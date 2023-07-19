В Ташкенте после драки умер 20-летний блогер-миллионник Asad Algo (Асадбек Арзикулов)

13:58 20.07.2023

Скончался 20-летний блогер-миллионник Asad Algo



Блогер-миллионник Asad Algo скончался в возрасте 20 лет после операции. По факту смерти проводится доследственная проверка, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.



