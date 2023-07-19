Третье уголовное обвинение против Трампа может потонуть в бюрократической волоките, - МК

19:36 20.07.2023 Руководители ФБР и Министерства юстиции трижды сопротивлялись начать расследование против экс-президента



Экс-президент США Дональд Трамп вновь оказался под лупой американской судебной системы. Политику в скором времени может быть предъявлено обвинение уже по третьему уголовному делу. На этот раз претензии серьезнее, чем прежде: одним из пунктов стало обвинение в "обмане Соединенных Штатов". Разбираемся, чем на этот раз для Трампа может обернуться эта "темная" история.



Руководители ФБР и Министерства юстиции трижды сопротивлялись начать расследование против экс-президента



Эхо событий 6 января 2021 года в Капитолии продолжает откликаться в политической судьбе Дональда Трампа. Во вторник появились очередные убедительные признаки того, что экс-президенту вскоре может быть предъявлено обвинение по третьему уголовному делу. В этот раз письмо с юридическими претензиями было отправлено специальным прокурором Джеком Смитом, который расследует попытки Трампа отменить выборы 2020 года.



У прокуратуры, похоже, есть доказательства, чтобы обвинить Трампа в воспрепятствовании официальному разбирательству и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, отмечает The Guardian. По словам источников, в целевом письме было указано ранее не рассмотренное третье обвинение: незаконный сговор с целью угроз или запугивания человека при "свободном осуществлении" любого права или привилегии в соответствии с "Конституцией или законами Соединенных Штатов".



Прокуратура изучает различные случаи давления Трампа на чиновников, таких как его бывший вице-президент Майк Пенс, но попытки Трампа воспрепятствовать передаче власти также могут быть истолкованы как сговор с целью обмана избирателей в более широком смысле.



Между тем два других пункта предполагают, что основная часть дела против Трампа сосредоточена на так называемой схеме фальшивых избирателей и попытках бывшего президента использовать фальшивые списки выборщиков в заговоре с целью помешать Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена на выборах.



Атаку на Трампа уже можно назвать массированной. Через несколько часов после обнародования данных о целевом письме, генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел объявила, что выдвинула обвинения в подделке документов против 16 сторонников Трампа. Окружной прокурор штата Джорджия также готовится представить схожее с Мичиганом дело перед большим жюри, обвинительные заключения могут быть предъявлены в течение нескольких недель. Генеральный прокурор Аризоны в последние месяцы усилил расследование попыток подорвать результаты выборов 2020 года в этом штате.



В общем, не только Трампу может стать страшно, хотя он наверняка уже привык жить в таком режиме – что играет на руку республиканцу. Экс-президенту уже было предъявлено обвинение по делу, связанному с выплатой денег за молчание актрисе фильмов для взрослых, и отдельно по делу о хранении им секретных документов на его курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Защита Трампа (настаивающая на политизированности каждого юридического случая), полагает CNN, угрожает еще больше навредить важнейшим институтам правовой ответственности. Но это снова работает против госструктур Америки.



Обвинение в попытке Трампа разорвать цепь мирной передачи власти было бы самым серьезным из всех юридических обвинений против него. Джек Смит ничего не сказал о том, какие обвинения могут быть предъявлены. Но проблески его работы намекают на обширное и масштабное расследование, охватывающее попытки отменить выборы в ключевых колеблющихся штатах, предполагаемые шаги по срыву процесса распределения голосов выборщиков, а также действия самого бывшего президента во время штурма Капитолия.



Бывший адвокат Трампа Тай Кобб, комментируя возможные последствия нынешних юридических перипетий, заявил: "Это должно беспокоить его больше, потому что это гораздо серьезнее, чем преступления в Мар-а-Лаго. Это одно из величайших конституционных оскорблений нашего времени".



Но рано быть настолько убежденными в неминуемости наказания. Проблема заключается еще и в том, что широкомасштабные расследования проводятся в один из самых поляризованных периодов в современной истории США, и избиратели реагируют на них с особым пристрастием. Недоброжелатели Трампа приветствуют перспективу потенциальной волны судебных преследований после того, как в течение многих лет задавались вопросом, произойдут ли они вообще когда-нибудь. Его сторонники рассматривают происходящее как самый явный признак того, что противники 45-го президента Америки будут использовать все доступные инструменты, чтобы потопить кампанию Трампа.



Многие ближайшие союзники опального политика на Капитолийском холме уже не в первый раз встают на его защиту, виня Байдена и компанию в нечестной игре. Американские аналитики полагают, что третье обвинение еще больше объединит юридическую и политическую кампании Трампа. Считается, что главной мотивацией экс-президента стать еще раз главой государства является стремление спасти себя. Если он снова сядет в кресло лидера нации, то у него теоретически будет возможность уничтожить некоторые из ожидающих рассмотрения дел против него.



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Также "кейс Трампа" гарантирует, что третьи президентские выборы подряд будут испорчены юридическими осложнениями. А кому оно надо? Одним из острых вопросов сейчас стала дилемма: как запланировать несколько судебных процессов таким образом, чтобы удовлетворить потребность в справедливом суде над Трампом, и позволить колесу правосудия вращаться с разумной скоростью.



Дополнительные судебные процессы потребуют от Трампа времени в период, когда он будет колесить по стране, участвуя в предвыборных митингах перед потенциальными избирателями.



Ощущается, что американское правосудие снова оказалось в определенном тупике. Многочисленные дела, предъявленные ранее, с одной стороны, остаются важны. С другой стороны, их так много, что прокурорам приходится что-то называть второстепенным. Звучит и еще одна мысль, ее высказал главный советник Трампа Джейсон Миллер. Заявляется, что общественность устала от разговоров о "6-м января" и вместо этого хочет обсудить преступность, инфляцию, экономику и национальную безопасность. Миллер утверждает, что демократы "не могут победить Трампа в избирательных бюллетенях, поэтому их страховой полис – остановить его".



Как пишет The Washington Post, прокуроры в различных юрисдикциях говорят, что они следят за фактами и координируют свои действия друг с другом очень слабо (если вообще это делают). Федеральное расследование вмешательства в выборы продвигалось рывками. Как показало недавнее расследование Washington Post, некоторые высокопоставленные руководители ФБР и Министерства юстиции трижды сопротивлялись и отвергали предложения прокуратуры и агентов начать расследование роли Трампа или его союзников в стремлении отменить результаты выборов. И это, как утверждается, тоже вскрыло страх этих структур перед обвинениями в политической предвзятости.



Вывод один: третий вал обвинений действительно носит опасный для Трампа характер (покушение на конституционные процессы – это красная тряпка для граждан Америки), однако множество юридических тонкостей не позволяют правосудию взять и заковать в наручники бывшего (возможно, и будущего) лидера государства. А это значит, что и в этот раз Трамп может оказаться победителем. Время и обстоятельства, во всяком случае, пока работают на него.



Полина Коноплянко Источник - МК

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