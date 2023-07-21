Под "крышей" зерновой сделки, - Юрий Борисов

08:56 21.07.2023 21.07.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



В результате действий ВКС России боевики ВСУ лишаются защищенных укрытий в Северном Причерноморье



Киевский режим использовал возможности, открывшиеся в связи с этой международной гуманитарной операцией, для безопасного завоза и складирования на защищенных по условиям сделки территориях самых опасных видов тяжелых вооружений, включая баллистические ракеты.



О "выводе" Одессы и других причерноморских портов пока еще оккупированной противником Новороссии из так называемой зерновой сделки, которую более правильно называть крупнейшей аферой западных зернотрейдеров, в результате ракетных ударов ВС РФ сегодня пишут все, кто в теме.



Однако было бы неправильно зацикливаться только на этом аспекте данной ситуации. Который на самом деле не единственный, а возможно даже не главный.



В связи с этим кое-что напомним. Не так давно, а точнее 5 мая с. г. на одной из железнодорожных станций в Одессе внезапно засветился эшелон с немецкими танками "Леопард 2".



Многие тогда недоумевали, что делают эти мощные танки вдали от линии фронта, и строили самые разные предположения. Между тем в свете созданных зерновой аферой реалий правильный ответ на этот вопрос был вполне очевиден.



Противник сделал адекватные выводы из этой ситуации и превратил основные причерноморские города – Одессу и Николаев – в своего рода защищенные "хабы" для завоза и безопасного складирования там самых разнообразных западных вооружений.



Причем степень защищенности этих стратегических запасов ВСУ определялась не столько наличием систем ПВО и прочих сугубо военных средств, сколь самыми мощными и почти всемогущими политическим инструментами. А еще точнее – фактическими гарантиями, которые были предоставлены киевскому режиму со стороны России, ООН и других членов международного сообщества в отношении акваторий и регионов, примыкающих к местам погрузки и транспортировки зерна.



На море это выразилось в том, что на северо-западный регион Черного моря были распространены российские гарантии безопасности и созданы морские коридоры для прохода транспортов с зерном.



Аналогичные гарантии касались и сухопутных территорий, где осуществлялись соответствующие грузовые операции. Это, конечно, не означало, что Россия полностью отказалась от ведения боевых действий в окрестностях той же Одессы. Точечные удары по периферийным объектам и тогда наносились. Однако они были эпизодическими и, в принципе, не затрагивали близких к портам районов.



Как именно киевский режим воспользовался таким режимом наибольшего благоприятствования, сегодня уже хорошо известно и накануне было официально раскрыто МИД РФ:



"Следует также отметить, что в течение года реализации "черноморской инициативы" киевский режим не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. По существу, подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических нападений в нарушение духа и буквы "черноморской инициативы"".



Но если на море добрая воля России и других членов мирового сообщества была использована преступным режимом Киева для полномасштабного морского разбоя и террористических нападений, то сухопутный сегмент этого "купола безопасности" был использован противником в многократно большем, можно сказать стратегическом, масштабе.



Получить на территории воюющей страны, где каждый метр простреливается русскими ракетами, фактически гарантированную зону безопасности, где можно без лишней огласки заниматься чем угодно – от складирования запасов вооружений, до разработки и испытаний новых боевых систем, это, согласитесь, дорогого стоит.



ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Storm Shadow`

Storm Shadow и приемы по удушению Крыма

Польша и Украина остаются главной угрозой для Белоруссии

Польша и Украина остаются главной угрозой для Белоруссии

И танки "Леопард 2", внезапно оказавшиеся в тыловой Одессе, судя по всему, далеко не единственное тому подтверждение.



Многие наверняка еще не забыли о недавних украинских попытках нанесения ракетных ударов по Крыму и другим регионам РФ с применением тяжелых оперативно-тактических ракетных комплексов "Гром-2". Но самое примечательное заключалось в том, что громоздкие пусковые установки этого комплекса вместе с обслуживающей их техникой действовали очень скрытно: возникли буквально ниоткуда и исчезали в никуда.



Сегодня уже есть основания считать, что такая таинственность может иметь только одно объяснение – указанные ОТРК скрытно размещались в укрытиях в пределах зоны безопасности "зерновой сделки", выходя оттуда только на момент запуска своих ракет. И снова прятались в защищенной зоне.



Согласно одному из предположений, таким укрытием для ОТРК "Гром-2" мог стать бывший (?) подземный склад боеприпасов рядом с паромным терминалом порта Ильичевск (Черноморск). В пользу этой версии работает тот факт, что склад имел в свое время стратегическое значение, является весьма защищенным секретным объектом, имеет огромные размеры и, самое главное, находится в портовой зоне, которая в рамках зерновой сделки пользовалась известными гарантиями безопасности.



По условиям Стамбульского соглашения в Черном море был организован безопасный коридор из портов Черноморска (Ильичевска), Одессы и порта Южный до пролива Босфор для транспортировки зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений



По условиям Стамбульского соглашения в Черном море был организован безопасный коридор из портов Черноморска (Ильичевска), Одессы и порта Южный до пролива Босфор для транспортировки зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений



Нельзя исключать, что массированный российский удар по району Ильичевской паромной переправы 11 июля, то есть еще до завершения "зерновой сделки", был связан именно с получением российской стороной сведений о скрытном размещении в этом месте украинских баллистических ракет "Гром-2", а возможно, и других видов тяжелых ракетных вооружений. В том числе – противокорабельных ракетных комплексов на базе ПКР "Нептун" и "Гарпун", а также баллистических ракет производства США ATACMS, о наличии которых на территории Украины уже сообщали американские СМИ.



Подчеркнем, что близость морского порта, к тому же находящегося в защищенной зоне, наверняка была обязательным условием скрытного размещения этих ракет на Украине с целью их оперативной эвакуации в случае изменения политической обстановки. И "зерновая сделка" обеспечивала этим операциям надежную "крышу".



С исходом дня 17 июля 2023 года, сразу же после того, как российские гарантии безопасности по сделке были аннулированы, Вооруженные силы России приступили к широкомасштабной операции по разгрому стратегических оружейных "хабов", скрытно созданных киевским режимом на территории Одесского и Николаевского регионов под прикрытием зерновой аферы.



Удары по инфраструктуре ВСУ в районе Одессы



Военное значение такого решения для России трудно переоценить. На одном из ключевых стратегических направлений фронта СВО противник, таким образом, лишился защищенных территорий, где он мог в максимально безопасных условиях накапливать резервы и складировать военную технику в расчете помешать реализации стратегических замыслов российского руководства по освобождению Северного Причерноморья.



В настоящее время враг утратил это преимущество. И в ближайшее время разгром его оперативно-стратегических резервов на данном направлении станет свершившимся фактом. А это открывает весьма перспективные возможности для успешной реализации давно назревающего российского наступления на одном из важных участков фронта. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689918960





Новости Казахстана

- Ерлан Кошанов: Новый Казахстан - ­это не дата в календаре

- Финансирование новых бизнес-проектов в обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- В Астане наполнят зеленый пояс

- О центральноазиатско-арабском форуме

- "Нельзя останавливаться на сборке, нужно двигаться дальше"

- О новых и старых академиках

- Объем поставок дорожного битума из Российской Федерации в Республику Казахстан увеличен от 100 до 300 тыс. тонн в год

- О задержании заместителя акима г.Шымкент

- Председатель Комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции

