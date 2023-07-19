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Прозападный поворот - самоубийство для Турции, - адмирал Джем Гюрдениз
01:24 21.07.2023

Cumhuriyet
Турция

Отставной контр-адмирал Джем Гюрдениз: Турцию могут попытаться втянуть в войну

Турции грозит "геополитическое самоубийство", пишет Cumhuriyet. В этом уверен контр-адмирал в отставке Джем Гюрдениз. Он предупреждает об опасности использования зернового коридора без участия России и комментирует итоги саммита НАТО в Вильнюсе.

После того как Россия приостановила участие в соглашении о черноморском зерновом коридоре, срок действия которого истек 17 июля текущего года, разгорелся спор о "создании безопасного коридора" в Черном море. Согласно письму, попавшему в распоряжение Reuters, Москва накануне уведомила Международную морскую организацию о том, что "гарантии безопасности судоходства" отменяются. Кроме того, министерство обороны России заявило, что все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики военных грузов".

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и другие страны ведут переговоры о возобновлении экспорта зерна без участия России. Находясь в здании ООН в Нью-Йорке, Кулеба заявил: "Турция, ООН и Украина или другие страны могут либо использовать существующие рамки, либо выдвинуть новую инициативу. Конечно, главной проблемой является вероятность нанесения Россией удара по судну, перевозящему зерно. Обсуждаются все варианты".

В свете всех этих событий контр-адмирал в отставке Джем Гюрдениз (Cem Gürdeniz) предупредил, что Турцию могут попытаться втянуть в войну. Обращая внимание на тот факт, что зоны морской юрисдикции в Черном море являются спорными, эксперт отметил: "Турция не признает Крым российской территорией. И, следовательно, считает зону морской юрисдикции у Крымского полуострова территорией Украины. Однако Россия в одностороннем порядке говорит: „Мое" - и объявляет регион зоной боевых действий / кризисной зоной. Поэтому Россия теперь может ввести блокаду в регионе".

"Это будет геополитическим самоубийством"

Джем Гюрдениз подчеркнул, что слова министра иностранных дел Украины "мы будем использовать зерновой коридор при необходимости" критически важны с точки зрения турецких проливов. "Подтекст следующий: грузы, выходящие из Одессы или других украинских портов, будут направлять в турецкие проливы. Отныне этот коридор, в соответствии с уведомлениями России в адрес Международной морской организации, однозначно, не является безопасным. В этой ситуации вызваться „добровольцем" для Турции будет означать „геополитическое самоубийство". Анкара должна быть в состоянии сопротивляться этому давлению. Главным сценарием, способным отдалить Турцию от политики активного нейтралитета в Черном море, на мой взгляд, является зерновой сценарий", - добавил эксперт.

"Худший июль"

"На саммите НАТО в Вильнюсе Украина не стала членом альянса, однако было принято решение продолжать военный конфликт", - резюмирует Джем Гюрдениз. Далее он продолжил: "В настоящее время ни один военный корабль не может войти в Черное море. Однако это пытаются исправить. Поэтому прозападный поворот Турции на 180 градусов перед саммитом НАТО крайне неосмотрителен с геополитической точки зрения. Вильньюс - это переломный момент. Июль - месяц геополитических побед Турции. Лозанна, Монтре, кипрская миротворческая операция... Но, к сожалению, июль 2023 года - года, когда мы отмечаем 100-летие республики, стал неудачным для Турции в геополитическом отношении. Экономический кризис довел Турцию до растраты своего геополитического богатства. Сегодня мы переживаем финансовый кризис, но он будет преодолен через два-три года. При этом потребуются десятилетия, чтобы вернуть то, что мы потеряем, пойдя на геополитические уступки и выполняя требования западного империализма".

Что можно сделать?

По словам отставного контр-адмирала, Украина может заключить двусторонние соглашения напрямую с причерноморскими государствами. "Самое правильное, что сейчас можно сделать, - обеспечить перевозки зерна по железной дороге в Румынию и через Грецию в Средиземноморье и Европу", - добавил эксперт.

В заключение Гюрдениз обратил внимание на тот факт, что большая часть из 30 миллионов тонн пшеницы пошла в Европу, отметив: "Запад постоянно делает заявления о том, что в мире разразится голод. Однако в Африку, которая страдает от голода, идет меньше зерна, чем в Европу. Здесь мы тоже видим откровенные двойные стандарты".

По данным, полученным информагентством Anadolu, 40% зерна, поставленного по коридору в рамках инициативы, которую трижды продлевали, было транспортировано в Европу, 30% - в Азию, 13% - в Турцию, 12% - в Африку, 5% - на Ближний Восток.

Автор: Зейнеп Чам (Zeynep Çam)

Источник - ИноСМИ
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