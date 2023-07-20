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"Русский" банкир Тиньков - анатомия предательства
10:02 21.07.2023

ОЛИГАРХ НА СЛУЖБЕ У ЛОНДОНА. СКОЛЬКО СТОИТ ПРЕДАТЬ РОССИЮ?
Олега Тинькова называют олигархом на службе у Лондона. Разбираемся, за что с бизнесмена сняли санкции и сколько стоит предать Россию.

"Правильный" русский

Олег Тиньков был одним из многих представителей крупного бизнеса, кто в числе первых побежал из страны. Несмотря на это бегство и многочисленные интервью про "ужасную Россию", предпринимателю досталось и на любимом Западе.

Сначала ему пришлось заплатить полмиллиарда долларов американской казне за сокрытие налогов. Потом Британия ввела против него санкции. Лишь недавно Лондон сменил гнев на милость и снял ограничительные меры.

Говорят, что за Олега Тинькова заступился миллиардер Ричард Брэнсон, который и уговорил британцев отменить санкции. Он утверждал, что его русский коллега хоть и заработал состояние в "путинской России", олигархом тем не менее считаться не может, так как не имел рычагов влияния на власть.

Иногда лучше молчать

При этом сам Олег Тиньков делал все от него зависящее, чтобы показать: "Я с вами, а не с ними". Он не только уехал из России, но и при любом удобном случае рассказывал, в какой ужасной стране ему приходилось зарабатывать свои миллионы.

В своей русофобии бизнесмен умудрился переплюнуть даже прожженных вашингтонских ястребов. Госсекретарь США Энтони Блинкен, к примеру, всегда пытается делать вид, что его страна воюет персонально с Путиным, а не со всем русским народом (опуская при этом тот факт, что санкции делают обычных людей беднее, а американское оружие убивает их на украинских полях сражения). А вот Тиньков в одном из интервью прямо сказал - во всем виноват русский народ. И потому сам Тиньков отказывается быть русским, пока Россия не выплатит Украине репарации и не посыплет голову пеплом.

Неудивительно, что такие заявления вызвали возмущение у многих людей, которые остались в России. Предприниматель Андрей Ковалев отметил, что он понимает, когда бизнесмены бегут в Европу, спасая свое имущество от санкций. Но когда они начинают поливать грязью родную страну, это уже переход за черту. Ковалев полагает, что теперь Тиньков навсегда потерял возможность вернуться в Россию.

Собеседник "Первого русского" добавил, что сегодня есть три категории бизнесменов. Одни поддерживают действия правительства России. Другие резко выступают против (такие обычно спешно меняют гражданство и уезжают за границу). А есть те, кто просто молчит: смотрят, не изменится ли ситуация. Поведение последних - циничное, приспособленческое, но умное. А вот выступления Тинькова умными назвать точно не получается.

В чем причина таких предательств?

Причина достаточно проста. Все эти люди связаны с Россией лишь формально. Их дети учатся в Оксфорде, их жены отдыхают в Ницце, у них особняки в Лондоне и виллы в Милане. Фактически они живут на Западе, а Россия - не более чем поле для "выпаса". Когда человек и его семья оторваны от своей страны, нет ничего удивительного в том, что действуют они в интересах Запада. На это, в частности, указывает политолог Юрий Светов.

Для них Россия - это территория, на которой было удобно зарабатывать деньги. Вот они деньги зарабатывали, а вкладывали их в других местах. Предупреждение президента Путина, что замучаетесь пыль глотать в судах, они не восприняли всерьез,

- отметил он.

Запад, разумеется, это всегда использовал. В 90-е США и Европа оказывали через олигархов влияние на Россию. А теперь Роман Абрамович ездит в Мариуполь, чтобы спасти украинских нацистов от суда. Таким образом он пытается избавиться от санкций. По слухам, недавно олигарх приехал в Москву. Эксперты полагают, что он пытается уговорить власти России не уничтожать мосты через Днепр в ответ на украинский теракт на Крымском мосту. Иначе Западу будет сложнее возить танки на Украину.

Источник - tsargrad.tv
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