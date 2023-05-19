Притоны Ташкента. В тихом омуте махаллей...

00:27 21.07.2023 Ночная жизнь на окраинах Ташкента. Рассказ о притонах разврата

19 мая 2023,

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В обществе сложилось разное отношение к такому неоднозначному явлению, как проституция. Обыватели говорят, что представительницы первой древнейшей сами выбрали этот путь в поисках легких денег, а потому не заслуживают помощи и сострадания. Фемактивистки и представители специализированных ННО утверждают, что это адский труд, основанный на больших рисках, таких как ВИЧ и физическое насилие. Сами работницы секс-индустрии часто отмечают, что своей работой они снижают уровень сексуальных преступлений и спасают семьи, помогая своим клиентами снимать напряжение.



Тем временем правоохранительные органы продолжают устраивать рейды, ловить и штрафовать ночных бабочек, СМИ публично стыдят их по своим каналам. Притоны разврата разоблачают по всей республике, однако они продолжают процветать в самых разных формах – под видом массажных салонов, саун и так далее.



Как правило, секс-работницы – это девушки, у которых нет образования и профессиональной квалификации, поддержки близких и государства. В результате они оказались на обочине жизни и не видят другого пути к заработку и обеспечению себя и своих детей. Бедность, жизненная безвыходность и неустроенность – весомый фактор в этом вопросе, однако, как отмечают некоторые эксперты, все это не является причиной существования проституции. Единственная причина этому – спрос.



Сегодня законодательство Узбекистана осуждает занятие проституцией и сутенерство, однако забывает о третьей стороне – потреблении сексуальных услуг. В 2018 году Минюст предлагал дополнить Кодекс об административной ответственности статьей 190-1, устанавливающей наказание за посещение притонов разврата с назначением принудительного медицинского обследования и лечения заболеваний, передающихся половым путем. Однако дальше разговоров это дело не пошло.



Аргументы были разные, однако, очевидно, законодатели просто забывают одно простое правило рынка: предложение регулируется спросом. Пока есть лица, кому нужны такого рода услуги, всегда найдутся те, кто сможет их предложить.



О том, как устроен бизнес на продаже любви, на условиях анонимности корреспонденту Podrobno.uz рассказал собеседник, знакомый с внутренней кухней одной из сетей по предоставлению интимных услуг.



В тихом омуте махаллей



– В Бектемирском и Мирабадском районах Ташкента ведут свою деятельность нескольких точек по оказанию интимных услуг, которые маскируются под сеть саун. Выглядят эти заведения как ничем не примечательные частные дома в махалле. На них нет вывесок с названиями, они никак себя не идентифицируют.



Некоторые точки даже имеют регистрацию бизнеса в качестве индивидуальных предпринимателей или в качестве семейного предприятия. При проверках сотрудники показывают какие-то документы, однако на самом деле там творится полное беззаконие.



Любой желающий может снять себе здесь кабинку и девушку для приятного времяпровождения. Как правило, клиентами этих заведений являются обычные люди, но приходят сюда за удовольствиями и должностные лица. Об этом становится ясно в ходе пьяных разговоров.



По приблизительным данным UNAIDS, 32 тысячи жительниц Узбекистана вовлечены в проституцию.



Интимные услуги здесь предоставляют около 15 девушек. Их развозят по точкам, приводят партиями к клиенту, чтобы тот выбрал понравившуюся. Оставшихся "без дела" везут дальше по другим точкам. Каждая из них принимает клиентов минимум 2 раза за ночь. Самые привлекательные могут обслужить до 10 человек.



В первые годы существования этих заведений девушек привозили из отдаленных населенных пунктов с низким уровнем жизни. Их выкупали у бедных семей за небольшую сумму, обещая также, что она будет присылать деньги каждый месяц.



Сегодня девушки приходят сюда работать на добровольной основе, узнав об этом по сарафанному радио от своих подруг. Есть среди них и несовершеннолетние. Как правило, это девушки из неблагополучных семей, выпускницы детских домов, некоторые сталкивались с домогательствами со стороны отцов и отчимов.



Их родители, как правило, в курсе, чем они занимаются, но им все равно – главное, чтобы они приносили деньги домой. У некоторых есть мужья, которые сидят дома с детьми, у других – дети с нянями. Девушки работают здесь не от хорошей жизни, но, как они сами говорят, деньги легкие, да и привыкли уже. В месяц они зарабатывают около 2-3 тысячи долларов.



