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|Миграционную службу Туркменистана возглавил подполковник Аманмухаммет Сазаков
09:32 21.07.2023
Указ Президента Туркменистана о Сазакове А.Ш.
17.07.2023
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Назначить подполковника Сазакова Аманмухаммета Шыхгулыевича председателем Государственной миграционной службы Туркменистана, освободив его от должности заместителя председателя Государственной миграционной службы Туркменистана.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 17 июля 2023 г.