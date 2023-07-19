 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался актер театра и кино, народный артист Узбекистана Толиб Каримов
14:15 20.07.2023

Ушел из жизни народный артист Толиб Каримов

В возрасте 83 лет скончался актер театра и кино, народный артист Узбекистана Толиб Каримов.



19 июля на 84-м году жизни скончался народный артист Узбекистана Толиб Каримов, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма.

Толиб Каримов родился в 1940 году в Ташкенте. В 1961 году окончил актерский факультет Ташкентского государственного театрально-художественного института имени А. Н. Островского.

Трудовую деятельность начал в 1961 году в театре имени Хамзы в Коканде. С 1963 года работал в Узбекском национальном академическом драматическом театре.

Толиб Каримов исполнил главные роли в более чем тридцати сериалах и в телепередаче "Слово отцов - око ума".

В 1987 году Толиб Каримов удостоился звания народного артиста Узбекистана, в 1997 году был награжден орденом "Мехнат шухрати".

Источник - Газета.uz
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