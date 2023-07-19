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|Россия выделяет $15 миллионов на программу школьного питания... Кыргызстана. Свои детишечки все сыты?
13:57 20.07.2023
20 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Правительством Российской Федерации принято решение о выделении $15 миллионов на реализацию третьей фазы проекта по развитию системы школьного питания в Кыргызстане по линии Всемирной продовольственной программы ООН на 2023 - 2026 годы. Об этом сообщает посольство РФ.
По его данным, ранее Россия выделила на реализацию программы улучшения школьного питания в 2013 - 2023 годах $22 миллиона.
"Благодаря этому проекту 200 тысяч детей в республике получают горячее школьное питание. В 850 школах отремонтированы и оснащены современным кухонным оборудованием столовые, поставлено 4 тысячи тонны обогащенной пшеничной муки. Создано дополнительно 3 тысячи рабочих мест для школьных поваров и работников кухни", - добавили в дипмиссии.