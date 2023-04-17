Снявшаяся для журнала Playboy госсекретарь Франции Шьяппа ушла в отставку (фото)

02:03 21.07.2023

Снявшаяся для журнала Playboy госсекретарь Франции ушла в отставку



Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа (Marlene Schiappa), которая согласилась на интервью и фотосессию для журнала Playboy, покинула правительство. Об этом 20 июля сообщил телеканал BFMTV.



"Шьяппа покидает правительство, расплачиваясь за появление ее фотографий на обложке Playboy", - отмечает BFMTV.



В апреле 2023 года, уточняет газета Le Figaro, премьер-министр Франции Элизабет Борн позвонила госсекретарю, чтобы сказать, что ее интервью "категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте". Шьяппа в Twitter высказалась, что везде отстаивает права женщин, "женщины во Франции свободны".



Публикация снимков, по информации радиостанции France info, обеспечила продажу 100 тыс. номеров французского издания журнала за "три часа".



В апреле сообщалось, что продажи выпуска Playboy во Франции взлетели из-за госсекретаря на обложке. Шьяппа позировала в белом платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами. На заднем плане - французский флаг.



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Французы раскупили весь тираж журнала Playboy с госсекретарем Марлен Шьяппа

https://www.yaplakal.com/

17.04.2023



Французы раскупили апрельский номер журнала Playboy, где на обложке опубликовано фото госсекретаря при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа. Об этом рассказал телеканалу France Info главред издания Жан-Кристоф Флорантен.



По его словам, обычно ежемесячный тираж журнала составляет всего 30 тысяч. Однако 40-летняя чиновница в платье, напоминающем наброшенную на голое тело простыню, и в легкомысленной позе с рукой на груди подстегнула спрос читателей. Теперь издательство собирается напечатать дополнительные экземпляры.



Французы заметили и цифру 49.3 на теле чиновницы, которая символизирует статью конституции, которой воспользовалась премьер страны Элизабет Борн, чтобы провести пенсионную реформу без голосования в Парламенте Франции. На 12 страницах журнала Шьяппа рассуждает о политике, феминизме и даже обольщении.



Ранее премьер-министр страны Элизабет Борн осудила согласие госсекретаря по социальной и солидарной экономике и общественной жизни Франции Марлен Шьяппа дать интервью Playboy. Чиновница попыталась оправдаться, что лишь защищает права женщин и хочет побеседовать с журналистом издания на серьезные темы, а речь о позировании не идет.