Жаркие ночи



За каждый "контракт" – так называется половой акт с клиентом – девушки получают 500 тысяч сумов. Из этих денег они оставляют себе только половину: 50 тысяч отдается кассиру – это своеобразный налог в системе, 200 тысяч отходит сутенерам. Получается, что, как минимум, 7,5 миллиона за ночь владельцу сети приносят только девушки.



За съем кабинки клиент платит отдельно. Кабинки бывают маленькие, средние, большие. Это могут быть обычные комнаты с кроватью и душем, также есть и сауны с бассейном. Их стоимость в зависимости от условий и составляет от 200 до 500 тысяч сумов в час. При этом клиент обязан заплатить, как минимум, за 2-3 часа вне зависимости от того, планирует он находиться в ней столько времени или нет.



Расчет идет наличными, через приложения, долларами – разумеется, все в обход налогового учета. Вся касса делится между главными менеджерами.



В баре подобных заведений есть абсолютно любой алкоголь. Кроме того, очень часто девушки и клиенты в кабинках употребляют наркотики – тропикамид, регапен, мефедрон, соль и марихуану. Не могу сказать точно, является ли это частью бизнеса, но факт применения запрещенных препаратов почти каждой работающей там девушкой остается фактом.



Наркотики помогают девушкам быстрее скоротать рабочее время, также под их воздействием "ложиться" под каждого проще. Ведь очень редко, когда клиенты нравятся.



Как это обычно бывает, люди в такие заведения приходят пьяные или выпивают уже на месте. Из-за выбора профессии мужчины часто относятся к девушкам без уважения. Имеет место рукоприкладство и насилие. Девушки часто выбегают в слезах, за ними – мужчины без одежды.



Бывают так называемые "субботники": в этот день приходят "отдохнуть" сотрудники госорганов. По просьбе хозяина девушки в такие дни работают бесплатно.



Чтобы избежать нежелательной беременности или заражения какими-либо болезнями, девушки используют контрацептивы, однако клиенты часто снимают презервативы. Поэтому частые аборты, вирусы, грибки – в норме вещей.



Семейный бизнес



Эти учреждения работают уже достаточно давно. Верхушка менеджеров состоит из родственников, между которыми поделены обязанности. Одни отвечают за содержание притонов, другие – за девушек и их доставку на рабочие места. Аналогичным бизнесом владеет другая родственница владельца этих точек, с которой они работают сообща.



Рядовые сотрудники этих учреждений работают в смену 2 через 2. Каждую смену происходит ротация: через каждые два дня выходных работник отправляется на другую точку. Это сделано для того, чтобы они не начали проявлять к девушкам симпатии, а также, чтобы в принципе исключить тесные контакты с ними. Бывали случаи, когда молодые ребята сходились с девушками, крали заработанные ими деньги и исчезали. Так как все работают здесь без какого-либо оформления, найти и доказать что-либо очень сложно.



Благодаря своему бизнесу хозяин сети живет на широкую ногу: имеет несколько квартир и дорогих иностранных автомобилей, часто летает за границу на отдых. И он явно не боится закона.



От редакции: Деятельность этих заведений, их работниц и клиентов может быть классифицирована по нескольким статьям Административного и Уголовного кодексов – занятие проституцией, сводничество или содержание притонов, торговля людьми (вербовка в целях эксплуатации), незаконная предпринимательская деятельность, вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение, вступление в половую связь с лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет путем предоставления материальных ценностей.



Владелец этих учреждений всегда знает, планируется ли какой-либо рейд – об этом его оповещают звонком. В таких случаях учреждения просто закрываются на время, телефоны точек выключаются. Местные жители либо не обращают никакого внимания на этот беспредел, либо боятся что-либо сделать.



Полагаю, что эта вседозволенность держится на связях хозяина бизнеса с неким высокопоставленным чиновником. Этой дружбой он кичится каждый раз в разговорах со своими сотрудниками. Обидно, что многие предприниматели не могут нормально работать, поскольку их теребят за каждую мелочь, а кому-то везет работать вот так. Источник - podrobno.uz

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