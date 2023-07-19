Тимоти Смарт - новый посол Великобритании в Ташкенте

14:22 20.07.2023

Новый посол Великобритании Тимоти Смарт прибудет в Узбекистан в начале августа. На этом посту он сменит Тимоти Торлоу, который уходит на пенсию с дипломатической службы.



