региона по сравнению с Россией и Китаем?



- Серьезным вызовом для исследователей, изучающих дипломатию США и стран мирового меньшинства, является укоренившаяся практика говорить неправду и не соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе международно-правового характера. Яркий пример такого интеллектуального вызова - выступление помощника американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса (она заявила, что сотрудничество с США может стать альтернативой партнерству с Россией и Китаем. – Прим. Ia-centr.ru)



То, что высокопоставленная чиновница выдает желаемое за действительное, еще как-то можно понять, ведь речь идет о видении Государственным департаментом США будущего. Но комментарии чиновницы относительно прошлого и нынешнего состояния отношений США с государствами региона не соответствуют фактическому положению дел и вызывают недоумение.



Для того чтобы успешно конкурировать с Россией и Китаем в регионе Центральной Азии, США требуется иметь хотя бы сколько-нибудь существенный экономический потенциал. У Вашингтона, равно как и у большинства государств ЕС, такой потенциал сегодня отсутствует.

США в настоящее время не входят в пятерку крупнейших торговых партнеров ни для одной из стран региона. В этой роли выступают Китай, Россия, Южная Корея, а также государства ЕС, закупающие нефть и другое минеральное сырье. Накопленные в Центральной Азии инвестиции США (около $40 млрд) по объему уступают китайским ($70 млрд) и российским ($50 млрд) и практически полностью вложены в энергетическую сферу.



Материалы по теме: Кусаинов: Казахстану не нужно бояться вторичных санкций



- Насколько США сейчас способны формировать в Центральной Азии свою повестку и продвигать свои политические интересы?



- При оценке способности властей США навязывать пятерке государств региона свою политическую волю и определять стратегию в международных отношениях следует учитывать многолетние усилия США и ЕС по воспитанию дружественной элиты компрадорского типа.



Читайте также: Информационная война в Казахстане: Запад растит националистов для борьбы с Россией и Китаем



Особенно страны мирового меньшинства преуспели в Казахстане и Киргизии, где финансируется широкая сеть неправительственных организаций, учреждаются университеты и краткосрочные учебные программы, обучаются журналисты, работники местных органов власти, ученые и университетские преподаватели.



Но после того, как США в 2021 году потеряли лицо, фактически бежав из союзного им Афганистана, они совершили непростительный для региональных элит проступок. Для восточного менталитета это невиданное преступление - пообещать поддержку и предать, бросив союзника в трудный период на произвол судьбы.

Эти действия "мирового гегемона" будут еще долго негативно влиять на лидеров центральноазиатских государств при принятии ими решений относительно сотрудничества с Вашингтоном.



В общем, сегодня на руках у США в развивающейся вокруг пяти стран Центральной Азии игре очень плохие карты. Будет удивительно, если Пекин, Москва, а также региональные элиты позволят Вашингтону ими успешно сыграть, используя блеф или обман.

Читайте также: Запад не сможет компенсировать потери Центральной Азии от сворачивания отношений с РФ и КНР



- Помощница госсекретаря заявила, что сейчас США получили возможность укрепить связи с государствами региона. У этого заявления есть основания в виде конкретных контрактов, программ и прочего или это голая риторика?



- Начиная еще с 1990-х годов США неоднократно выдвигали проекты помощи государствам Центральной Азии. Достаточно вспомнить серию транспортно-логистических инициатив и проект стратегии США по созданию Большой Центральной Азии 2005 года. Он был ориентирован на объединение пяти стран региона и Афганистана в единый военно-политический блок под американским военным зонтиком.



Проект был очевидным образом направлен против Китая и России, а странам региона была уготовлена роль расходного материала в готовившемся противостоянии с этими двумя государствами.

Тем не менее уже в 2005 году, после событий в Андижане и выдворения американцев из военной базы Карши-Ханабад в Узбекистане, Вашингтону было поздно выдвигать подобного рода военно-стратегические инициативы. Время для того, чтобы под лозунгами демократизации, защиты прав человека и интеграции в мировую экономику покорить государства Центральной Азии, было безвозвратно потеряно. Возвращаться к этому вопросу сейчас - верх внешнеполитической наивности.



Если дело не в наивности, подобные высказывания следует рассматривать как признание Вашингтоном безысходности своих усилий. Переломить тенденции развития государств Центральной Азии, неблагоприятные для США, ему не по силам.



Возможно, Вашингтон предложит несколько конкретных контрактов и программ, но конкурировать с уже реализуемыми Россией и Китаем соглашениями они не смогут.

- Как США могут надавить на страны Центральной Азии в вопросах санкций? На что это может быть похоже?



- Линия поведения государств Центральной Азии по отношению к антироссийским санкциям диктуется их национальными интересами и прагматизмом. Перед этими государствами стоит масса нерешенных проблем: бедность населения, низкий уровень урбанизации, технологическая отсталость, оторванность от мировых рынков ввиду неразвитой транспортно-логистической инфраструктуры, быстрый рост численности населения и неспособность в короткие сроки создать соответствующую социально-экономическую инфраструктуру - школы, вузы, рабочие места, жилье и т. д.



Быстро развивающееся сотрудничество стран Центральной Азии с Россией и Китаем позволяет им продвигаться по пути решения всех этих проблем. Возможно, это продвижение не столь быстрое, как того желали бы жители региона. Но, если учитывать вклад экономических мигрантов, работающих в России, измеряемые миллиардами долларов ежегодные переводы семьям, роль нашей страны в развитии высшего образования и реализуемые Китаем многомиллионные проекты в сферах транспорта, энергетики и добычи сырья, картина получается вполне позитивная.



Материалы по теме: Развитие "Пояса и Пути" – окно возможностей для Центральной Азии и Каспия



Посредничество между Россией и мировым рынком в поставках параллельного импорта - не великий для современной экономики проступок.



У США в сложившихся условиях нет никакой возможности предложить государствам Центральной Азии проекты сотрудничества, сопоставимые по масштабам и эффективности с теми, что реализуют Россия, Китай и ряд соседних с регионом государств.



Все, что остается Вашингтону в сложившейся ситуации, - это угрожать наказанием за подлинные или вымышленные нарушения антироссийского санкционного режима.

- Как государства Центральной Азии могут отреагировать на политику кнута и "жесткого пряника" со стороны США?



- Будет интересно наблюдать за действиями пяти государств региона, прежде всего Казахстана, Киргизии и Узбекистана, в ответ на американские угрозы. Они могут воспользоваться опытом Индии или Турции, прямо и недвусмысленно отказавшихся следовать мерам санкционной политики США и быстро развивающим торговлю с Россией.



Или же они могут повторить опыт зависимых от экономической помощи Вашингтона стран Латинской Америки и Восточной Европы. По принятым государствами Центральной Азии решениям мы, в России, сможем судить о степени их суверенности.



Дарья Матяшова Источник - ИАЦ МГУ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689847920





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Реализацию проектов развития Кашагана обсудили Алихан Смаилов и руководство компании NCOC

- Помогут ли звезды победить инфляцию нашему правительству?

- Тяжкий груз международных обязательств

- Кадровые перестановки

- Кто и для чего предъявляет псевдоисторические счета от имени Казахстана?

- Каспий: экологическая и социальная катастрофа?

- Застройка в Алматы: задержан экс-руководитель управления урбанистики

- О ликвидации нарколабораторий и склада с прекурсорами

- Ущерб на сумму почти 770 млн тенге нанесла жителям ЗКО организатор финпирамиды

