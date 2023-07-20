Кыргызский дуумвир (младший хан) Ташиев запретил министрам отдыхать на Иссык-Куле и брать отпуска

08:31 21.07.2023

20 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Члены кабмина Кыргызстана в этом году не получат отпуска. Об этом на заседании кабинета министров заявил заместитель председателя кабмина, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.



По его словам, он сам будет следить за отдыхом министров.



"Раз пришли работать министрами, работайте. Не надо кататься на машине и отдыхать, если народ отдыхает. Мы должны много работать. Чтобы я не видел ни одного министра, загорающего в шортах на пляже. Отдыхайте дома. Отпуска не будет!" - заявил Камчыбек Ташиев.



Глава ГКНБ поручил министрам в 6.00 быть на рабочем месте. "Я с 5.00 на работе. А вы приходите в 8.30 - 9.00. Надо приходить раньше, чтобы потом не создавать пробки на дороге. Приходите в 6.00. Это будет примером для народа", - сказал он.