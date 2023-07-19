Возмущенные сожжением Корана багдадцы взяли штурмом и подожгли шведское посольство. И это правильно!

19:39 20.07.2023

Посольство Швеции взяли штурмом возмущенные сожжением Корана жители Ирака

Новые кощунственные планы в Стокгольме вызвали ярость в Багдаде



Возмущенные сожжением Корана в Стокгольме протестующие иракцы штурмом взяли посольство Швеции в Багдаде. Протесты были вызваны местными сторонниками известного священнослужителя, которые были разъярены сожжением священной для мусульман книги в шведской столице.



Новые кощунственные планы в Стокгольме вызвали ярость в Багдаде



Протестующие, возмущенные сожжением экземпляра Корана в Стокгольме, рано утром в четверг взяли штурмом шведское посольство в Багдаде, ворвавшись на территорию комплекса и устроив небольшой пожар.



Как пишет The Guardian, на онлайн-видео видно, как демонстранты у дипломатического представительства размахивают флагами и плакатами с изображением влиятельного иракского шиитского священнослужителя и политического лидера Муктады ас-Садра. Министерство иностранных дел Швеции заявило, что все сотрудники дипмиссии находились в безопасности.



На видеозаписях было видно, как десятки мужчин перелезают через забор комплекса, и было слышно, как они пытаются выломать входную дверь. На другом было изображено то, что выглядело как разожженный небольшой костер.



Швеция назвала нападение на посольство серьезным нарушением Венской конвенции и призвала иракские власти "защитить дипломатические представительства и персонал".



Министерство иностранных дел Ирака осудило нападение и заявило, что проведет срочное расследование, "чтобы раскрыть обстоятельства инцидента и установить виновных в этом акте и привлечь их к ответственности в соответствии с законом".



Министерство иностранных дел Швеции заявило, что сотрудники посольства находились "в безопасности" после того, как посольство было взято штурмом и подожжено, и что иракские власти несут ответственность за защиту дипломатических представительств и персонала. Ранее источник сообщил агентству Reuters, что никто из сотрудников посольства не пострадал, и отказался от дальнейших подробностей.



Иракский спецназ применил водометы, чтобы разогнать демонстрантов от посольства, в то время как силы безопасности, вооруженные электрическими дубинками, преследовали протестующих, сообщил фотограф AFP, побывавший на месте происшествия.



Некоторые протестующие поднимали в воздух экземпляры Корана, в то время как другие держали портреты Мукатыд ас-Садра.



Согласно сообщениям в социальных сетях и других просадрских СМИ, акция протеста в четверг была созвана сторонниками Садра.



Демонстрации были созваны после того, как шведская полиция, как сообщается, одобрила акцию протеста в Стокгольме, в ходе которой будет сожжен Коран.



Шведские СМИ сообщили, что Салван Момика, иракский беженец в Швеции, организовал запланированное сожжение в четверг. Именно Салван Момика сжег страницы Корана перед крупнейшей мечетью Стокгольма 28 июня во время Ид аль-Адха, праздника, отмечаемого мусульманами по всему миру. Правительства нескольких мусульманских стран, включая Ирак, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Марокко, выступили с протестами в связи с инцидентом, а Ирак добивается экстрадиции этого человека, чтобы предстать перед судом в стране.



Шведская полиция выдала Момике разрешение в соответствии с законодательством страны о защите свободы слова, но позже власти заявили, что начали расследование по факту "агитации против этнической группы", отметив, что Момика сожгла страницы из священной книги ислама очень близко к мечети.



"Сегодня мы мобилизованы, чтобы осудить сожжение Корана, в котором говорится о любви и вере", - заявил один из протестующих по имени Хасан Ахмед французскому информационному агентству AFP в посольстве. "Мы требуем, чтобы шведское правительство и иракское правительство прекратили подобного рода инициативы", - сказал он.



В конце июня Садр призвал к протестам против Швеции и высылке ее посла после того, как иммигрант иракского происхождения сжег Коран возле мечети в Стокгольме. Две крупные акции протеста прошли у здания посольства Швеции в Багдаде после сожжения Корана, причем протестующие один раз прорвались на территорию посольства, но не вошли в само здание посольства.



Аналогичная акция протеста ультраправого активиста была проведена у посольства Турции ранее в этом году, что осложнило усилия Швеции убедить Анкару разрешить ей вступить в НАТО.



Андрей Яшлавский