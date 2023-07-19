Кыргызстан примет меры, чтобы санкционные товары не пересекали границу, - Жапаров

19:20 20.07.2023

20 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Кыргызстан примет меры, чтобы санкционные товары не пересекали границу. Об этом сегодня заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, комментируя сообщения о подготовке администрацией США экономических мер против Кыргызстана.



Глава кабмина отметил, что Казахстан не предоставил доказательств, что беспилотники китайского производства поступили от Кыргызстана.



"Меры будут приниматься в дальнейшем, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции", - сказал Акылбек Жапаров.



Отвечая на вопрос о том, каких последствий стоит ожидать Кыргызстану, Акылбек Жапаров упомянул, что в стране активно работают по устранению подобных рисков через обеспечение прозрачности торговли.



"Ситуация в мире так быстро меняется, тем более когда большие страны что-то хотят. Мы работаем в правильном направлении. Именно для этого я и прошу бизнес - берите электронные счета-фактуры, чтобы вдруг невзначай там что-нибудь другого не оказалось", - сказал он.