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Страшная Сушь. Маловодье уже пришло в ЦентрАзию, - С.Караев
13:40 20.07.2023

Маловодье уже пришло в Центральную Азию

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Страшные прогнозы сбылись даже раньше, чем мы думали…



В Центральной Азии сильно обеспокоены нарастающим дефицитом водных ресурсов. Эксперты прогнозируют, что к середине века Амударья уменьшится на 10-15%, Сырдарья - на 2-5%.

Воды мало, а земель много

По данным научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, в этом году отмечается маловодье в бассейне Амударьи.

По данным за май 2023 года, приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 117 млн м3. В бассейне Сырдарьи тоже наблюдается дефицит воды.

По данным за май 2023 года относительно бассейна Сырдарьи, к водохранилищу "Бахри Точик" (Кайраккумское) приток был на 103 млн м3 меньше, чем ожидалось.

Согласно предварительному прогнозу "Узгидромета", в вегетационный период 2023 года водоносность большинства рек, берущих начало в горах Таджикистана и Кыргызстана, уменьшаются на 10%, Узбекистана – на 20% от нормы.

Профессор института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана Яраш Пулатов говорит, что колебания в величине речных стоков Таджикистана по отдельным сезонам и годам различны - отклонения могут быть меньше и больше от средних величин.

Водность рек зависит от множества факторов и одним из основных является повышение температуры, скорость таяния ледников, выпадение осадок и других.

Одним словом, год на год не приходится: сегодня меньше, в другой раз больше нормы воды поступает в русло трансграничных рек.

"Большие колебания отмечаются и в этом году", - сказал Пулатов "Азия-Плюс".

В Таджикистане сотни малых рек высыхают в летний период

По его словам, в этом году около 20% орошаемых территорий республики испытывают дефицит поливной воды, особенно нехватка воды чувствуется в Шахристане и Истаравшане.

Между тем население региона увеличивается быстрыми темпами и достигло уже 80 миллионов в 2023 году, а с учетом Афганистана, который сегодня уже требует свою долю воды из бассейна Амударьи,– до 120 миллионов.

По открытым данным, в регионе Центральной Азии площадь орошаемых земель увеличилась с 2,2 миллиона гектаров в начала XX века до 10,5 миллионов на сегодняшний день. Если прибавить сюда площадь орошаемых земель Афганистана, то этот показатель вырастет до 14 млн га.

Кто сколько забирает воды?

Согласно лимиту, всего за год (в период с 1 октября 2022 года по 1 октября 2023-го) водозабор из бассейна Амударьи должен составить 55,4 млрд кубометров, из которых 15,7 млрд приходится на межвегетационный период (до 1 апреля 2023 года).

По этому соглашению Таджикистан получит 9,8 млрд кубометров воды, Узбекистан – около 23,6 млрд, Туркменистан – 22 млрд.

Лимит водозабора из бассейна Сырдарьи составляет 4,2 млрд кубометров, из которых Таджикистан получит 365 млн. кубометров, Узбекистан – 3,3 млрд, Казахстан – 452 млн, Кыргызстан – 47 млн кубометров.

Площадь орошаемых земель стран ЦА в 2023 году:
Узбекистан - 4,2 млн га
Казахстан - 2,5 млн га
Туркменистан - 1,9 млн га
Кыргызстан - 1 млн га
Таджикистан - 0,7 млн га

Беспокойство президентов

"Ужесточение конкуренции за водные ресурсы в условиях нарастания водного дефицита может привести к негативным последствиям даже внутри одной страны", - уже на протяжении более 10 лет говорит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Мы существенно обеспокоены дефицитом водных ресурсов. Засухи и наводнения в Центральной Азии приведут к ущербу в размере 1,3% ВВП в год, а урожайность снизится на 30%, что приведет к появлению пяти миллионов внутренних климатических мигрантов к 2050 году", – отметил недавно президент Казахстана Касым Жомарт Токаев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем указе о рациональном использовании воды отмечает, что в республике есть риск возникновения дефицита воды из-за увеличения продолжительности засушливых сезонов, снижения площадей запасов снега в горах и повторяемости маловодья "в связи с глобальными климатическими изменениями".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на правительственном совещании по развитию сельскохозяйственного комплекса предложил подавать в Ашхабад воду из Каспийского моря.

