ТуркмВласти созывают 24/09 свой чудный гос-орган "Халк Маслахаты", теперь в нем есть еще и "Совет старейшин"

09:36 21.07.2023

Постановление Президиума Халк Маслахаты о созыве и организованном проведении заседания Халк Маслахаты Туркменистана

18.07.2023



В целях обеспечения широкого учас­тия представителей общества в решении важных вопросов государственной и общественной жизни, опираясь на многовековой опыт славных предков в управлении государством и следуя их мудрым заветам, укрепления единства и сплоченности общества, творческого совершенствования достижений в развитии национальной демократии, а также организованного проведения заседания Халк Маслахаты Туркменистана – высшего представительного органа интересов народа Туркменистана ­Президиум Халк Маслахаты Туркменистана

постановляет:



1. Созвать очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана 24 сентября 2023 года и провести его в городе Ашхабад, во Дворце "Maslahat köşgi".



2. Создать организационный комитет по проведению на высоком уровне заседания Халк Маслахаты Туркменистана.



3. Утвердить:



1) состав организационного комитета по проведению на высоком уровне заседания Халк Маслахаты Туркменистана;



2) Порядок избрания представителей общественности в состав Халк Маслахаты Туркменистана, предлагаемых от халк маслахаты велаятов и города Ашхабад.



3. Халк маслахаты велаятов и города Ашхабад в соответствии с Порядком изб­рания, указанным в части третьей настоящего Постановления, представить до 1 сентября 2023 года в Аппарат Халк Маслахаты список представителей общест­венности, избранных в состав Халк Маслахаты Туркменистана от велаятов и города Ашхабад.



4. Аппарату Халк Маслахаты совместно с Меджлисом Туркменистана оказывать организационно-методическую помощь велаятским, этрапским и городским халк маслахаты в работе, связанной с подготовкой и проведением заседания Халк ­Маслахаты Туркменистана, и координировать эти работы.



Председатель Халк Маслахаты Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 18 июля 2023 года.



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Постановление Президиума Халк Маслахаты о Совете старейшин Халк Маслахаты Туркменистана

18.07.2023

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Неизменная приверженность унаследованным от предков мудрым наставле­ниям – священный принцип туркменского народа. Почитание старейшин, приумножение их авторитета являются одними из благородных традиций, завещанных предками. Достойная роль старейшин в обществе, их заслуги в воспитании молодого поколения в духе добросовестности, патриотизма, трудолюбия отчетливо прояв­ляются в нашей славной истории, литературном наследии и повседневной жизни.



В целях активного вовлечения старейшин в общественную жизнь нашего государства, задействования их богатого трудового и жизненного опыта в укреп­лении единства народа и взвешенного решения государственных задач на основе обсуждения Президиум Халк Маслахаты Туркменистана постановляет:



1. Создать Совет старейшин Халк ­Маслахаты Туркменистана.



2. Утвердить:



1) Положение Совета старейшин Халк Маслахаты Туркменистана;



2) состав Совета старейшин Халк ­Маслахаты Туркменистана.



Председатель Халк Маслахаты Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 18 июля 2023 года.