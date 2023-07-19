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Центральная Азия нашла выход в Залив. Лидеры пяти республик встретились в Саудовской Аравии с арабскими коллегами
00:11 21.07.2023

Первый в истории саммит стран Центральной Азии и членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) состоялся в среду в саудовской Джидде. С одной стороны, мероприятие стало данью международному тренду последних лет - дружить регионами. С другой - страны действительно заинтересованы в развитии экономических связей. Да и часть проблем, связанных с безопасностью, тоже общая.

Представители пяти центральноазиатских государств (Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии) и шестерки аравийских монархий (Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта, Омана и Бахрейна) утвердили план сотрудничества, рассчитанный до 2027 года. Об этом было объявлено по итогам первого в истории саммита в формате "Центральная Азия плюс ССАГПЗ". Взаимодействие предполагается по всем направлениям: от образования и туризма до энергетики и противодействия терроризму.

Акцент, по крайней мере на публичном уровне, делается на экономическом сотрудничестве. По словам генсека ССАГПЗ Джасима Мухаммеда аль-Будайви, товарооборот между двумя региональными блоками в 2021 году составил около $3,1 млрд. Это всего 0,27% от общего объема торговли аравийских монархий. Так что возможности для роста есть. Тем более что страны и так развивают двусторонние контакты.

В частности, в предыдущем десятилетии страны Залива достаточно активно вкладывались в строительство зданий в Астане, а также в другие сферы экономики.

С помощью Эр-Рияда в Казахстане были реализованы проекты на сумму $120 млн.

А объем инвестиций ОАЭ только в прошлом году составил почти $420 млн. Сейчас в Казахстане надеются на новые инвестиции аравийских монархий, а также на рост товарооборота. В июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Саудовскую Аравию заявил, что Астана может предложить более 100 видов несырьевых товаров на сумму около $400 млн в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство. Важным направлением сотрудничества он также назвал расширение транзитно-транспортных и логистических возможностей, включая Транскаспийский маршрут, соединяющий Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Две страны подписали серию меморандумов о сотрудничестве в разных сферах.

Правда, конкретика тогда была только касательно поставок сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.

Еще более впечатляющими выглядели итоги визита в королевство в прошлом августе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Сообщалось, что сумма подписанных между странами контрактов превышает $12,5 млрд. Саудовская Аравия - один из крупнейших зарубежных инвесторов в проекты по модернизации энергетической инфраструктуры и развитию зеленой энергетики в Узбекистане. Активно инвестируют в Узбекистан и ОАЭ.

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Заинтересованность в центральноазиатской пятерке проявляет и Доха. Год назад эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Узбекистан, Киргизию и Казахстан, обсудив там инвестиционные проекты.

Первый межрегиональный саммит должен вывести контакты на новый уровень. "Поодиночке страны мало кому интересны, а единым блоком уже можно рассматривать перспективные проекты. Формат "пятерка плюс" уже проверен с США, ЕС, Китаем, Россией, теперь на очереди арабские государства",- напомнил "Ъ" казахстанский политолог Газиз Абишев. По его словам, центральноазиатские лидеры поняли, что в таком формате переговорные позиции региона сильнее, да и многие проблемы в одиночку не решить. И неважно, идет ли речь, например, о водопользовании, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности, борьбе с наркотрафиком или терроризмом.

"После прошедшего в Астане в 2018 году саммита глав государств Центральной Азии здесь стали активно говорить о самодостаточности региона. Еще большее развитие тезис получил после начала конфликта на Украине и санкционных войн. В повестке США и других наших партнеров Центральная Азия стала выглядеть более значимо, так как регион четко не обозначил, с кем он - с Китаем, Россией или Западом",- заявил "Ъ" другой казахстанский политолог Эдуард Полетаев. По его словам, внешние игроки постоянно зондируют почву и пытаются понять, как поведет себя центральноазиатская пятерка и что от нее ждать. Эксперт добавил, что страны региона со своей стороны хотят по максимуму извлечь из ситуации выгоду - не только привлечь инвестиции, но и, по сути, стать логистическим мостом между Востоком и Западом.

Марианна Беленькая; Александр Константинов, Астана

Источник - коммерсант
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