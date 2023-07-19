Скончался актер театра и кино, народный артист Узбекистана Толиб Каримов

14:15 20.07.2023

Ушел из жизни народный артист Толиб Каримов



В возрасте 83 лет скончался актер театра и кино, народный артист Узбекистана Толиб Каримов.



