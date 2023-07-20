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VIP-отдых сына Камчыбека Ташиева и племянницы Садыра Жапарова взбудоражил кыр-общественность
08:33 21.07.2023

, 20 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА
В соцсетях обсуждают отдых сына Камчыбека Ташиева и племянницы Садыра Жапарова

В соцсетях опубликовали фотографии с отдыха сына Камчыбека Ташиева Тай-Мураса с ребенком. Снимками в Instagram поделилась его супруга Эркеайым Абдуллаева. Она подписала, что они сделаны на Иссык-Куле в Чолпон-Ате.

На фото супруги позируют в баре возле пляжа. Пользователи соцсетей обратили внимание на часы Тай-Мураса Ташиева.

Привлекли внимание пользователей и "ролексы" племянницы Садыра Жапарова Лазат Нургожоевой. Судя по ее снимкам, она отдыхает в Китае.

Ханская племяшка тоже нормально устроилась) у китайских родственников отдыхает, и вроде как часы у нее Ролексы https://t.co/0BS94wUyEC pic.twitter.com/B9tpGjl6ah

- Shokerface (@sanchopanchocho) July 20, 2023
Напомним, дети высокопоставленных чиновников Кыргызстана не первый раз оказываются в центре внимания пользователей соцсетей. Тай-Мурас Ташиев был депутатом Джалал-Абадского горкенеша и часто становился героем новостей.
А племянница Садыра Жапарова прославилась своей любовью к роскошной жизни: свой 21-й год рождения она отмечала в Novotel, а недавно презентовала собственный бренд одежды в Sheraton.

Источник - 24.kg
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