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Киев втягивает Исламабад в схватку с Москвой,- НГ
01:00 21.07.2023

Украина надеется укрепить военные связи с Пакистаном
Владимир Скосырев
20.07.2023
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба надеется на поддержку пакистанского коллеги Билавала Бхутто-Зардари.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Пакистан. Это первый визит на уровне главы МИД со времени установления дипотношений между двумя странами в 1993 году. Поездка стала частью дипломатической кампании Киева, направленной на то, чтобы заручиться поддержкой не только Запада, но и глобального Юга. Эксперты полагают, что Пакистан сохранит нейтралитет по событиям в Украине. Тем более что он покупает у России нефть с дисконтом. Остаются в силе и более ранние договоренности об экономическом сотрудничестве с Москвой.

Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари, запланирована встреча с премьер-министром Шахбазом Шарифом. В сообщении МИД Пакистана говорится, что, как ожидают, визит внесет вклад в укрепление двусторонних связей.

В то же время, как передал Reuters, визит проходит на фоне потепления отношений Пакистана с Россией.

Вояж Кулебы не остался без внимания индийских медиа. Economic Times пишет, что скорее всего будут обсуждаться поставки оружия и боеприпасов, которых не хватает Украине для успешного контрнаступления. А портал India Narrative, ссылаясь на статью пакистанского журналиста Харун Ар Рашида, побеседовавшего с отставным генералом, сообщает, что в Украину будет поставляться не только оружие, амуниция, туда поедут воевать и хорошо обученные пакистанские бойцы. Очевидно, пакистанский журналист позаимствовал псевдоним у арабского халифа, героя сказок "Тысяча и одна ночь".

Причем генерал, пожелавший остаться безымянным, раскрыл свои сенсационные сведения репортеру не где-нибудь, а в резиденции бывшего премьер-министра Имрана Хана в Лахоре. Генерал сказал, что пакистанским военным будут платить за услуги крупную сумму в долларах.

Слухи о том, что молодых пакистанских безработных завлекают быстрыми заработками в Украине, и раньше ходили в местных социальных сетях. Откровения Рашида – это первый случай раскрытия таких сведений широко известным репортером. Автор публикации в индийском портале пытался подтвердить сказанное генералом в пакистанском МИД, но ответа на запрос не получил. С таким же вопросом к Исламабаду обращался и журналист из Объединенных Арабских Эмиратов. Результат был таким же.

Еще весной телеканал France 24 передал, что в поисках боеприпасов Киев обращался к таким далеким от него географически странам, как Южная Корея и Пакистан. Сообщалось также, что снаряды доставлялись из Пакистана в Польшу. А украинские специалисты, в свою очередь, помогут пакистанцам модернизировать вертолеты Ми-17. Заключению этих сделок способствовал Вашингтон, от которого зависела выдача Исламабаду займа Международного валютного фонда.

Комментируя эти сообщения, представитель МИД Пакистана Мумтаз Зара Балоч заявила: "Пакистан придерживается строгого нейтралитета по конфликту между Украиной и Россией. В этом контексте Пакистан не снабжает их боеприпасами". Но, добавила Мумтаз, у Пакистана ранее были крепкие военные связи с Украиной. Это пояснение можно трактовать в том смысле, что Украина имела право применять боеприпасы, поставленные Пакистаном до начала специальной военной операции РФ.

Дополнительную интригу сюжету придает то, что против экс-премьера Имрана Хана, в доме которого отставной генерал беседовал с репортером Рашидом, заведено уголовное дело за раскрытие секретной информации. Тут сразу идет на ум история с экс-президентом США Дональдом Трампом. Но Трампу вменяют, что он хранил дома секретные бумаги. А Хан не просто их хранил, а размахивал клочком бумаги с секретами из дипломатической переписки пакистанского правительства с США перед репортерами. Так он хотел убедить прессу в том, что за свержением его кабинета стоял Вашингтон.

В беседе с "НГ" Сергей Величкин, доцент Дипломатической академии МИД РФ, отметил: "Киев хочет показать, что его поддерживает большое количество государств. А Пакистан в этом плане важен. Ведь страна исламская. Много ли у Украины сторонников среди исламских стран? Почти нет. Что касается поставок оружия Киеву, то известно, например, что Украина в 1990-е годы продала Пакистану танки, а сейчас якобы Украина хочет их вернуть. Это маловероятно, ведь такую устаревшую боевую технику надо еще довести до ума".

Источник - НГ
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