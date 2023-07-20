Хватит ли у Швеции посольств на все сожженные Кораны? - СП

00:43 21.07.2023

Скандинавы упорно выводят западный мир на конфликт с исламским миром

Евгений Берсенев



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Дмитрий Журавлев Константин Блохин

20.07.23

Акции в Стокгольме по сожжению Корана, похоже привели к тому, что конфликт скандинавского королевства с исламским миром выплеснулся за его пределы - в шведское посольство в Багдаде ворвалась толпа негодующих граждан и подожгла его, о чем сообщала "СП".



Как передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники и очевидцев, протестующих, прорвавшихся в здание дипмиссии, было около сотни. Никто из его сотрудников не пострадал. Все началось с акции протеста, участники которой выражали свое возмущение по поводу предстоящего сожжения Корана в Швеции. Для их разгона иракская полиция применила водометы и электрошокеры, сообщает AFP.



Как стало известно, 19 июля шведская полиция одобрила заявку организаторов публичной акции у посольства Ирака в Стокгольме, участники которой намерены сжечь Коран, а заодно иракский флаг. Как сообщает агентство ТТ, количество участников в заявке - два человека, причем один из них, уроженец Ирака, ранее уже сжигал Коран у здания стокгольмской мечети. Тогда органы внутренних дел Швеции обвинили его в агитации против этнической или национальной общности. Тот, однако, заявил, что является беженцем, выступающим за полный запрет Корана.



Внешнеполитические ведомства Ирака и Швеции уже осудили произошедшее нападение, причем в Стокгольме уже назвали случившееся серьезным нарушением венской конвенции. В Багдаде сообщили, что "соответствующим службам безопасности приказано провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных".



Известно, что акцию протеста и прорыв в посольство устроили сторонники авторитетного иракского священнослужителя Муктады ас-Садра, лидера полувоенной шиитской организации "Армия Махди". На парламентских выборах 2021 года блок его сторонников занял первое место, однако уже на следующий год депутаты блока подали в отставку, а сам Муктада ас-Садр призвал правительство страны распустить парламент, а президента - назначить дату досрочных выборов. Однако Высший судебный совет Ирака не поддержал это требование.



Политолог, генеральный директор Института региональным проблем Дмитрий Журавлев замечает, что инцидент в Багдаде был спровоцирован усердием политиков в Стокгольме.



- Швеция долго и героически на это нарывалась. Все-таки, как мы помним, в предыдущий раз Коран был сожжен без особых протестов со стороны шведского правительства. А поскольку в Ираке живется, выражаясь дипломатично, непросто, то разжечь там недовольство, особенно в плане оскорбления религиозных чувств, не очень сложно. Просто так получилось, что Ирак полыхнул первым. Вообще я бы порекомендовал подданным шведского короля не ездить по мусульманским странам.



"СП": Разве сейчас, когда Швеция уже находится на полпути в НАТО, все-таки преодолев возражения Турции, ее власти не должны быть более осмотрительными и не провоцировать новые конфликты с исламским миром?



- Во-первых, Швеция в Североатлантический альянс войдет, конечно. Чуть раньше, чуть позже, но войдет. Во-вторых, логика, в рамках которой вы совершенно справедливо задаете вопрос, в Европе уже не работает. И совершенно точно не работает в Швеции. Там действует набор различных мифов, которые заменяют реальное восприятие действительности. И среди таких мифов - реализация человеком права на протест в том числе через сожжение Корана. И его право важнее, чем политическая позиция других государств, которые средний швед и на карте найти не сможет.



"СП": Здесь еще примечателен тот факт, что в акциях по сожжению участвует уроженец Ирака.



- У него могут быть свои мотивы - скажем, желание отомстить стране, откуда он приехал. Ведь он же не просто так на шведской земле оказался. Но здесь этот деятель занимается тем, что провоцирует конфликт между странами мусульманскими и как бы христианскими, поскольку религиозные настроения в Швеции сегодня в целом носят условный характер. Ведь ясно же было, что подобная акция вызовет взрыв недовольства в мусульманских странах - причем в тех, где людей, исповедующих ислам, много и чувства их по разным причинам обострены.



По мнению политолога, ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, причиной столь радикальных действий протестующих в Багдаде стал именно вызывающий и даже враждебный характер действий исламофобов в Стокгольме.



- Это же не разовые акции, они не просто могут иметь продолжение - нечто подобное имело место и прежде, и эта линия будет продолжена. Западные страны все сильнее культивируют враждебность не только по отношению к православию, но и к исламскому миру. Так что здесь играет роль как разница в системе ценностей, так и геополитический контекст, который заключается в еще не забытом недавнем вторжении в Ирак западных сил во главе с США. Поэтому враждебность будет нарастать, усиливаться, в том числе по мере роста в Европе числа мигрантов из мусульманских стран.



"СП": Но почему, учитывая общую нарастающую общую враждебность Запада к исламскому миру, именно Швеция, стремящаяся в НАТО, вдруг решила проявить ее столь вызывающим образом?



- Швеция просто является страной, где нынешние западные ценности восторжествовали самым радикальным образом, достигли своего апогея. Причем там перенимают сомнительные начинания уже давно - мы помним, откуда в лексиконе появилось такое определение как "шведская семья" и другие на ту же тему.



"СП": Турция может снова возразить против членства Швеции в военном альянсе, раз дело принимает такой оборот?



- На самом деле, суть противоречий между Турцией и Швецией заключается в стремлении этих стран повысить свою политическую субъектность в глазах Вашингтона. И эти страны пытаются этого достичь, используя имеющиеся средства. Кроме того, эти противоречия для тех же США - ничто по сравнению с необходимостью расширять НАТО и проводить политику по сдерживанию России. Для Вашингтона шведско-турецкие противоречия - мелкая возня. Поэтому реальных проблем перед Швецией на пути в НАТО не возникнет.