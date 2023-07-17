 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Миграционную службу Туркменистана возглавил подполковник Аманмухаммет Сазаков
09:32 21.07.2023

Указ Президента Туркменистана о Сазакове А.Ш.
17.07.2023
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Назначить подполковника Сазакова Аманмухаммета ­Шыхгулыевича председателем Государственной миграционной службы Туркменистана, освободив его от должности заместителя председателя Государственной миграционной службы Туркменистана.

Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 17 июля 2023 г.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turkmenistan.gov.tm
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