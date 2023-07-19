В Кыргызстане начались съемки исторической кино-эпопеи "Барсбек-каган"

14:27 20.07.2023

Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане начались съемки исторического фильма "Барсбек-каган"



Съемочная группа приступила к производству исторического фильма "Барсбек-каган". Об этом 24.kg сообщил основатель фонда "Каганат" и инициатор создания картины Нургалы Асаналиев.







Барсбек-каган объединил кыргызские и другие соседние племена, населявшие территории Енисея, и основал независимое государство. В период его правления Кыргызский каганат достиг рассвета.

Нургалы Асаналиев



По его словам, так как фильм основан на реальных событиях, предварительно была проведена научно-исследовательская работа. Она длилась около года.



"Привлекли историков, манасчи, санжырачи, археологов, этнографов и других специалистов, которые изучали историю Кыргызского каганата. Сценарий написан, и сейчас мы приступаем к съемкам", - рассказал Нургалы Асаналиев.



Он не стал называть бюджет картины и сроки, когда она будет закончена, подчеркнув, что это масштабная работа. Планируется, что для съемок этого фильма будет построен специальный город - этнокомплекс. Пока не разглашаются и имена актеров, которые будут задействованы в съемках. Первые кинопробы начались со сложных экшн-сцен.



"Фильм может стать самым масштабным и с самым большим бюджетом в истории кыргызского кино", - подытожил глава фонда.



Над созданием картины работают специалисты как из Кыргызстана, так и из других стран. Генеральным продюсером является Нургалы Асаналиев. Режиссер фильма - Айбек Дайырбеков, оператор - Канат Асанакунов. Авторы сценария - Айбек Дайырбеков и Бакытбек Турдубаев. Техническое содействие осуществляет киностудия KG Club prodaction, основателем которой является Нурлан Мамакеев.