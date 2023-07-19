Скончался Кевин Митник - самый известный хакер в мире

19:12 20.07.2023

Скончался самый известный хакер в мире Фото: wikimedia

В США в возрасте 59 лет скончался один из самых известных хакеров Кевин Митник, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Washington Post.



"Причиной смерти знаменитости стал рак поджелудочной железы", - говорится в сообщении.

Свою известность Митник получил еще в 1995 году, когда стал самым разыскиваемым киберпреступником за кражи тысячи файлов данных и номеров кредитных карт в США. ФБР арестовало его посреди ночи в его квартире в Северной Каролине после длившейся больше двух лет охоты.



Митник взламывал телефонные и компьютерные сети еще с 1980-х годов. Изначально он занимался хакерством ради развлечения и мелкой личной выгоды. Например, чтобы не платить за проезд на автобусе или за телефонные звонки. Свой первый взлом совершил в 1979 году - это была компьютерная сеть его школы.



Тогда хакеру предъявили более 20 обвинений, в том числе и такие компании гиганты, как Apple, Nokia, Motorola. Митник не признал себя виновным и сел в тюрьму.



После выхода на свободу в 2000 году он стал консультантом по кибербезопасности, с 2003 года возглавлял Mitnick Security Consulting, занимал должность "директора по хакингу" (chief hacking officer) в компании KnowBe4.



В прошлом году у Кевина Митника диагностировали рак поджелудочной железы, и, несмотря на лечение, которое он проходил все это время, победить болезнь ему не удалось.



Константин Вноровский