Нехватка ирригационных вод в Туркменистане уже много лет является серьезной проблемой. Но, как сообщают корреспонденты "Азатлыка" из разных регионов страны, в этом году ситуация особенно сложная.

Причины маловодья

Специалисты называют несколько причин уменьшения водных ресурсов в регионе. Одной из них является таяние ледников.

За последние несколько десятилетий Таджикистан потерял почти 30% своих ледников, и этот процесс неуклонно продолжается.

По данным Центра экономических исследований Узбекистана, из-за таяния ледников за последние 40 лет объемы водоснабжения в ЦА сократились с 8,4 тыс. куб. м до 2,5 тыс. куб. м на человека в год.

К 2030 году при текущих показателях роста численности населения в ЦА объемы водоснабжения достигнут критической отметки – менее 1,7 тыс. куб. м в год.

Другая, не менее важная проблема заключается в нерациональном использовании воды в сфере земледелия.

"Для преодоления кризиса странам Центральной Азии "нужны новые системы орошения земли и прочая техника", – говорит генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов.

По данным профессора Яраша Пулатова, вода, забираемая из бассейнов Амударьи и Сырдарьи, согласно квоте, используется всего на 40%, а 60% теряется впустую.

По словам профессора, в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов необходим переход на водосберегающие технологии: капельное, внутрипочвенное орошение, использование гидрогели, мульчирования и т. д.

"Страны региона должны иметь государственную программу по водосбережению, программу по внедрению основных принципов интегрированного управления водными ресурсами на основе рыночных механизмов хозяйственной деятельности и государственной поддержки", - отметил Пулатов.

"К колоссальным потерям воды (до 50%) приводит изношенность ирригационных систем, создававшихся в советские годы. Негативно на ситуацию влияет режим водопользования на гидроэнергетических сооружениях – летом вода накапливается в водохранилищах и недоступна для аграриев", - отметил эксперт АНО "Институт исследований Центральной Азии" Альберт Белоглазов.

Напоминаем, что исключительно все страны Центральной Азии входят в число лидеров водопотребления в мире.

Туркменистан потребляет 5319 м3 воды в год, далее следуют Казахстан (2 тыс. 345 м3/год), Узбекистан (2 тыс. 295 м3/год), Кыргызстан (1 989 м3/год), Таджикистан (1 895 м3/год).

Афганский вопрос

В последнее время Афганистан тоже требует свою долю воды от Амударьи для орошения полей. А у постсоветских республик Центральной Азии до сих пор отсутствуют какие-либо взаимообязывающие документы по вододелению и водопользованию с Афганистаном.

Кабул не подписывал Конвенцию ООН 1992 года по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Да еще и непризнание правительства талибов со стороны мирового сообщества усугубляет проблемы водных переговоров с Афганистаном.

Тем временем они строят мелиоративный канал "Куш-тепа", использующий воду Амударьи и ряда ее афганских притоков, что в разы сократит сток реки.

"Это не проблема, это катастрофа. Когда завершится строительство канала, и в случае уменьшения водостока Амударьи на 12-15 процентов, дефицит воды может достигать 50 процентов от нынешнего объема", - сказал туркменский эксперт по гидрогеологии в интервью радио "Азатлык" в марте 2023 года.

Отмечалось также, что афганские гидропроекты не подкреплены объективной экологической экспертизой, необходимой с участием экспертов всех стран бассейна Амударьи – с участием Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Афганская сторона до сих пор не приглашается к "торгам" по воде.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689849600


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